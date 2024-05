 Maxia 5, il bauletto GIVI vince il Red Dot Design Award 2024 per il product design

Gran successo per GIVI, l’azienda di Brescia nota per la produzione di accessori per motociclette ha ottenuto il premio Red Dot Design Award 2024 per il design del prodotto Maxia 5 da 58 litri. Il riconoscimento, tra i più prestigiosi a livello internazionale nel campo dello stile, è stato assegnato dal 1955 ai migliori progetti e produttori in tutto il mondo. GIVI trionfa un autentico simbolo del marchio, presentato nel 2023 in occasione del 45° anniversario dell'azienda.

Il premio

Ogni anno, il Red Dot Award - Product Design si impegna a individuare i migliori prodotti dell'anno, scelti per alcune caratteristiche come funzionalità, intelligenza o innovazione, ma ciò che li accomuna è il loro design accattivante e unico. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà quest'anno il 24 giugno presso l'Aalto Theater di Essen, in Germania. A ritirare il trofeo saranno la CEO e la vicepresidente del Gruppo, Hendrika Visenzi, insieme al nipote Umberto Visenzi, amministratore e terza generazione dei Visenzi. Hendrika Visenzi ha commentato: “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo traguardo possibile e che continuano a supportare la nostra missione di innovazione e qualità nel settore dei bauletti per moto”.

Maxia 5

Le quattro varianti della nuova generazione di bauletti Monokey Maxia 5 non solo offrono massima capienza con un peso ridotto, ma risultano eleganti anche gli occhi grazie alle linee filanti e agli accostamenti cromatici di richiamo automobilistico. Maxia 5 è unico nel suo genere. Curato in ogni dettaglio, ha conquistato i giudici del Red Dot Award con la sua estetica e struttura completamente rinnovate. Tutti i modelli della gamma Maxia 5 sono dotati di quattro cover verniciate, un morbido tappetino sul fondo, rete e cinghia elastica per mantenere stabile il contenuto. Creato per garantire il massimo comfort, il bauletto Maxia 5 da 58 litri è progettato per ospitare facilmente due caschi modulari di grandi dimensioni. La maniglia frontale rimovibile, dotata di serratura Security Lock di serie, semplifica il trasporto a mano, mentre optional come la borsa interna e lo schienalino per il passeggero assicurano il massimo comfort anche durante i viaggi più lunghi.

Maxia 5 è progettata pensando al viaggio: le sue goffrature, linee pulite e combinazioni cromatiche trendy si integrano perfettamente con le moderne moto da turismo e i maxiscooter.