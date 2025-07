Lynk & Co 01 (2025): il SUV plug-in si evolve tra design, tecnologia e autonomia

Tre anni dopo il suo debutto sul mercato italiano, la Lynk & Co 01 si presenta in una nuova veste per il model year 2025. Il SUV del gruppo Geely – sviluppato in collaborazione con Volvo e prodotto in Cina – non cambia pelle ma affina i dettagli, migliorando dove serviva: un look più deciso, un infotainment più reattivo e un powertrain plug-in hybrid più potente ed efficiente.

La strategia della casa resta quella dell’auto come servizio, disponibile sia in acquisto sia con noleggio a lungo termine e sharing – la formula dell’abbonamento mensile non è disponibile in questa prima fase di lancio - ma con questo aggiornamento la 01 prova anche a conquistare chi cerca un SUV plug-in elegante, ben equipaggiato e tecnologico, senza spendere cifre da premium. Il listino parte ora da 40.996 euro in allestimento Core.

Design e dimensioni

L’aspetto della Lynk & Co 01 2025 evolve con piccoli ma significativi tocchi: nuova griglia anteriore in nero lucido, fari full LED ridisegnati e cerchi in lega fino a 20” dal design più moderno, anche neri lucidi come nel nostro caso. L’impronta visiva resta imponente e personale, con la firma luminosa verticale e le proporzioni da SUV di segmento C: 4,54 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza, 1,68 di altezza e passo di 2,73 metri, che garantisce un buon equilibrio tra compattezza e abitabilità. Da un primo colpo d’occhio appare più contenuto di quanto non rivelino i numeri.

Una delle novità più apprezzate riguarda la gamma colori, che si amplia oltre il blu e il nero delle prime edizioni: ora si può scegliere anche tra Crystal White, Sparkling Black e un originale Mineral Green Metallic, per una maggiore varietà e personalizzazione estetica.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della nuova Lynk & Co 01 mantiene l’impostazione minimal e hi-tech del precedente modello, ma si aggiorna con un’interfaccia multimediale più reattiva e moderna. Il cuore tecnologico è il chip Qualcomm Snapdragon 8155, lo stesso impiegato da modelli premium europei, che gestisce il nuovo display touch da 15,4 pollici in alta definizione, in posizione orizzontale. Oltre alla grafica rinnovata e alla maggiore fluidità, l’auto introduce nuovi comandi fisici al volante, ben integrati nel design ma non troppo intuitivi, vista l’assenza di particolari indicazioni su di essi: serve un po’ di pratica. Rimane di serie la strumentazione digitale da oltre 10”, completata da un head-up display a colori.

L’interfaccia è compatibile con Apple CarPlay, Android Auto (entrambi wireless), e include anche aggiornamenti OTA. Spariscono invece molti tasti fisici dalla plancia, riportando tutto al display: non premia sul fronte ergonomia, dovendo imparare i vari passaggi per passare da un menù all’altro, oltre che trovare alcune funzioni che, su altri modelli, appaiono ben più intuitivi (es: per aprire la tendina parasole, non c’è un comando sulla cappelliera ma bisogna cercare sulle impostazioni dell’auto).

Lo spazio a bordo è abbondante, soprattutto nella zona posteriore, dove due adulti viaggiano comodi anche su lunghe tratte, ma anche in cinque non si riscontrano problemi: il pavimento è quasi piatto e non mancano prese USB e bocchette dell’aria. La capienza del bagagliaio, con sedili in posizione, si attesta intorno ai 466 litri, e può essere ampliata abbattendo il divano posteriore in configurazione 60:40. Pienamente nella media del segmento.

Prova su strada

La novità più importante della Lynk & Co 01 2025 è sotto il cofano. Il powertrain plug-in hybrid è stato rivisto da cima a fondo: la potenza combinata sale a 276 CV (+15 rispetto a prima), mentre la coppia massima raggiunge i 535 Nm (erano 425 Nm), con un contributo più robusto sia in elettrico sia in accelerazione mista. Il nuovo 1.5 4 cilindri turbo a benzina (al posto del precedente 3 cilindri) sviluppa 137 CV che si aggiungono ai 143 CV dell’unità elettrica. I due, sono gestiti da un nuovo cambio automatico specifico a tre rapporti, che sfrutta la parte elettrica per sincronizzare i rapporti ed effettuare buona parte delle transizioni.

