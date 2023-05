Koelliker presenta il primo scooter 100% elettrico: ecco i due modelli

In arrivo a breve sul mercato lo scooter 100% elettrico a marchio Koelliker: il gruppo ha presentato infatti in esclusiva il primo ciclomotore del genere, proseguendo il suo cammino lungo la strada della mobilità sostenibile. Come rivelato in anteprima dal guppo, quindi, a breve l'innovativo mezzo a due ruote sarà disponibile presso tutti i Koelliker Store.

L'annuncio

La società annuncia quindi la prossima immissione sul mercato di un ciclomotore interamente elettrico marchiato Koelliker e motorizzato da Askoll, celebre azienda italiana fondata nel 1978 che dal 2015 è divenuta leader nel mercato della mobilità elettrica, con l'obiettivo di "consolidare così il suo impegno per una micromobilità sostenibile pensata per vivere i centri delle nostre città" . L'offerta di soluzioni di mobilità urbana interamente made in Italy proposta dal Gruppo, quindi, si amplia ulteriormente, fornendo soluzioni alternative alla propria clientela: dopo la distribuzione in Italia di Microlino, microcar 100% elettrica di Micro Mobility Systems, ecco a disposizione anche un innovativo ciclomotore.

Le caratteristiche

Lo scooter, spinto dalla powertrain firmata Askoll, è dotato di due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna. Grazie al loro peso estremamente ridotto, di soli 7,6 kg, entrambe possono essere comodamente ricaricate da una qualsiasi presa elettrica domestica in circa 6 ore: l'azienda riferisce un'autonomia di circa 90 chilometri e una velocità massima pari a 66 km/h.

Saranno disponibili negli Store due diverse versioni del ciclomotore, una rientrante nella categoria L1 e l'altro nella L3. Per quanto concerne il comparto sospensioni, anteriormente è presente una forcella telescopica idraulica, mentre posteriormente un ammortizzatore idraulico.

"Si tratta di uno scooter dalle forme classiche e piacevoli dedicato alla mobilità urbana, che si potrà guidare con le patenti AM (categoria L1e) – A e B (categoria L3e)" , spiega Koelliker nel comunicato, e "grazie al suo peso di circa 88 kg, è semplice da gestire anche per chi è alle prime armi" . Tra le dotazioni di serie rientrano il display digitale LCD, l'avviamento keyless, luce anteriore e posteriore a LED e modulo IoT collegato all'app dedicata.

I modelli, acquistabili prossimamente presso i Koelliker Store saranno disponibili in diverse varianti di colore.