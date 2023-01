March Lichte, il velista che disegna le Audi del futuro

Per Marc Lichte è tutta una questione di proporzioni. Classe 1969, a 27 anni inizia la sua carriera alla Volkswagen AG dove si occuperà di modelli come Golf 5, 6, 7, Passat, Touareg e Arteon. Poi, nel 2014, il passaggio ad Audi dove assume la carica di responsabile design. E dove, tra le altre cose, pone la firma sulla e-tron GT, auto destinata a scrivere la storia del marchio dei quattro anelli. Per lui guida autonoma, elettrificazione e interni sono il futuro. Un cambio di prospettiva e un ribaltamento dei paradigmi rispetto ai canoni del passato. Ma per un velista come lui è solo il vento che prende un'altra direzione.

Com'è cambiata la professione del car designer da quando ha iniziato a lavorare ad oggi?

"Ho visitato l'International Motor Show (IAA) di Francoforte per la prima volta da bambino, nel 1983, dove ho visto l'Audi Sport quattro. Il concetto mi ha ispirato così tanto che ho deciso proprio lì, allo stand della fiera, che da grande volevo diventare un designer di Audi! Incredibile pensare che questo personale momento di pelle d'oca sia avvenuto quasi quarant'anni fa. È quindi un duplice successo il fatto che gli elementi di design di questa icona siano ancora con me, oggi, nel mio lavoro in Audi: il caratteristico montante C, le prese d'aria distintive e la natura progressiva di questa Audi. E qualcos'altro per me rimane invariato da quando ho visto per la prima volta l'Audi Sport quattro a Francoforte: design e funzionalità sono in completa armonia in Audi. Il design rende visibile la nostra tecnologia, poiché la “quattro” mostra progressi tecnologici e creativi sia ora che in passato. Ma ovviamente molto è cambiato".

Ci spieghi meglio.

"In passato, di solito progettavamo prima la pelle esterna e poi ci preoccupavamo che gli interni e i passeggeri si adattassero bene. La guida automatizzata è quindi un cambio di paradigma completamente nuovo: se il compito effettivo di guidare cessa di essere applicato, sorgono nuove possibilità. La digitalizzazione e, soprattutto, la guida automatizzata stanno senza dubbio ponendo gli interni al centro dell'attenzione. Per questa tecnologia, progettiamo i nostri modelli dall'interno verso l'esterno. Quindi ora il punto di partenza è sempre l'interno, la sfera di vita e di esperienza degli occupanti durante il viaggio. I loro bisogni e desideri modellano lo spazio, l'architettura e le funzioni. All'inizio di tutte le discussioni, l'attenzione è rivolta agli interni e al loro design. Solo dopo progettiamo il pacchetto, le linee esterne e le proporzioni che modellano l'auto in un'opera d'arte totale, insieme alle premesse tecnologiche".

Il percorso tracciato finora dalla "saga" delle concept car della famiglia "Sphere" lascia presagire infatti un futuro di guida autonoma e di esperienze coinvolgenti all'interno dell'abitacolo. Cosa ne sarà del piacere di guida incarnato oggi dalla gamma RS?

"Non dovete preoccuparvi di questo. La guida automatizzata non toglie nulla a nessuno, ma offre delle opzioni. Volete guidare da soli su una bella e tortuosa strada costiera, dove è davvero divertente guidare? Allora, naturalmente, sarà ancora possibile. E sarà più bello che mai. Non è divertente essere in autostrada o trovarsi negli ingorghi: allora potrete rilassarvi e utilizzare il vostro tempo in modo migliore. L'interno del concept Audi activesphere lo dimostra allo stesso modo: se volete informazioni sul percorso o sulla velocità, potete ottenerle tramite gli occhiali AR. Se non ne avete bisogno, spariranno e non dovrete più guardare schermate vuote. Si tratta quindi di dare sempre ai nostri clienti l'offerta giusta al momento giusto".

Quali designer sono stati per lei fonte di ispirazione?

