Lamborghini Temerario, ecco la nuova ibrida V8 biturbo da 920 CV

Pochissime sono le cose che riescono a generare un'emozione in grado di penetrare nella profondità dell'animo umano. Fra queste vi sono senz'altro i ruggenti motori di Lamborghini, furiosi come una tempesta in mare aperto. Il libro della storia della Casa di Sant'Agata si arricchisce adesso di un nuovo capitolo: la Lamborghini Temerario. Qualcuno si chiede se c'è ancora spazio per supercar del genere, se ci si può ancora entusiasmare al cospetto di una creazione dell'ingegno umano come questa sportiva italiana? La risposta è sì, perché la Temerario è il manifesto della volontà del marchio della Motor Valley di continuare a cavalcare il destino, grazie a una macchina che sa esprimere tanto la tradizione quanto l'innovazione.

Un motore ibrido da 920 CV

La Lamborghini Temerario va a completare la gamma ibrida della Casa del Toro, insieme alla Urus SE e alla Revuelto. Presentata nella splenida cornice della Monterey Car Week, la berlinetta italiana sfrutta un powertrain ibrido che abbina un inedito motore V8 biturbo a tre motori elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 biturbo è stato progettato e sviluppato ex novo a Sant’Agata Bolognese: è l'unico fra le sportivissime di serie a raggiungere i 10.000 giri\min, per una progressione illimitata. Le prestazioni sono incredibili: velocità massima superiore ai 340 km/h, scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

"Volevamo sviluppare un motore sportivo ad alte prestazioni, senza paragoni e che combinasse il meglio di due mondi: quello dei motori a combustione, con un V8 biturbo, e quello dell'elettrificazione, installando tre motori elettrici, per ottenere accelerazione istantanea, torque vectoring e un efficace recupero dell’energia. Con Temerario stiamo ridefinendo il segmento, è una vera fuoriclasse sia in termini di soluzioni ingegneristiche sia di performance", afferma Rouven Mohr, Chief Technical Officer (CTO) di Lamborghini.

Il nuovo cuore L411 è uno dei propulsori più potenti del segmento e tocca una potenza di picco di 800 CV tra 9.000 e 9.750 giri/min e 730 Nm di coppia tra i 4.000 e i 7.000 giri/min. Il motore elettrico in posizione P1 (posizionato tra il V8 e il cambio) garantisce una risposta immediata già a bassi regimi, con un crescendo costante ai passaggi di marcia, offrendo coppia extra per colmare il turbo lag e una progressione lineare e illimitata fino a 10.000 giri. I due grandi turbocompressori aumentano efficienza e prestazioni alle massime velocità. La trasmissione è automatica a 8 velocità con doppia frizione.

Ingegneria a cinque stelle

Per ottenere queste incredibili perfomance e una progresisone così audace, la Lamborghini Temerario può contare su soluzioni tecniche e ingegneristiche straordinarie. Si parte dall'albero motore piatto, con angolo di 180° tra le manovelle impiegato solitamente nei motori da competizione, così come i bilancieri a dito rivestiti in DLC (Diamond Like Carbon), materiale che ne aumenta la durezza e la resistenza, rendendoli adatti a tollerare regimi fino a 11.000 giri/min. Il sistema di raffreddamento ad acqua di nuova concezione prevede una valvola di regolazione a controllo elettronico per gestire la quantità di raffreddamento che circola nel motore e garantire un rapido riscaldamento del motore.

Abbiamo detto quanto il V8 biturbo lavora in perfetta armonia con tre motori elettrici a flusso assiale raffreddati ad olio tutti da 110 kW di potenza di picco l’uno. Il primo collegato in posizione P1 (solidale all’albero motore) fornisce 300 Nm di coppia utilizzata per effettuare l’avvio del V8 e integrare la coppia ai regimi più bassi. Gli altri due sono installati sull'asse anteriore per garantire la trazione integrale quando necessario o la sola motricità elettrica quando si seleziona la modalità di guida specifica e forniscono fino a 2150 Nm alle ruote e una potenza continuativa di 60 kW.

