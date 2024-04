Lotus Emeya, la prima hyper-GT 100% elettrica del brand

Eccellenza ingegneristica e creatività nel design, questa la filosofia di Lotus Cars che non si pone limiti. Il brand ha presentato al Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, Louts Emeya, la prima hyper-GT 100% elettrica dell’azienda. Il prodotto si pone come obiettivo quello di mantenere il DNA del marchio assieme alla ricerca estetica e all’innovazione tecnologica. Ecco tutte le informazioni sulla vettura.

Alcune caratteristiche di Emeya

Emeya passa dal 10% all’80% in 18 minuti per quanto riguarda il livello di carica mentre l’autonomia massima è di 610 km. La potenza fino a 905 CV, permette all'automobile di casa Lotus di accelerare da 0-100 km/h in meno di 2,8 secondi. La vettura offre cinque modalità di guida: Range, Tour, Sport, Individual e Track. A bordo dell'auto è possibile controllare diversi parametri tra cui l'altezza da terra, la rigidità della sospensione ad aria, la risposta dell'accelerazione, la configurazione dei sedili (con supporti laterali regolabili). Inoltre il bagaglio della vettura ha una capienza fino a 509 litri e il tettuccio in vetro panoramico può passare da trasparente a opaco.



Il design

Emeya si ispira ai classici modelli Lotus, mescolando richiami iconici con un design che trasuda eleganza futuristica e dinamismo. La sua concezione si basa sulla filosofia "For the Drivers", garantendo sia l’innovazione tecnologica che l’esperienza di guida su misura, dove comfort e praticità sono prioritari. Le sue audaci linee esterne conferiscono una struttura distintiva, mentre un sottile sistema LED illumina elegantemente la parte posteriore del veicolo. Inoltre, Emeya è stata strutturata su un baricentro basso, definito da Lotus come "hyperstance" o "iper-posizione", per un controllo ottimale sulla strada.

Il prezzo

Il prezzo della vettura è competitivo all’interno del mercato dei GT di lusso. Emeya è disponibile in tre allestimenti:

Emeya, a partire da € 111.490;

Emeya S, per chi privilegia il comfort, a partire da €132.560;

Emeya R, la versione piú potente e completa, a partire da €157.200.

Emeya è stata presentata in Cina il 16 gennaio e arriverà ai clienti in Europa nella seconda metà del 2024.