"Sono un grande fan del Bauhaus e le creazioni di Mies van der Rohe incarnano ciò che anch'io cerco di fare con i miei progetti: creare classici radicali e quindi universali, senza tempo. Questa stessa filosofia racchiusa nella moda? Per me è incarnata da Prada: adoro le collezioni uomo del marchio italiano. Ogni singolo pezzo è un'affermazione e allo stesso tempo un puro under-statement. Solo un ottimo design può fare qualcosa di simile. Per quanto riguarda l'architettura – per me un grande campo di ispirazione - sono ispirato dall'arte e dal pensiero di Bjarke Ingels, che combina estetica, sostenibilità e utilità nelle sue creazioni come nessun altro. Il mio ex mentore Hartmut Warkuß mi accompagna ancora oggi: mi ha portato direttamente dall'università alla VW e poi all'Audi. Ha creduto in me fin dall'inizio e mi ha sempre incoraggiato".

Qual è la sua auto preferita in assoluto tra i modelli che ha progettato?

"L'Audi RS e-tron GT completamente elettrica è il mio capolavoro; la più bella auto di serie che abbia mai disegnato (finora!). Un buon design si ottiene quando un prodotto è estetico e funzionale allo stesso tempo, e quando diventa parte di un'esperienza complessiva senza soluzione di continuità. Il fondamento dell'estetica risiede nelle proporzioni: sbalzi corti e un passo lungo combinati con un abitacolo snello su un corpo potente. La e-tron GT presenta tutte queste caratteristiche. Il design di questa Gran Turismo costituisce quindi la base per il design dei futuri modelli elettrici".

Lei ha una passione particolare per le barche. Quali sono le analogie, a livello di design e non solo, tra uno yacht e un'automobile?

"Naturalmente, proprio come le automobili, le imbarcazioni possono essere altamente estetiche. Il loro design esprime il carattere individuale dei diversi modelli: sportivo, elegante, performante. Ma la somiglianza più importante è la libertà. Una barca crea il collegamento tra l'uomo e la natura. Quando sono in acqua, mi sento completamente con me stesso. Non importa quanto sia bella la mia destinazione - per lo più Copenaghen, tra l'altro - si tratta in realtà del percorso. L'occasione perfetta per rallentare. È stato diverso con l'auto per molto tempo, perché con essa si voleva andare rapidamente da A a B. Ma volevo trasportare sulla strada la sensazione che provo quando sono sull'acqua. A mio parere, la guida automatizzata è la chiave di volta, perché in questo caso il conducente si concentra molto di più sul viaggio, come si può vedere nel nostro concept Audi activesphere. Ad esempio, può godersi il paesaggio invernale e rilassarsi con la famiglia. Questo modo di viaggiare è doppiamente prezioso: quando si è così rilassati sulla strada, arrivare a destinazione è ancora più piacevole".

Il Singleframe, introdotto da uno dei suoi predecessori, Walter De Silva, ha contribuito a rendere iconico e riconoscibile il design Audi. Ci sarà ancora spazio per questo elemento stilistico distintivo nelle prossime evoluzioni del linguaggio del marchio, oppure dobbiamo aspettarci una rivoluzione?

"Non ci può essere innovazione senza tradizione. E la tradizione è una saggia maestra, perché chi non ha o non onora la propria storia non può prendere le migliori decisioni per il futuro. Per inciso, questo fatto non vale solo per il design delle automobili. Il Singleframe Audi, proprio come i nostri quattro anelli e i muscoli quattro, appartengono ad Audi. Siamo assolutamente consapevoli di questa eredità che è profondamente radicata nel DNA Audi ed è senza tempo, ma è anche per questo che possiamo costantemente reinventarla senza diluirne la vera essenza. Soprattutto con il Singleframe, parlerei di un'evoluzione piuttosto che di una rivoluzione, perché abbiamo reinterpretato il Singleframe come si può vedere nelle nostre concept car a sfera. Nella urbansphere Audi, ad esempio, abbiamo creato il Singleframe con molta luce. Il frontale dell'activesphere presenta il volto del marchio, il Singleframe, progettato come una vetrata trasparente per offrire ai passeggeri una visuale senza ostacoli attraverso l'ampia carreggiata davanti al veicolo".