Ovviamente è presente un pacco batterie agli ioni di litio ad alta potenza specifica (4500 W/kg) che è stato collocato nel tunnel centrale per tenere quanto più basso possibile il baricentro della vettura e distribuire i pesi in modo eccelso. La batteria è protetta da uno strato strutturale inferiore ed è collegata ai motori elettrici anteriori, al motore elettrico posteriore e a un'unità di ricarica integrata. Il pacco batterie misura 1550 mm in lunghezza, 301 mm in altezza e 240 mm in larghezza e contiene celle a sacchetto con una capacità complessiva di 3,8 kWh.

Lamborghini Temerario, stile senza tempo

Il design della Lamborghini Temerario è un omaggio e una prosecuzione della tradizione delle supersportive della Casa di Sant'Agata, con motore centrale posteriore anche se aggiunge delle nuove proporzioni che indirizzano lo stile verso una dimensione inedita e moderna. La Temerario è contraddistinta da purezza e minimalismo, linee affilate e una forte personalità. Quello che si vede all'esterno viene confermato anche nell'abitacolo, che diventa a misura di guidatore.

“Con Lamborgini Temerario la nostra filosofia ‘Feel like a Pilot’ raggiunge un nuovo livello – spiega il direttore del Design, Mitja Borkert – la posizione di guida ribassata, così come la perfetta inclinazione del volante consentono al pilota una integrazione totale con l’ecosistema Human Machine Interface”. Il telaio spaceframe di nuova generazione aumenta la spaziosità dell’abitacolo, offrendo a pilota e copilota un comfort incredibile. “Inoltre i nuovi comfort seats a 18 vie regolabili elettricamente di serie o i sedili sportivi opzionali avvolgono i passeggeri come un guanto che calza perfettamente, mettendoli in simbiosi con il cockpit e la console centrale”. I nuovi sedili e le finiture degli interni sono disponibili con una gamma di colori e personalizzazioni mai vista prima su questo segmento in Lamborghini.

Lo spazio interno esprime un perfetto connubio tra esperienza digitale e analogica. Gli interni sono rivestiti con materiali di raffinata qualità, come carbonio ed essenze pregiate, combinati all’innovativa Corsatex by Dinamica, una microfibra morbida al tocco e resistente all’usura realizzata con una parte di poliestere riciclato senza l’utilizzo di solventi organici ma impiegando un processo a base d’acqua, rispecchiando l'impegno di Lamborghini verso la responsabilità ambientale. Inoltre moquette e tappetini sono realizzati utilizzando anche plastica rigenerata.

La filosofia Feel like a Pilot si esprime ottiamente anche nella strumentazione, a partire dal classico “Power Button” di accensione incorniciato dalla levetta rossa stile jet, così come dalla console che garantisce la massima accessibilità ai comandi. Inedito anche il volante, personalizzabile con elementi in carbonio, che consente di accedere alla maggior parte delle funzionalità di bordo senza mai dover staccare le mani da esso. Sul lato sinistro si trovavano due rotori, tra cui quello incorniciato dalla corona rossa per selezionare le modalità di guida, con al centro il tasto caratterizzato dalla bandiera a scacchi per attivare il launch control. Il secondo rotore sinistro, posizionato più in basso, consente invece di attivare il sistema di sollevamento (lifting system) in caso sia necessario aumentare l’altezza da terra del corpo vettura per superare un ostacolo quale, ad esempio, un dosso. I rotori sul lato destro consentono di selezionare le esperienze di guida Recharge, Hybrid e Performance e di attivare la nuova funzione “Drift Mode”.

Digitalizzazione presente

Il passeggero della Lamborghini Temerario ha a disposizione il display da 9,1 pollici, incastonato sul lato destro della plancia, dove visualizzare informazioni relative alla guida o al sistema di infotainment, così come il guidatore ha a disposizione il cruscotto digitale da 12,3”; al centro il display verticale da 8,4 pollici permette a entrambi i passeggeri di interagire con il sistema Human Machine Interface, anche grazie alla funzionalità swipe che consente di spostare col gesto delle dita, come sullo schermo di uno smartphone,

contenuti dal monitor centrale ai display conducente e passeggero. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per tornare a sognare con un mezzo a quattro ruote, che ha come obiettivo quello di penetrare nel cuore degli appassionati.