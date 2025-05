Gaza, bombe sulla casa di una dottoressa palestinese, morti 9 dei suoi 10 figl | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua la guerra nella Striscia di Gaza. Le forze militari israeliani continuano a martellare in modo pesante, con conseguenze pesanti anche per i civili. Un attacco aereo dell'esercito con la stella di David avrebbe colpito la casa di una dottoressa uccidendo nove dei suoi dieci figli: lo afferma l’ospedale di Khan Younis, come riporta la Bbc. L’ospedale Nasser ha dichiarato che uno dei figli della dottoressa Alaa al-Najjar e suo marito sono rimasti feriti, ma sono sopravvissuti. Graeme Groom, un chirurgo britannico che lavora in ospedale, afferma di aver operato il figlio di 11 anni, l’unico sopravvisuto. Un video condiviso dal direttore del ministero della Salute gestito da Hamas e verificato dalla BBC mostra alcuni piccoli corpi ustionati estratti dalle macerie di un attacco a Khan Younis venerdì.

15.30 - L'Oms chiede pietà per Gaza

Trattiene a fatica le lacrime il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre si appresta a parlare della situazione a Gaza, durante un incontro nell'ambito della 78esima Assemblea mondiale della sanità, in corso a Ginevra. Il capo dell'agenzia Onu per la salute ha esortato Israele ad avere "pietà". "Come qualcuno che è stato forse nella stessa situazione, posso percepire come si sente la gente di Gaza in questo momento. Lo sento. Lo posso visualizzare. Riesco persino a sentire i suoni. E questo a causa del Ptsd (disturbo da stress post-traumatico). Spesso è molto difficile parlarne", ha detto Tedros, 60 anni, che ha ricordato la sua infanzia in Etiopia durante la guerra. A Gaza "la situazione è tragica", ha aggiunto. "Potete immaginare quanto stiano soffrendo le persone. È davvero sbagliato trasformare il cibo in un'arma. È ancora più sbagliato trasformare le forniture mediche in un'arma. Parliamo di blocchi, ma questo è, in realtà".

14.30 - Idf: 100 obiettivi colpiti in 24 ore

L’aeronautica militare israeliana in 24 ore ha colpito oltre 100 obiettivi nella Striscia, come riporta il Times of Israel. Tra gli obiettivi ci sarebbe stata una rampa utilizzata per lanciare un razzo verso il sud di Israele. Tra gli altri obiettivi, come indicano le Idf, edifici utilizzati da gruppi terroristici, tunnel e altre infrastrutture. L’esercito afferma inoltre che le forze di terra "hanno ucciso diversi terroristi e distrutto edifici dotati di trappole esplosive, infrastrutture di tunnel, postazioni di lancio di carri armati e altri siti utilizzati dai gruppi terroristici".

14.00 - Civili come scudi umani: accuse reciproche

Un rapporto dell'Associated Press, che cita le testimonianze di informatori palestinesi e israeliani, riferisce che i soldati israeliani starebbero utilizzando i detenuti palestinesi come "scudi umani" per cercare di bonificare gli edifici di Gaza.

Un palestinese di 36 anni, Ayman Abu Hamadan, vestito con tuta mimetica sarebbe stato costretto a entrare in diverse case della Striscia per assicurarsi che fossero libere. Israele risponde è espressamente vietata dalle proprie regole, e a sua volta accusa Hamas di utilizzare da anni i civili come scudi umani.