In che modo l'elettrificazione aiuta la progettazione? E in che modo la limita?

"L'elettromobilità ci ha permesso di lanciare ancora una volta innovazioni rivoluzionarie e di realizzare le auto più attraenti mai esistite. Con l'elettromobilità, l'auto è stata radicalmente modificata nella sua struttura: il centro di potenza visibile non è più il motore, ma il grande blocco di batterie nel sottopavimento. Perché la base di un buon design sono le proporzioni: passo lungo, sbalzi corti, carrozzeria più potente e abitacolo più snello. "Vorsprung durch Technik" significa tecnologia innovativa e design progressivo in perfetta armonia. L'aerodinamica ne è un esempio perfetto: la minore resistenza dell'aria si traduce in una maggiore autonomia. Questa legge fisica fondamentale dell'elettromobilità è un principio di progettazione di Audi. La forma segue la funzione, l'estetica nasce dall'efficienza. A proposito, ecco perché l'e-tron GT sembra essere stata modellata dal vento (e lo è). Il suo design esterno è stato sviluppato in stretta collaborazione tra designer e ingegneri aerodinamici.

Quali sono le principali differenze tra la progettazione di “automobili mainstream” e di veicoli premium come Audi?

"Innanzitutto, per me il buon design non ha nulla a che fare con il portafoglio, perché il buon design deve sempre essere funzionale. Ma è vero: Audi è un marchio di design. È e sarà sempre uno dei motivi principali per acquistare un'auto con i quattro anelli. Deve esprimere i valori del marchio: sportività, qualità e progresso. Rendiamo il nostro slogan e il claim "Vorsprung durch Technik" (all'avanguardia della tecnica, ndr) visibile e tangibile per i nostri clienti. Con il nostro concetto di Audi activesphere potete vedere chiaramente che il design è molto più dell'apparenza. Per noi il cliente è al centro di ogni È decisione, e in futuro sarà coinvolto attivamente nel processo di sviluppo. È così che creiamo un'esperienza di design stimolante a tutto tondo".

Quali sono i fattori esterni che oggi influenzano maggiormente il design?

"È una domanda importante, perché ovviamente il design è sempre plasmato dal tempo in cui viene creato. Naturalmente, l'elettrificazione e la digitalizzazione giocano un ruolo importante, così come le influenze socio-economiche. Personalmente credo che il vero lusso del futuro sarà il nostro tempo. La libera disponibilità del nostro tempo e il lusso di fare il miglior uso possibile del tempo disponibile. La guida automatizzata ci permetterà di farlo. Per me è il prossimo e vero game changer".

Qual è il suo rapporto con l'Italia e i suoi designer?

"Prima di tutto devo dire che sono un grande fan dell'Italia. Ma onestamente ogni persona che apprezza l'estetica ama l'Italia: il suo design, l'eleganza, la qualità e l'artigianalità - non importa se parliamo del settore automobilistico, della moda o dell'arredamento. L'anno scorso, in occasione del Salone del Design di Milano, Audi ha presentato una collaborazione con il marchio italiano di arredamento Poliform e il concept urbansphere, che ripensa le possibilità dello spazio all'interno di un'automobile. È stata davvero una collaborazione incredibile: il modo in cui Poliform ha affrontato il processo di creazione di uno spazio immobile in un veicolo mobile è stato completamente diverso rispetto al modo in cui noi del settore automobilistico affrontiamo gli interni. A proposito, posso rivelare un piccolo fatto divertente: mentre per noi è stato il più grande interno mai realizzato all'interno della urbansfera Audi, per Poliform è stato di gran lunga il più piccolo".