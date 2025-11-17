Elettrico, infrastrutture e città del futuro: le idee per dell’Italia di domani | L'evento in diretta

"Mobilità anno zero", l'evento de Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli di Milano, pone l'attenzione sul momento epocale che sta vivendo l'industria automobilistica, un passaggio il cui esito è ancora tutto da comprendere. La crisi attuale va oltre il semplice calo delle vendite o la chiusura delle fabbriche: si tratta di un vero e proprio cambio di civiltà. L'automobile, icona indiscussa del Novecento, sembra aver perso la sua centralità nell'immaginario collettivo. Un tempo rappresentava l'orizzonte, la fuga, il desiderio, la stanza dei sogni su quattro ruote, il motore della giovinezza e il simbolo del futuro conquistato. Acquistarla richiedeva sacrifici, ma restava un bene accessibile, spesso il primo gesto della vita adulta. Oggi, tuttavia, l'auto è tornata a essere percepita come privilegio, status e lusso. I modelli popolari si assottigliano, i prezzi crescono in modo vertiginoso e le grandi città la respingono, rendendola, di fatto, non più alla portata di tutti. È lecito domandarsi se quello che era un sogno collettivo stia rapidamente trasformandosi in un feticcio destinato unicamente alle classi più agiate. Questi interrogativi cruciali sono affrontati con la partecipazione di Francesco Calcara (Presidente e CEO di Hyundai Italia), Diego Cattoni (AD di Autostrade del Brennero), Arianna Censi (Assessora alla Mobilità del Comune di Milano) e il sociologo Stefano Zecchi. La discussione sarà moderata da Andrea Ruggieri.

" Per me oggi è importante confrontarmi con chi è scettico è un cimento fondamentale. Penso che Milano stia facendo quello che fanno le grandi metropoli nel mondo. Il 60-70% delle persone vive nelle aree urbane. Se cambia la popolazione abbiamo degli obiettivi che ci dobbiamo porre per restituire un cambio nelle consuetudini e nei comportamenti ", ha spiegato l'assessora. Oggi, ha detto, ed è necessario " Diminuire il numero delle auto e non dei km, le auto condivise, a guida autonoma, fanno 120/130mila km auto a un costo interessante. I giovani sanno che possono avere gli stessi servizi pagando infinitamente meno e producano un modello di città che riduce il numero di auto che entrano ".

Sulle polemiche di corso Buenos Aires, ha aggiunto, " non abbiamo diluito la carreggiata ma tolto i parcheggi e allargata la zona pedonale. Quelli che parcheggiavano lì non erano residenti, non consumavano: nessuno di chi va a comperare va in macchina, massimo 1%. I commercianti non sono scontenti e lavoriamo in questa direzione.Ogni direzione produce paura e quindi è normale una reazione ".

Calcara si è detto d'accordo con l'assessore perché quando " si tratta del progresso per gli umani non si deve essere totalitarismi verso una sola possibilità ". Noi, ha aggiunto, " produciamo elettrico e idrogeno, siamo gli unici con Toyota " ma, ha spiegato " è molto cara produrla ". Le case produttrici di automobili, oggi, " sono le uniche ad aver pagato il conto " dell'innovazione e ha fatto riflettere sul fatto che in Italia " il settore auto vale l’8% del Pil, demonizzarlo può creare un problema ". Oggi Hyundai opera in 30 settori ed è terzo gruppo al mondo anche grazie allo sviluppo innovativo.

