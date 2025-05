Cannes resta al buio nel giorno del Festival. "Gesto doloso": cosa succede

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il grosso blackout che ha colpito Spagna e Portogallo nei giorni scorsi, ecco che arriva la notizia di un'importante interruzione di corrente anche in Francia, per la precisione a Cannes. Saranno svolte doverose indagini ma stando a quanto trapelato sino ad ora l'origine del problema potrebbe essere dolosa.

L'allarme è scattato questa mattina, intorno alle 10.00, quando un'interruzione di corrente ha messo in ginocchio il dipartimento occidentale francese delle Alpi Marittime. La prefettura ha parlato di oltre 160mila case senza elettricità nella zona di Cannes, ma anche nei territori limitrofi. Si sono verificati problemi nelle gestione del traffico stradale, dato che i semafori si sono spenti. Non solo. Le conseguenze del blackout si sono avvertite anche a Palais des Festivals, dove si sta tenendo l'edizione del 78esimo Festival di Cannes. A quanto pare la proiezione dei film è stata interrotta.

"Attualmente si sta lavorando per ripristinare la situazione" , è stato quanto comunicato dalla prefettura, che ha invitato a mantenere la calma.

"Un'interruzione di corrente ha colpito attualmente la città di Cannes e i suoi dintorni. Fino ad ora, la causa del guasto non è stata ancora identificata e sforzi per risolvere il problema sono in corso" , hanno invece fatto sapere tramite un comunicato dal Festival di Cannes. "Il Palais des Festivals è passato a un'alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali. Tuttavia, le proiezioni al Cineum sono state temporaneamente sospese e riprenderanno non appena la corrente sarà ripristinata" . Insomma, malgrado i problemi di natura elettrica, la cerimonia finale dell'evento non dovrebbe essere a rischio.

Intanto la gendarmeria della Alpi Francesi ha spiegato agli inviati di France 3 che l'interruzione di corrente potrebbe essere di natura dolosa. Non pare, infatti, un atto occasionele, sembra evidente che ci sia stata la volontà di qualcuno.

Secondo quando riferito dalle autorità, ci sarebbe stato un incendio che ha coinvolto una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var) e questo potrebbe aver provocato il blackout. I tecnici si trovano sul posto e le indagini per fare chiarezza sull'episodio sono già state avviate.