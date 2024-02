Maserati GranCabrio, i segreti della convertibile che anticipano l’imminente debutto

La Casa del Tridente è pronta a presentare in anteprima mondiale l'inedita Maserati GranCabrio, versione convertibile della seconda generazione della coupé GranTurismo, che verrà svelata il prossimo 29 febbraio. In attesa dell’arrivo ufficiale della nuova cabrio, il Costruttore modenese ha diffuso le prime immagini della vettura completamente camuffata mentre effettua gli ultimi e immancabili test su strada.

Maserati GranCabrio, il design

Anche se le immagini in nostro possesso ci mostrano un muletto camuffato, possiamo sottolineare che le principali differenze rispetto alla versione chiusa da cui deriva si concentreranno ovviamente sull’introduzione della capote di tela multistrato dotata di apertura elettrica e sulla zona posteriore, con quest'ultima opportunatamente modificata per ospitare il tetto ripiegato. Non dovrebbero esserci novità rilevanti nell’abitacolo che sarà studiato per ospitare 4 persone.

Motori

Molto interessante la gamma propulsori dedicati alla GranCabrio. Il cuore dell’offerta sarà rappresentato dalla versione a benzina, motorizzata con la poderosa unità V6 biturbo, derivata dal propulsore “Nettuno” che equipaggia della supercar MC20. La GranCabrio con il sei cilindri dovrebbe vantare una potenza di 490 CV per la versione Modena, mentre la cavalleria salirà a quota 550 CV nella variante top di gamma denominata Trofeo. La novità più interessante sarà però la GranCabrio Folgore 100% elettrica, una delle pochissime vetture convertibili a vantare un super potente powertrain a zero emissioni. La Folgore sarà equipaggiata con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, per una potenza complessiva che potrebbe superare quota 1.200 CV, roba da vera hypercar.

Quando arriva

Come comunicato dalla stessa Maserati, la GranCabrio è oggetto delle ultime prove su strada che anticipano il debutto e che risultano mirati a testare l’affidabilità della vettura in qualsiasi condizione. Come anticipato in precedenza, il debutto è fissato per il prossimo 29 febbraio, mentre la commercializzazione dovrebbe partire all’inizio del prossimo anno. Per quanto riguarda i prezzi di listino, ancora non abbiamo informazioni in merito, ma ricordiamo che la Granturismo parte da 181.200 euro.