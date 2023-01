Mazda MX-30 R-EV, arriva l’elettrica con il range extender

L’attesa è finalmente terminata. Mazda ha finalmente presentato la nuova versione di MX-30, chiamata e-Skyactiv R-EV, come anticipato negli scorsi mesi. Non si modificano le fisionomie esterne quanto più il concept di base del veicolo che, da buona Mazda, è estremamente originale e particolare sul mercato. Il costruttore giapponese è stato infatti in grado di correggere in corso d’opera le caratteristiche della sua prima auto 100% elettrica, aggiungendo un “boost” di autonomia sfruttando proprio uno dei suoi punti forti della storia: il motore Wankel, impiegato ora come moto-generatore ausiliario, o range extender.

Nuova Mazda MX-30 R-EV, batteria più piccola

Viene definita come ibrida plug-in ma, di fatto è un’auto elettrica con un range extender. Nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è un’assoluta novità nel campo automotive internazionale, soprattutto per la presenza di un motore rotativo. Presente nella storia di Mazda sia in veste aspirata che turbo, il Wankel è ora al servizio – ironia della sorte - della transizione verso l’elettrico. Secondo Mazda rappresenta la scelta più intelligente e razionale possibile per massimizzare l’autonomia di un veicolo elettrico, senza dover necessariamente aggiungere centinaia di kg di peso installando un pacco batterie più capiente.

Il peso extra avrebbe, di fatto, snaturato l’esperienza di guida di MX-30, un tema da sempre a cuore agli ingegneri di Mazda, alla ricerca del costante equilibrio nelle sue vetture. La batteria perciò è stata ridotta da 35,5 kWh a 17,8 kWh, assicurando da sola circa 85 in ciclo WLTP e 100 km in ambito solamente urbano. Una volta esaurita l’energia però, oltre a caricare la batteria tramite sorgente esterna come faremmo anche con un’auto elettrica classica, si può sfruttare il piccolo e innovativo motore Wankel da 830 cc, da 74 CV a 4.700 giri/min.

È collocato frontalmente, al pari del motore elettrico principale da 170 CV e 260 Nm, leggermente più potente di prima. È estremamente compatto, solo 120 mm di raggio per il rotore, mentre l’intera unità (motore elettrico, Wankel, deceleratore e accumulatore) occupa una larghezza inferiore agli 84 cm. Migliorano di poco le prestazioni, con uno 0-100 km/h che passa da 9,7 a 9,1 secondi.

E l’autonomia complessiva?

Curioso il funzionamento del sistema elettrico (o ibrido) di MX-30 R-EV. L’auto può marciare sfruttando la sola energia della batteria (EV), oppure alternare la sorgente tra la batteria e l’energia ricavata dal motore Wankel (Normale) o, in alternativa, ricaricare la batteria sfruttando il motore rotativo. Quando è richiesta massima potenza, il sistema attinge automaticamente dal generatore ma, volendo, si può anche richiedere di conservare la batteria per un impiego futuro, utilizzando il solo Wankel per alimentare il motore elettrico. Nonostante sia stato installato un (davvero capiente) serbatoio da ben 50 litri di benzina, non è stato dichiarato quanta autonomia sarà in grado di percorrere sfruttando le due alimentazioni. Sappiamo però il consumo medio del motore Wankel, 1 l/100 km, con emissioni pari a 21 g/km di CO2. Stando ai valori, si avrebbe una percorrenza stimata di almeno 50 mila km ogni pieno da 50 litri. Piuttosto improbabile.

Il listino in Italia

Mazda ha riservato un’offerta speciale per i clienti che decideranno di acquistare nuova MX-30 R-EV entro il 31 marzo 2023: lo sconto può raggiungere anche gli 8.500 euro con gli incentivi. Il listino parte invece da 38.150 euro per la versione Prime Line, alla base della gamma, salendo con Exclusive Line, Makoto, Advantage e la nuova Edition R - alludendo a “Rotary” così da celebrare il ritorno di un’icona per il costruttore giapponese – con un prezzo di 45.650 euro. Questo allestimento include una coloraizone specifica per gli esterni (Maroon Rouge Metallic), guscio della card telecomando specifica con logo R, tappettini inediti e logo R sui poggiatesta, oltre ad un allestimento al top di gamma.