Lamborghini, il 16 agosto la nuova Huracàn e primo semestre al top

Automobili Lamborghini ha dato il via al conto alla rovescia che porta al lancio della nuova Huracàn. Per la Casa di Sant’Agata Bolognese si tratta di un nuovo importante capitolo, reso ancora più significativo dai risultato record conseguiti nel primo semestre del 2024.

Da una parte la presentazione della nuova Huracàn con motore ibrido plug-in, dall’altra i primi 6 mesi dell’anno che hanno segnato il miglior risultato di sempre. Dunque, un doppio biglietto da visita di tutto rispetto, quello che il presidente e ad Stephan Winkelmann distribuirà il prossimo 16 agosto, in California, in occasione dell’annuale ed esclusiva “Monterey Car Week”.

Si chiamerà “Temerario”?

Attesissima da clienti e appassionati, in proposito, è l’anteprima mondiale della nuova supercar il cui nome sarà svelato ufficialmente proprio nel corso dell’evento. Ipotesi sono state già avanzate, sempre nel segno della tradizione di casa Lamborghini. Sarà confermato che la nuova Huracàn verrà battezzata “Temerario”? Per ora si tratta si Lamborghini 634, come recita il nome in codice.

Motore V8 con spina da 800 cavalli

Questa nuova supersportiva HPEV (High Performance Electrified Vehicle) segnerà il completamento del processo di ibridizzazione della gamma di Automobili Lamborghini, con un nuovo motore V8 biturbo che eroga una potenza massima di 800 cavalli tra 9.000 e 9.750 giri al minuto. La “Monterey Car Week” californiana rappresenta un appuntamento fisso per la Casa del Toro. Proprio lo scorso anno, infatti, sul prestigioso tappeto verde aveva debuttato la concept car Lanzador, anteprima del primo modello “full electric”.

Prima parte dell’anno da incorniciare

Nel primo semestre di quest’anno, Automobili Lamborghini ha registrato dati record in termini di consegne, fatturato e risultato operativo, grazie al successo commerciale dai tre modelli attualmente prodotti nel polo di Sant’Agata Bolognese, cioè Revuelto, Urus e Huracán. Nel dettaglio, sono state consegnate 5.558 vetture, generando un fatturato di 1.621 milioni, in aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2023 e un risultato operativo che sale al top di 458 milioni. La profittabilità, inoltre, ha raggiunto il 28,2%, “a dimostrazione del successo della strategia di Automobili Lamborghini e di un miglior bilanciamento delle consegne e dei parametri finanziari e di business”, spiega una nota.

“Fase chiave per l’azienda e maxi investimento”

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2024 -commenta il presidente e ad Winkelmann -; stiamo attraversando una fase chiave, supportata dal più grande investimento nella storia dell’azienda, con l’obiettivo principale di ampliare l’offerta prodotto. Questo processo richiede risorse significative, ma tali sforzi sono essenziali per sostenere la nostra crescita e garantire che Automobili Lamborghini continui a innovare ed essere tra i leader nel settore delle supersportive di lusso. Questi risultati testimoniano il successo della strategia delineata dal programma Direzione Cor Tauri, che incarna l’impegno verso una continua decarbonizzazione e che nel 2024 affronta una delle sue fasi più importanti”.

“Il trend positivo e il solido portafoglio ordini - aggiunge Paolo Poma, managing director e direttore finanziario - rafforzano la confidenza di poter confermare, anche in un anno caratterizzato dalla transizione all’ibrido, la crescita sulle principali metriche finanziarie e di business, in linea con il nostro posizionamento nel segmento del lusso”.

Usa sempre il mercato numero 1

A livello di singoli mercati, gli Stati Uniti restano in testa (1.621 vetture), seguiti da Germania (595), Regno Unito (514), Giappone (354), Chinese Mainland, Hong Kong e Macao (337), e Italia (268).

In una nota, Automobili Lamborghini sottolinea che "il portafoglio ordini si conferma solido, con Revuelto che prevede oltre due anni di attesa. Anche per Huracán le richieste coprono interamente la produzione fino alla chiusura, prevista entro la fine dell'anno.

Urus SE, lanciata in aprile al Salone di Pechino, ha ottenuto un’ampia risposta positiva da parte dei clienti, con ordini che coprono circa un anno di attesa". Infine, la distribuzione delle vetture nelle tre macroaree continua a essere equilibrata, con Emea, America e Apac che registrano, rispettivamente, 2.498, 1.849 e 1.211 unità. consegnate.