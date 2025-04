Mazda MX-5 1.5: divertimento a cuor leggero per il Model Year 2025

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dominato da crossover ipertrofici, assistenze elettroniche pervasive e auto sempre più distanti dal piacere autentico della guida, Mazda MX-5 rappresenta un baluardo di libertà. Non è solo un’auto: è una dichiarazione d’intenti. Ogni dettaglio – dal peso piuma, al cambio manuale, alla trazione posteriore – parla la lingua degli appassionati. Con la versione 2025, Mazda perfeziona ulteriormente il suo gioiello senza snaturarlo, intervenendo in punta di piedi per preservare l’essenza di una roadster che, da oltre trent’anni, incarna il mito della “Jinba Ittai”: quella simbiosi perfetta tra uomo e macchina, dove ogni curva è un dialogo e ogni rettilineo una pausa tra le emozioni. Nella configurazione con il motore 1.5 aspirato da 132 CV, la MX-5 mostra il suo volto più genuino: meno prestazionale sulla carta, ma incredibilmente coinvolgente nella realtà. È la scelta di chi non ha bisogno di esagerare per divertirsi, di chi cerca equilibrio, coerenza, leggerezza. E soprattutto, di chi vuole sentire ogni secondo passato al volante. Crescono però i listini, ora a partire da 32.400 euro.

Tecnica aggiornata, spirito immutato

L’aggiornamento 2025 della MX-5 non stravolge la formula vincente. Il restyling estetico è quasi impercettibile: fari anteriori leggermente rivisti, con tecnologia a LED adattiva e luci diurne integrate, oltre a gruppi ottici posteriori a LED più moderni e lievi affinature al paraurti. Ma la vera notizia sta sotto pelle. Il cuore pulsante resta l’1.5 Skyactiv-G, aspirato a quattro cilindri, da 132 CV a 7.000 giri/min e 152 Nm a 4.500 giri/min. Un motore compatto, leggero e reattivo, che punta tutto sull’allungo e sulla risposta immediata al pedale del gas. La trazione è rigorosamente posteriore, il cambio manuale a sei marce è una sinfonia di innesti precisi e corti, un riferimento nella categoria. Mazda ha lavorato anche sul controllo elettronico di stabilità (ESP) introducendo la nuova modalità “DSC Track”, che lascia più libertà al pilota pur mantenendo un occhio sulla sicurezza. L’assetto è stato leggermente rivisto per aumentare il feedback e le sensazioni alla guida, mentre lo sterzo ha guadagnato in precisione grazie a una taratura più diretta. È stata rivista anche la gamma colori, introducendo il nuovo Aero Grey Metallic, oltre alla possibilità di scegliere la capote in tela color sabbia. Ci sono novità anche sul fronte cerchi in lega, con nuovi disegni per le versioni da 16 o 17 pollici.

La prova su strada: pura connessione

Appena ci si accomoda a bordo, si capisce che questa non è un’auto qualunque. Si è seduti molto in basso, le gambe distese, il volante piccolo è quasi verticale, il cambio cortissimo: tutto suggerisce connessione meccanica tra uomo e macchina. E non appena si parte, quella sensazione si conferma. L’1.5 non è un fulmine in termini assoluti – 0-100 km/h in circa 8,3 secondi – ma la vivacità con cui prende i giri e la facilità con cui si lascia guidare regalano emozioni autentiche. Non serve correre: basta affrontare una curva con un filo di gas, lasciar scorrere il telaio, e tutto diventa chiaro. La MX-5 non è una sportiva da numeri, è un'auto da sensazioni. Il peso inferiore ai 1.050 kg, distribuito quasi perfettamente tra i due assi (50:50), rende la vettura estremamente agile. Lo sterzo è diretto, l’auto entra in curva come un kart, con un retrotreno che comunica in modo chiaro e sincero, senza mai mettere in difficoltà. Con il nuovo ESP “Track” è possibile anche lasciarsi andare a qualche scodata controllata in pista o in ampi tornanti di montagna, pur non rappresentando quella tipologia di auto pensata per andare di traverso con estrema facilità. È un’auto da guidare pulita, in maniera dinamica pennellando le curve, senza osare troppo, soprattutto con questo 1.5. Lasci che sia il propulsore a indicarti come e cosa fare, grazie ad un piacevole sound “vero” che condisce i momenti al volante. Il cambio è estremamente naturale, fluido ma meccanico al tempo stesso: senti una connessione innata con la vettura, ma c’è bisogno di una certa forza per inserire le marce. Mi piace molto.

È particolare sentire l’avantreno così “distante” dal posto guida (essendo letteralmente seduti sull’asse posteriore), quindi è richiesto di anticipare l’inserimento in curva, lasciando che il posteriore segua i binari “disegnati” dalle ruote anteriori. Il comfort non è però il punto forte: la taratura delle sospensioni è rigida, l’insonorizzazione scarsa e il bagagliaio minuscolo (130 litri), ma comunque tutte tematiche ben note a chi si affaccia a questo modello. Insomma, non si può avere tutto. E infatti ciò passa in secondo piano quando si viaggia con il vento nei capelli, con il motore che canta e il telaio che risponde come un’estensione del proprio corpo. Ti godi ogni curva, ogni avvallamento, ogni rotonda e - soprattutto – ogni cambio marcia. Premi la frizione, rilasci l’acceleratore, inserisci il rapporto e ripeti la stessa operazione in maniera inversa. Che libidine. Per non parlare del punta-tacco: la pedaliera è posta alla distanza perfetta per poterlo effettuare a regola d’arte. Nulla di più bello.

Tecnologia e sicurezza: piccoli ma significativi passi avanti

Anche se la MX-5 resta essenziale, non è priva di aggiornamenti tecnologici. Il sistema infotainment è stato aggiornato con un display più reattivo da 8,8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless. I comandi restano per fortuna fisici, intuitivi e ben disposti. Il touch sul display è ora più reattivo e pronto, per una migliore sfruttabilità. Sul fronte sicurezza arrivano nuovi ADAS: frenata automatica d’emergenza, avviso di uscita corsia, rilevamento stanchezza e monitoraggio angolo cieco. Funzioni che si fanno apprezzare soprattutto nella guida urbana, senza mai risultare invasive.

Interni: essenzialità giapponese

L’abitacolo della MX-5 rimane spartano ma curato e con assemblaggi solidi. I materiali sono di buona qualità, con sedili sportivi ben profilati (disponibili anche in pelle e riscaldabili nei pacchetti più ricchi), dettagli in alluminio spazzolato e un volante che offre un grip eccellente, dal giusto spessore e grandezza. La sensazione è quella di essere in una “capsula di guida”, più che in una cabrio da passeggio. Lo spazio è ovviamente limitato – soprattutto per chi supera il metro e ottanta di altezza – ma questa è una macchina che si compra col cuore, non con il metro. E quel poco che c’è, è ben sfruttato.

Prezzi e versioni

La gamma della Mazda MX-5 2025 con motore 1.5 parte dalla versione Prime-Line a circa 32.400 euro, passando per la Exclusive-Line (fino a 38.650 euro), con cerchi da 17", sedili riscaldabili, sistema audio Bose e rivestimenti più raffinati.

La versione RF con tetto rigido retrattile è disponibile con entrambe le motorizzazioni, e rappresenta la scelta più indicata per chi cerca una linea più avvolgente e raffinata, ma con del peso in più. A partire da 34.900 euro. Il nuovo allestimento Kazari, dotato di finiture specifiche ed esclusive, è disponibile a partire da 36.150 euro per l’1.5 e da 38.150 per il 2.0.