Il risultato è un SUV brillante, con uno 0-100 km/h in poco più di 7,5 secondi e una risposta immediata al pedale, specialmente nella modalità Power. La trasmissione è atipica ma ben progettata: guidando con uno stile neutro rende inavvertibile qualsiasi transizione, dimenticandosi anche di essere a bordo di un’auto con un motore termico. È così ben insonorizzata che sembra quasi 100% elettrica, anche se il benzina si attiva per alimentare l’elettrico o per donare trazione alle ruote. In un contesto urbano, è in grado di muoversi per buona parte del tempo a zero emissioni, anche a batteria scarica, con soli poche “riattivazioni” dell’1.5.

Il comportamento su strada conferma il buon compromesso tra comfort e dinamica: lo sterzo non è sportivo, ma restituisce un buon feeling, mentre le sospensioni filtrano abbastanza bene buche e sconnessioni, pur mantenendo un certo sostegno in curva: l’assetto è tarato sul “rigido”, premiando l’agilità e sacrificando in minima parte l’assorbimento delle vibrazioni. La massa – oltre 1.900 kg – si fa sentire solo nelle manovre più strette, ma il sistema frenante è ben modulato e la frenata rigenerativa è gestibile su più livelli (tramite il display). Il guizzo dell’elettrico è sempre presente e aiuta a rendere questo SUV medio più agile di quanto non si pensi. Stupisce anche nei trasferimenti ad alta velocità, laddove solitamente gli ibridi plug-in presentano delle criticità: gestisce bene velocità superiori ai 110 km/h senza rendere fastidioso l’1.5 a benzina e senza alzare inutilmente i consumi.

Consumi, ricarica e autonomia

Nonostante l’aumento di prestazioni, la Lynk & Co 01 2025 migliora nei consumi. Secondo i dati dichiarati, l’auto consuma appena 0,9 l/100 km nel ciclo WLTP, partendo con batteria carica. Il dato reale dipende dall’utilizzo, ma durante la nostra prova non siamo mai riusciti a scendere sotto ai 16 km al litro a batteria scarica, con un tragitto misto urbano/extraurbano, con picchi di oltre 20 km al litro. Nei primi 75-90 km può viaggiare in elettrico, grazie alla nuova batteria da 17,6 kWh netti.

Una percorrenza più che sufficiente per i tragitti urbani e casa-lavoro, permettendo di usare il motore termico solo per le lunghe distanze. Il sistema accetta ricarica in corrente alternata fino a 6,6 kW, con un “pieno” in circa 2,8 ore da wallbox domestica oppure da colonnine pubbliche. Non avrebbe guastato qualche kW in più considerando che oggi molte plug-in dispongono sia del caricatore AC fino a 11 kW e alcune anche della presa in corrente continua fino a 50 kW.

Prezzi e considerazioni finali

La formula commerciale della nuova Lynk & Co 01 risulta parzialmente completa al momento. È disponibile in acquisto classico per un prezzo di 40.950 euro in allestimento Core, oppure in Sharing o noleggio a lungo termine. La formula in abbonamento non è attualmente disponibile per questo restyling, ma risulta comunque attiva per la generazione precedente.

Nella dotazione di serie della versione Core troviamo:

Fari full LED anteriori e posteriori

Cerchi in lega da 19”

Display infotainment da 15,4”

Apple CarPlay e Android Auto wireless

Climatizzatore bizona

Tetto panoramico in vetro

Sedili anteriori riscaldabili

Cruise control adattivo

Mantenimento corsia e frenata automatica

Considerazioni finali

La Lynk & Co 01 versione 2025 dimostra che il brand cinese-svedese è pronto per una seconda fase della sua espansione europea. Non è più solo un’idea nuova di mobilità in abbonamento, ma una proposta concreta, solida, competitiva anche sul piano tecnico. L’aggiornamento di infotainment, la maggiore autonomia elettrica e il sistema ibrido più potente portano questo SUV a un livello più maturo. Il tutto, mantenendo un listino competitivo e una formula d’uso che continua a distinguersi.

Per chi cerca un SUV ibrido plug-in pratico, moderno e con un tocco di stile non convenzionale, la 01 resta un nome da tenere d’occhio, soprattutto considerando le alternative tedesche in questo segmento: non così efficienti, tecnologiche e ben rifinite, oltre che presentare un cartellino più alto.