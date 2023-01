Volvo XC40 e C40 Recharge, nuovi motori elettrici e più autonomia

Volvo apporta alcune modifiche significative alle suv elettriche XC40 e C40 Recharge, introducendo nuovi motori a trazione posteriore e a trazione integrale più potenti, oltre a rendere più efficienti i powertrain per assicurare una maggior autonomia. Si aggiungono così a listino due versioni a trazione posteriore oltre alla meccanica a trazione integrale, al vertice della gamma, che guadagna ora più kW di potenza. Sono stati così introdotti i nuovi motori elettrici a magneti permanenti di Volvo, giunti alla seconda generazione, più efficienti e capaci di generare potenza.

Ora a trazione posteriore

Si è pronti a dire addio alle versioni di Xc40 e C40 a trazione anteriore per dare il benvenuto a quelle a trazione posteriore. Una meccanica così più raffinata e capace di sfruttare meglio gli ingombri all’interno dell’abitacolo, oltre che assicurare una miglior dinamica di guida. C’è però da ricordare come la frenata rigenerativa posta sull’asse posteriore sia meno efficace di quella sull’anteriore. La potenza dei motori di accesso alla gamma è di 238 CV (175 kW), alimentati da una batteria agli ioni di litio da 69 kWh, con un’autonomia dichiarata di 460 km (XC40) e 476 km (C40). Cresce di circa 45 km per ogni modello, grazie alla maggior efficienza del sistema di raffreddamento e dei nuovi motori. Invariata poi la disponibilità alla ricarica fino a 130 kW in corrente continua. Si passa poi alla versione da 251 CV (185 kW) sempre a trazione posteriore, con batteria maggiorata a 82 kWh, la cui autonomia sale a 515 km per XC40 e 533 km per C40. Per questa versione, la potenza di carica è salita fino a ben 200 kW, richiedendo circa 28 min per passare dal 10% all’80%. Le prestazioni sono di poco migliori, con uno 0-100 km/h in 7,4 secondi.

Integrale con più potenza

Modificata anche la configurazione per le versioni a trazione integrale. Il modello precedente prevedeva due motori da 150 kW per ciascun asse, mentre ora si è passato ad un’impostazione differenziata: un motore elettrico a magneti permanenti da 248 CV (183 kW) sull’asse posteriore e il nuovo motore sincrono da 159 CV (117 kW) sull’asse anteriore. È disponibile la sola batteria da 82 kWh capace di assicurare un’autonomia da 500 km per XC40 e 507 km per C40. Lo 0-100 è notevole, con solo 4,7 o 4,9 secondi, grazie alla potenza complessiva di ben 408 CV.