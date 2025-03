Lexus RZ e non solo, le grandi novità del marchio giapponese presentate a Bruxelles

Il mondo delle quattro ruote si pone delle sfide importanti in questo periodo di grandi cambiamenti. Forse, mai prima d’ora gli sforzi dei costruttori si sono concentrati su così tanti fronti, dall’efficienza al rispetto dell’ambiente, per andare incontro sia alle esigenze dei consumatori sia al rispetto delle normative sempre più stringenti. Intanto Lexus, brand di lusso dell’universo Toyota, ha annunciato con fervore l'introduzione di sistemi di guida rivoluzionari che faranno il loro debutto sul mercato europeo. In occasione dell'anteprima mondiale tenutasi a Bruxelles, il costruttore nipponico ha svelato il suo nuovo SUV elettrico RZ, un modello che incarna l'avanguardia tecnologica del marchio e che si appresta a ridefinire l'esperienza di guida nel segmento dei veicoli a zero emissioni per una buona serie di ragioni

Lexus e il sistema di sterzata steer-by-wire

La nuova Lexus RZ si distingue per essere il primo modello a offrire l'innovativo sistema di sterzata steer-by-wire sviluppato da Lexus e il sofisticato sistema di cambio manuale virtuale Interactive Manual Drive. Queste audaci innovazioni testimoniano l'impegno del marchio nell'integrare hardware avanzati e software all'avanguardia per concretizzare una visione di veicoli profondamente radicati nell'intelligenza digitale. Parallelamente al lancio della RZ, Lexus ha confermato l'arrivo di altri tre nuovi modelli elettrici a batteria nei prossimi dodici mesi, rafforzando la propria strategia di elettrificazione.

Il sistema steer-by-wire rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione dell'interazione tra guidatore e veicolo. Questa tecnologia all'avanguardia elimina il collegamento meccanico tradizionale tra il volante e le ruote, sostituendolo con un sistema elettronico che promette un controllo più fluido, facile e intuitivo. Con un angolo di sterzata di circa 200 gradi da un fine corsa all'altro, il sistema steer-by-wire assicura una manovrabilità precisa e reattiva, adattando il rapporto di demoltiplicazione in base alla velocità del veicolo. Ciò si traduce in una maggiore agilità a basse velocità, una guida fluida su strade tortuose e una stabilità impeccabile nei lunghi tragitti autostradali. Nonostante l'assenza di un collegamento meccanico, il guidatore beneficia di un feedback realistico attraverso segnali elettrici, minimizzando le vibrazioni indesiderate e intensificando il feeling di guida. Il design del volante, quasi rettangolare e privo delle sezioni superiore e inferiore, è stato concepito per ottimizzare la visuale sulla strada e incrementare lo spazio per le gambe, agevolando l'accesso e l'uscita dal veicolo.

Interactive Manual Drive: ulteriore innovazione

Un'altra innovazione di spicco introdotta con la nuova RZ è il sistema Interactive Manual Drive, un cambio manuale virtuale basato su software che mira a replicare fedelmente l'esperienza di guida di un'auto con trasmissione manuale. Questo sistema farà il suo debutto sulla RZ 550e F SPORT, l'ammiraglia della nuova gamma. Il guidatore potrà interagire con il sistema tramite i paddle al volante, simulando l'azionamento di un cambio a otto rapporti. L'esperienza è ulteriormente arricchita da un feedback in tempo reale attraverso il pedale dell'acceleratore, suoni del motore accuratamente riprodotti e visualizzazioni dedicate che intensificano la connessione tra l'uomo e la macchina. Il sistema calcola la coppia del motore in base alla posizione dell'acceleratore e alla velocità del veicolo, moltiplicandola attraverso il rapporto della marcia virtuale selezionata. Un limitatore di giri e un indicatore di cambio marcia integrato nel display principale della strumentazione aiutano il guidatore a perfezionare la tempistica dei cambi marcia, offrendo una sensazione di controllo e coinvolgimento tipica delle auto sportive.

