Lancia Ypsilon, i prezzi e gli allestimenti per il 2023

Con il nuovo anno anche la celebre Lancia Ypsilon, una delle citycar più amate dagli italiani è pronta al restyling proponendo nuovi allestimenti, piccoli accorgimenti e un nuovo listino. Dovrebbe trattarsi con ogni probabilità dell’ultimo refresh di gamma prima del tanto atteso nuovo modello che verrà sicuramente realizzato sfruttando le sinergie di Stellantis con le motorizzazioni e le piattaforme condivise con PSA. Vi abbiamo anticipato i principi del nuovo design Lancia qui (inserire link all’articolo lancia di Simone Facchetti), con i punti salienti che dovrebbe seguire il prossimo modello, probabilmente la nuova Lancia Ypsilon attesa entro la fine del 2023.

Sei allestimenti e prezzi da 17.100 euro, anche a GPL

Dopo aver reso note le prime immagini della nuova citycar made in Italy, Lancia divulga anche il nuovo listino aggiornato per il 2023. Sono sei gli allestimenti proposti (Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus, Alberta Ferretti ed Ecochic GPL) mentre due sono le varianti a livello di motorizzazione: 1.0 “FireFly” Hybrid da 70 CV, con sistema ibrido leggero a 12 V e l’1.2 4 cilindri aspirato a benzina e GPL da 69 CV.

Lancia Ypsilon Silver: alla base della gamma, da 17.100 euro con clima manuale, autoradio DAB, comandi al volante, ruote da 15, sedile posteriore frazionabile 50:50 e regolazione in verticale del volante.

Lancia Ypsilon Silver Plus: da 17.800 euro, aggiunge gli alzacristalli elettrici posteriori, specchietti esterni elettrici, regolazione lombare del sedile guidatore, diverso design dei cerchi da 15”, omologazione per il 5° passeggero e il divano posteriore 60:40.

Lancia Ypsilon Gold: da 19.000 euro aggiunge il sistema multimediale da 7” con connettività Android Auto e Apple CarPlay senza fili, volante e cambio in pelle, materiali pregiati per la plancia, specchietti esterni elettrici, fendinebbia, fari diurni a led, retrocamera, ricarica wireless del telefono, regolazione in altezza per il guidatore.

Lancia Ypsilon Gold Plus: da 19.900 euro aggiunge cristalli posteriori oscurati, cerchi in lega da 15”, sensori di parcheggio posteriori, terminale di scarico cromato e sedili in materiale riciclato Seaqual Blu.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: da 19.900 euro vanta finiture specifiche per gli esterni e gli intern, con un colore ramato particolare.

Lancia Ypsilon Ecochic GPL: da 20.500 euro, è l’unico allestimento disponibile per la doppia alimentazione, con una livello di dotazioni identico a Gold Plus.

In aggiunta agli allestimenti sono disponibili anche due pacchetti extra, Gold Plus da 1.350 euro (include vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 15”, paraurti in tinta, sensori di parcheggio, fendinebbia e sedili Seaqual) o Alberta Ferretti Plus da 900 euro (include caricatore wireless, specchi retrovisori elettrici, retrocamera, vetri posteriori oscurati e clima automatico).