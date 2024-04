Koelliker protagonista alla Milano Design Week 2024 con l’iconico cab londinese

Il Gruppo Koelliker torna per il secondo anno consecutivo alla Milano Design Week portando in Italia il mitico black cab londinese TX della celebre casa automobilistica britannica LEVC. L’azienda leader nella proposta di soluzioni ecosostenibili stupisce il pubblico del fuorisalone con un vero e proprio simbolo della cultura british. Parliamo dell'ultima novità dell’azienda che da oltre 110 anni produce e commercializza veicoli dal design iconico che combinano un design d’impatto, prestazioni, funzionalità e artigianalità.

LEVC, una storia lunga 110 anni

Nel corso della sua lunga storia, LEVC è passata da Costruttore di veicoli ricchi di tradizione ad azienda moderna, pronta a riscrivere il futuro della mobilità in chiave “green”. È infatti ormai dal 2017 che il TX electric cab sta rimodellando gli spostamenti nelle città di tutto il mondo, con in testa l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 senza rinunciare ad un design senza tempo, comfort e versatilità.

Un design senza tempo

Il cab londinese TX non può essere considerato un semplice mezzo di trasporto perché è un simbolo della capitale britannica, al pari del Big Ben. Per questo motivo questa vettura si inserisce perfettamente nella cornice della Design Week, kermesse volta ad esaltare icone di design senza tempo.

LEVC TX, le caratteristiche

Il TX sfrutta un telaio realizzato interamente in alluminio e completamente anodizzato che garantisce la resistenza strutturale e quindi la massima sicurezza e migliora al contempo l'efficienza della vettura, inoltre permette di ospitare un ampio vano bagagli che raggiunge i 440 litri di spazio. La meccanica elettrica della vettura è dotata della tecnologia eCity che garantisce 126 km di autonomia a zero emissioni, inoltre grazie al generatore integrato che ricarica la batteria mentre in uso, l’autonomia totale 100% elettrica sale a 536 km.

Il TX garantisce anche l’accesso alle sedie a rotelle, con una rampa di accesso diretto che si ripiega nel pavimento, rapidamente dispiegabile e regolabile.

Non manca inoltre un'ampia gamma di opzioni di comunicazione, come i circuiti uditivi, i comandi in braille e il sistema di microfoni, consentono un contatto continuo tra passeggeri e conducente.