Lexus RZ, al vertice dell’evoluzione

La nuova Lexus RZ rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al modello lanciato nel 2023, beneficiando di aggiornamenti a 360 gradi che elevano l'esperienza di guida – assicurano i tecnici del brand giapponese - a nuovi livelli. Oltre ai sistemi steer-by-wire e Interactive Manual Drive, la RZ vanta miglioramenti in tutte le aree, tra cui maggiore potenza, efficienza ottimizzata e prestazioni che promettono un piacere di guida superiore. Il sistema elettrico a batteria è stato completamente rivisto, con l'introduzione di una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità (77 kWh), che contribuirà a incrementare l'autonomia fino a 100 km in più, a seconda della versione e dell'omologazione finale. I tempi di ricarica saranno ridotti grazie a una nuova funzione di precondizionamento della batteria e a un caricatore di bordo più potente da 22 kW in corrente alternata. Lexus ha inoltre perfezionato il sistema di trazione integrale intelligente DIRECT4, incrementando la potenza dell'assale posteriore per una distribuzione della coppia anteriore-posteriore più flessibile, migliorando stabilità, trazione e gratificazione del guidatore.

Per la prima volta nella gamma RZ, viene introdotta la versione F SPORT, la RZ 550e, che offre un'esperienza di guida ancora più emozionante, abbinata a un design e a un abitacolo dal carattere sportivo. Con una potenza massima di 408 CV/300 kW, la RZ 550e F SPORT è la versione più performante della gamma e vanta il debutto del sistema di cambio virtuale Lexus Interactive Manual Drive. Il setup delle sospensioni è stato specificamente rivisto per migliorare reattività e dinamica di guida. Esteticamente, la versione F SPORT si distingue per elementi aerodinamici specifici, ruote da 20 pollici dal design ottimizzato e una colorazione esterna esclusiva Neutrino Grey. L'interno presenta una combinazione di nero e grigio scuro con dettagli blu, sedili sportivi con schiumatura integrata e finiture dedicate che sottolineano il carattere dinamico del veicolo. Il lancio commerciale del nuovo Lexus RZ sul mercato europeo è previsto a partire dall'autunno 2025.

Un periodo di grandi successi

Questi annunci giungono in un periodo di vendite record per Lexus, con una crescita significativa della domanda per i modelli elettrici a batteria e ibridi plug-in. Nel 2024, la performance europea ha raggiunto un nuovo massimo, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente, superando le 88.000 unità e assicurando una quota di mercato del 2,5%, la più alta mai registrata dal brand. Questo successo è stato trainato dal nuovo crossover compatto LBX, dai modelli PHEV e da quelli BEV, le cui vendite sono raddoppiate rispetto all'anno precedente. La solida performance in Europa ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di un nuovo record di vendite globali per Lexus, con un aumento del 3,3% superando gli 850.000 veicoli. Lo slancio delle vendite è proseguito nei primi due mesi del 2025, con un ulteriore aumento di oltre il 20%.

La strategia multi-tecnologica di Lexus, incentrata sull'offerta di una vasta gamma di opzioni di propulsione elettrificata, si è dimostrata vincente nel soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Come ha dichiarato Pascal Ruch, Vice President di Lexus Europe e Value Chain, il contributo di Lexus a questa strategia è fondamentale non solo per il numero di veicoli, ma anche per il progresso delle tecnologie elettrificate. L'azienda rimane focalizzata sull'elettrificazione e sul piacere di guida, mantenendo un'attenzione costante verso le esigenze dei propri clienti, seguendo il principio del "prodotto giusto, nel posto giusto, al momento giusto, senza lasciare indietro nessuno".

Lexus è impegnata a garantire che ogni modello incarni la "Lexus Driving Signature", un'esperienza di guida armoniosa in cui comfort, sicurezza e controllo si fondono perfettamente.

Le soluzioni strategiche adottate sul nuovo RZ rafforzano questa filosofia, con interventi mirati all'incremento della rigidità strutturale e all'affinamento del sistema sospensivo per una risposta dello sterzo più precisa, una dinamica di guida migliorata, una maggiore stabilità e un comfort di marcia superiore. Particolare attenzione è stata dedicata alla riduzione della rumorosità e delle vibrazioni nell'abitacolo, attraverso l'adozione di avanzate soluzioni per l'isolamento acustico e l'assorbimento del rumore.