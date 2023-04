Laika, personalizza il tuo camper con la semplicità di un clic

Laika permette, tramite il suo personale sito, di personalizzare il proprio camper in modo semplice e interattivo. Prima di tutto si sceglie il modello, poi inizia il divertimento passando alla fase creativa con la quale si dà forma agli interni del veicolo: dal mobilio alla tappezzeria, passando persino per i cuscini.

Un configuratore per personalizzare il camper

Nella lista si possono spuntare una vasta gamma di accessori e optional che andranno a comporre il camper secondo i gusti e le preferenze dell'utente. Il configuratore Laika, poi, proietterà le scelte in tempo reale sullo schermo, effettuando una simulazione degli spazi interni, realizzata in modo preciso per ogni veicolo. Attraverso i Virtual Tour, inoltre, si può avere una visione a 360° dello spazio abitativo in alta definizione, per captare ogni dettaglio in modo veritiero.

Uno sguardo in 3D

A disposizione per tutti i modelli di Laika c'è iI tour in 3D, che garantisce l'opportunità di vedere il camper dal vivo. La vista in Virtual Tour è impreziosita dall’opzione di visione in VR, qualora l'interessato sia in possesso di un visore. In tal caso, ci si potrà muovere all’interno dello spazio abitativo del veicolo in un modo interattivo e molto coinvolgente, simulando in tutto e per tutto un ambiente reale. Tramite l'uso dei pin, poi, è possibile scorgere le varie tipologie di tappezzerie e cuscini tra cui poter attingere per dare un tocco distintivo al proprio camper.

Laika, configuratore real-time

Dicevamo della possibilità di creare in pochi passaggi l'interno di un camper su misura, seguendo il proprio custo personale. Il risultato, poi, è visibile in tempo reale, cosa ancora più apprezzata .Tramite il configuratore Laika, nella sezione “Colori e tappezzerie”, è possibile vedere in anteprima l’aspetto del camper che si va a formare istantaneamente a seconda delle selezioni. Un ottimo strumento per chi è alla caccia del caravan perfetto per delle belle vacanze itineranti.