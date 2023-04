Tesla Model Y la più venduta. I dati sul mercato auto in Europa a febbraio

A febbraio il numero di nuove immatricolazioni di autovetture ha totalizzato poco più di 900.000 unità in Europa, con un aumento del 12% rispetto a Febbraio 2022. Contando i primi due mesi si raggiunge la quota di 1,81 milioni di unità, l'11% in più rispetto a gennaio e febbraio dello scorso anno. Felipe Munoz, analista globale di JATO Dynamics, ha commentato: “Mentre persistono grandi problemi strutturali, i risultati del 2023 finora indicano che i consumatori stanno rispondendo positivamente a più offerte competitive sul mercato. Tuttavia, l'aumento dei tassi di interesse rendere l'accesso ai prestiti più difficile, con un possibile impatto negativo”. Italia, Spagna, Regno Unito e Belgio hanno registrato una forte crescita a due cifre tassi a febbraio.

Gli unici paesi che hanno registrato un calo in in crescita Svezia, Norvegia, Finlandia e Cipro. I BEV guidano la crescita grazie a una crescente domanda di auto elettriche pure che ha aiutato l'andamento positivo di febbraio 2023. Secondo i dati JATO, il mese scorso sono state immatricolate 118.329 auto puramente elettriche. Munoz, ha proseguito: “La Norvegia non contribuisce più alla crescita dei BEV in Europa, nonostante sia un leader del settore da molti anni". La Norvegia è stato il quinto più grande mercato di BEV nell'ultimo mese, superato da una crescita sostanziale in Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

La crescita delle elettriche

L'adozione accelerata dei BEV in tutto il Vecchio Continente è il risultato di accordi e offerte competitive sul mercato, insieme al calo della preoccupazione dei consumatori riguardo all'autonomia della batteria e all'ansia di ricarica. La quota di mercato dei BEV è cresciuta in ben 25 mercati. La Finlandia ha guidato l'ascesa con un aumento di quasi 18 punti tra febbraio 2022 e febbraio 2023. La quota di mercato a due cifre è stata registrata anche in altri 14 paesi: Irlanda, Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Germania e Svizzera.

Model Y la più venduta nel mercato BEV

La Tesla Model Y è stata il veicolo più venduto in Europa a febbraio 2023. Munoz, a tal proposito, ha aggiunto: “Se questa tendenza continua, entro la fine di quest'anno la Model Y potrebbe facilmente assicurarsi un posto nella top 10 delle auto più vendute in Europa classifica". La Model Y ha guadagnato posto fra i 5 modelli più venduti in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Portogallo.

Rallenta la penetrazione cinese

Nonostante la recente popolarità delle auto prodotte in Cina, la loro penetrazione all'interno dei confini europei è ancora lontana dall'invasione. In Febbraio, solo il 2,7% delle auto nuove immatricolate in Europa lo erano made in China, un calo minimo rispetto al 2,9% di febbraio 2022. Munoz, ha commentato: “L'ingresso di veicoli cinesi in Europa non sta avvenendo così rapidamente come molti avevano previsto. C'è chiaramente più lavoro da fare sui modelli, piani di produzione e di marketing prima che questi i marchi possano espandersi con successo nella regione”.