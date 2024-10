Lynk & Co lancia la 02: la nuova SUV-coupé elettrica co-creata con i clienti

Ascolta ora 00:00 00:00

Che cosa rende unica la nuova SUV-coupé 02 di Lynk & Co? Il fatto che sia stata creata con i clienti della Casa svedese. La realtà, parte del gruppo cinese Geely, ha debuttato nel mercato delle elettriche con un modello progettato non solo dal suo studio di design a Göteborg, ma anche grazie al contributo dei possessori della 01 plug-in, che tramite l’app Co:lab hanno inviato oltre seimila suggerimenti. Destinata a un pubblico globale, la 02 sarà disponibile online in Europa dall’11 ottobre, con un prezzo di partenza di 35.495 euro.

Caratteristiche della vettura

La Lynk & Co 02 è un’auto lunga 4.460 mm, larga 1.845 mm e alta 1.573 mm, con un passo di 2.755 mm e un’altezza da terra di 191 mm. Il frontale è caratterizzato da luci diurne verticali integrate nel cofano, che si animano al passaggio dell’utente. Il tetto, con una linea discendente, termina con uno spoiler che incorpora sottili luci a LED. La versione base “Core” monta cerchi in lega da 19 pollici, mentre la versione “More” ne ha da 20. Il bagagliaio ha una capienza di 410 litri, a cui si aggiungono 15 litri nel vano anteriore (frunk). “La nuova 02 rappresenta un nuovo inizio per Lynk & Co", afferma Nicolas López Appelgren, CEO di Lynk & Co International. “Il nostro modello di business si sta espandendo, così come cresce il nostro portfolio di modelli e grazie a questo abbiamo la possibilità di entrare in nuovi mercati. Questi cambiamenti strategici sottolineano il nostro impegno nel fornire una maggiore scelta, flessibilità e accessibilità ai nostri clienti”.

Un’auto con tante particolarità

Un’auto con diverse particolarità, tra cui la scritta “We’ve got the power”, incisa sullo sportello di ricarica, mentre sul cofano anteriore compare la frase “Nope, no engine here”. L’avvisatore acustico può essere personalizzato con suoni più soft, preferiti dai pedoni secondo uno studio della casa automobilistica. Al lancio, le colorazioni disponibili includono Crystal White, Grey Grid, Cosmic Blue e Techno Magenta, con l’opzione di avere il tetto nero lucido senza costi aggiuntivi. Il conducente viene accolto dalla scritta “Drive safe” sulla maniglia della portiera. L’abitacolo, dallo stile minimal e realizzato con materiali sostenibili, è disponibile in due versioni: nero e blu per la versione Core, e nero e grigio con cuciture lime per la versione More. I sedili anteriori, riscaldabili e con regolazione elettrica, sono dotati di memoria. Tra di essi è presente un mobiletto removibile. Le luci ambientali offrono quattro modalità: Fireworks, West Coast, Moonlight Love e Neo City. Il tetto panoramico in vetro è di serie.

Autonomia e ricarica

La Lynk & Co 02 è un’auto elettrica con un motore posteriore da 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e ha una velocità massima di 180 km/h. La batteria da 66 kWh offre un’autonomia di 435 km nel ciclo misto WLTP e 563 km in urbano, con la versione “More” che estende queste autonomie a 445 km e 592 km grazie all’aerodinamica attiva e alla pompa di calore. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 150 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti, mentre la ricarica in corrente alternata varia tra 11 kW e 22 kW a seconda del modello.

L’auto offre una funzione di chiave digitale per lo sharing, gestibile tramite app, che permette ai proprietari di noleggiare il veicolo a terzi. Circa il 30% dei possessori di Lynk & Co usa già questa funzione, con la casa svedese che intende promuoverla ulteriormente.