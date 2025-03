Lancia Ypsilon, da quarant'anni al vertice dello stile fra le compatte da città

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal suo debutto nel 1985 con la leggendaria Y10, l’utilitaria chic di Lancia ha attraversato ben 40 anni di storia, conquistando i favori di oltre tre milioni di automobilisti attraverso cinque generazioni e l'incredibile cifra di 36 serie speciali con grandi firme. Oggi dire Ypsilon significa parlare di un brand nel brand, grazie a un'identità forte e immediatamente riconoscibile. Per dirla in poche parole, la piccola di casa Lancia riesce a mettere insieme un design originale, interni raffinati e una tecnologia all’avanguardia.

Pronta a riscrivere la storia

Oggi, il testimone del glorioso passato è raccolto dalla nuova Ypsilon, il modello che inaugura il “Rinascimento” di Lancia. Questa vettura riscrive il concetto di compatta da città di caratura premium, fondendo con maestria eleganza, tecnologia e sostenibilità per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più moderna. La nuova Ypsilon, infatti, si distingue per il suo abitacolo sofisticato, l'adozione della tecnologia di guida autonoma di livello 2 e l'innovativo sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), posizionandosi come best-in-class nel segmento B.

Le sinuose forme della nuova Lancia Ypsilon traggono ispirazione dai modelli che hanno segnato la storia del marchio. Un chiaro richiamo al passato è rappresentato dai fanali posteriori rotondi, un omaggio alla mitica Stratos, e dal calice presente sul frontale, oggi rivisitato con tre distintivi raggi di luce LED. La nuova Ypsilon è anche la prima vettura di produzione Stellantis a essere equipaggiata con il sistema S.A.L.A., un'interfaccia virtuale e intelligente progettata per offrire un'esperienza di guida confortevole e intuitiva.

Ibrida ed elettrica

Disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica. La prima è spinta da un motore 3 cilindri di ultima generazione da 1.2 litri e 100 CV con tecnologia elettrica a 48V. La versione 100% alla spina, invece, è equipaggiata con un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh, garantendo un'autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida.

In aggiunta, la nuova riporta il marchio Lancia nel mondo dei Rally grazie alla grintosa Ypsilon Rally4 HF e alla Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni che debutterà a metà dell'anno. Il ritorno nel motorsport è celebrato anche con l'inedito Trofeo Lancia, che si disputerà nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). Per lo sviluppo delle versioni HF, Lancia si è avvalsa della preziosa collaborazione di Miki Biasion, leggendario pilota che ha indissolubilmente legato il suo nome a Lancia negli anni d'oro del rally.

Lancia Ypsilon, un pezzo di storia

La storia della Ypsilon, dalla Y10 alla Y del 1995 fino alle Ypsilon del nuovo millennio, è un racconto di eleganza ed esclusività. Fin dalla sua prima apparizione, la compatta Lancia ha rappresentato un punto di riferimento per innovazione e stile anticonvenzionale. La Ypsilon, non a caso, ha stretto un legame indissolubile con il mondo della moda, dando vita a oltre 30 edizioni speciali in collaborazione con brand iconici da Fila a Missoni, passando per Alberta Ferretti ed Elle.

Intanto, la nuova Ypsilon ha

inaugurato lein Italia e sta accompagnando l'apertura di 70 nuovi showroom in Europa entro il 2025, segnando un importante passo nel processo di internazionalizzazione del marchio.