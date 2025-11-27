Memorabilia di Valentino Rossi all'asta per l'UNICEF

Ci sono oggetti che raccontano una storia prima ancora di essere guardati. Il kit Soleluna Vale46 Anniversario numero 1 di 46 appartiene a questa categoria: una tuta Demone GP D-air 3X e un casco Pista GP RR nella livrea celebrativa, indossati da Valentino durante una sessione di allenamento al Mugello. Una sola volta. Quanto basta, però, per entrare subito nell’immaginario di chi vive di motorsport, di icone, di riti.

Dainese, che da anni realizza l’abbigliamento e le protezioni da pista per il Dottore, ha scelto di donare questo esemplare irripetibile a UNICEF Italia, mettendolo all’asta su eBay fino al 29 novembre. Il ricavato servirà a sostenere il programma Road Safety, il progetto che lavora nei punti più fragili della mobilità infantile: limiti di velocità vicino alle scuole, attraversamenti sicuri, seggiolini e caschi per i bambini, norme più severe e applicate davvero. Perché gli incidenti stradali sono ancora la prima causa di morte tra i 5 e i 19 anni: oltre 600 ragazzi ogni giorno, in ogni parte del globo.

Dentro questo kit c’è la celebrazione di una carriera, ma anche un gesto che va oltre il semplice “feticismo sportivo”. La tuta, ad esempio, porta un dettaglio unico: la tartaruga di Vale in una versione oro, mai vista prima, appoggiata sulla spalla come un sigillo. Un simbolo che vale una firma. Ed è proprio questo a rendere l’oggetto così desiderabile: l’essere stato davvero usato, respirato, portato in pista dal nove volte campione del mondo.

L’UNICEF è presente e opera in oltre 190 Paesi, mettendo al centro i bambini, la loro sicurezza e la possibilità di crescere protetti. Il kit numero 1/46 diventa quindi molto più di un cimelio per collezionisti: è un ponte tra la passione per le due ruote e la responsabilità verso chi non ha difese.

Chi vincerà l’asta non solo si porterà a casa un frammento autentico del mondo di Valentino Rossi ma avrà la consapevolezza di aver aiutato tanti bambini, fornendo loro la possibilità di vivere la strada come un luogo sicuro e non come una minaccia.