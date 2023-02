Mazda 2, quante novità per la piccola giapponese

La Mazda 2 dopo aver debuttato in patria, è pronta a farlo anche in Europa. La piccola ma educata vettura nipponica si presenta con alcune sfiziose novità che sono pronte a soddisfare l'esigente cliente del Vecchio Continente. Non mancano gli inevitabili ritocchi esterni, così come le migliorie per l'abitacolo. Imprescindibile anche una giusta iniezione di tecnologia per restare al passo coi tempi e con una concorrenza che corre spedita.

Una bella rinfrescata

La nuova Mazda 2 aggiusta il suo look con una mascherina a scacchi che può essere declinata anche in tinta con la carrozzeria. Il paraurti, invece, si mostra con un taglio tutto nuovo e con un piglio gradevolmente più aggressivo. Rivisitato in modo lieve anche il disegno del fascione posteriore. Esordiscono nel ventaglio dei colori anche due inedite tinte: Aero Grey e Air Stream Blue. Adesso il portfolio di vernici sale a ben undici differenti varianti. Nell'abitacolo fioriscono dei dettagli che sono coordinati con la carrozzeria esterna, combinando rivestimenti in tessuto in tinta unita, inserti plancia in bianco, nero o verde menta.

Gli allestimenti della Mazda 2

Gli allestimenti per la Mazda 2 sono quattro: Centre Line, Exclusive Line e le due versioni speciali Homura e Homura AKA.

Centre Line : l’infotainment con display a colori da 8”, connessione Apple CarPlay e Android Auto, rivestimenti in pelle per volante e fari a LED completi di lavafari. Dettagli in tinta con la carrozzeria previsti per la griglia anteriore, per i cerchi e per le finiture della plancia. Il Convenience Pack comprende i sensori di parcheggio, il monitoraggio degli angoli ciechi e il Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) che monitora costantemente la velocità e le altre auto sulla strada così da ridurre o evitare eventuali danni. A questi si uniscono i sedili riscaldabili, i sensori luce/pioggia e il climatizzatore automatico;

: l’infotainment con display a colori da 8”, connessione Apple CarPlay e Android Auto, rivestimenti in pelle per volante e fari a LED completi di lavafari. Dettagli in tinta con la carrozzeria previsti per la griglia anteriore, per i cerchi e per le finiture della plancia. Il Convenience Pack comprende i sensori di parcheggio, il monitoraggio degli angoli ciechi e il Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) che monitora costantemente la velocità e le altre auto sulla strada così da ridurre o evitare eventuali danni. A questi si uniscono i sedili riscaldabili, i sensori luce/pioggia e il climatizzatore automatico; Exclusive Line : aggiunge i vetri scuri, i cerchi in lega da 16”, la smart key, il volante riscaldabile e la videocamera posteriore. Il Drive Assistance Pack somma ulteriormente dei numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control Adattivo e i fari a matrice di LED;

: aggiunge i vetri scuri, i cerchi in lega da 16”, la smart key, il volante riscaldabile e la videocamera posteriore. Il Drive Assistance Pack somma ulteriormente dei numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control Adattivo e i fari a matrice di LED; Homura Aka : offre tutte le caratteristiche dell’allestimento Exclusive Line ma con un look sportivo, grazie alla combinazione dei colori rosso e nero, al tetto esterno nero e gli specifici cerchi in lega da 16” in nero con inserti.

: offre tutte le caratteristiche dell’allestimento Exclusive Line ma con un look sportivo, grazie alla combinazione dei colori rosso e nero, al tetto esterno nero e gli specifici cerchi in lega da 16” in nero con inserti. Homura: presenta finiture nere nei cerchi in lega da 16”, nella griglia anteriore e nelle calotte degli specchietti.

Internamente le due versioni speciali hanno dei rivestimenti in pelle e tessuto neri, abbinati con cuciture rosse a contrasto e contorni delle bocchette di ventilazione canna di fucile e rosso scuro. Per la Homura Aka sono disponibili anche i rivestimenti in pelle/tessuto e la fascia della plancia centrale rivestita in scamosciato con cuciture rosse.

Listino prezzi

La Mazda 2 parte da 19.000 euro per la 75 CV Centre Line e raggiunge i 23.450 Euro per la Homura Aka con propulsore da 90 CV. Consegne a partire da maggio 2023.