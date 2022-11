La mannaia dell'inflazione sulle moto

L’inflazione a due cifre è una morsa che sta colpendo gli italiani in ogni settore, dal quale non è escluso neppure quello delle due ruote. Se da una parte il mercato registra una forte crescita nel mese di ottobre, +26% rispetto a dodici mesi fa grazie all’immatricolazione di 21.802 veicoli tra scooter e moto, come riportano i dati di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), dall’altra preoccupa l’aumento dei prezzi circa la spesa degli accessori destinati ai motociclisti.

Inflazione e mercato moto

Gli accessori moto sono arrivati a costare anche il 49% in più rispetto all’anno precedente per colpa dell’inflazione. Questo settore di mercato, a differenza di quello dei veicoli, ha vissuto un mese di ottobre molto complicato, con un’intenzione all’acquisto da parte degli utenti calato del 20%. L’interesse, però, resta molto alto come viene evidenziato dallo studio compiuto da Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha voluto passare sotto alla sua lente di osservazione le ricerche digitali di accessori e prodotti di equipaggiamento per le due ruote, che hanno avuto un incremento del +89% rispetto allo scorso anno. Positivi anche i risultati per gli antifurti per moto, +11% rispetto allo scorso anno, e per i prodotti legati alla cura del proprio veicolo a due ruote, +10%. I prodotti più ricercati sul web nell’ultimo anno sono stati i caschi moto (42%). Seguono gli pneumatici per moto (18%), le giacche e gli stivali (13% e 8%) e per ultimi i bauletti (5%).

Il risparmio online

Se da una parte è stato riscontrato un sensibile incremento generale dei prezzi, tuttavia, dall’altra il risparmio medio ottenibile acquistando nei mesi più convenienti e con maggiori sconti ha raggiunto circa il 9%. Per alcuni prodotti il risparmio è stato addirittura oltre il 20%, come per le maglie da motocross (-23%) e in molti casi superiori al 10%; ad esempio: gli accessori moto (-15%), i bauletti (-14%) e i prodotti per la cura della moto (-13%).

Il consiglio dell'esperto

“Siamo felici di riscontrare come il comparto moto stia ottenendo riscontri positivi, seppur l’inflazione si stia facendo sentire anche in questo settore. – ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia – Acquistare online gli accessori e l’equipaggiamento per scooter e moto conviene, se si riescono a cogliere le migliori offerte e si sfrutta la fluttuazione dei prezzi. I portali di comparazione prezzi come idealo permettono di individuare quando è più conveniente acquistare online un dato prodotto, risparmiando anche se i prezzi medi per le categorie sono in crescita”.