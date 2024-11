Il mercato dell'auto cala ancora a ottobre, ma Fiat Panda resta al comando delle preferenze

Il mercato automobilistico italiano ha registrato un calo del 9,1% a ottobre 2024, con 126.488 immatricolazioni rispetto alle 139.078 dello stesso mese del 2023. Questo trend negativo prosegue da diversi mesi e porta a una crescita complessiva nei primi dieci mesi dell'anno di appena lo 0,96%. L'UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2024, stimando un totale di 1,59 milioni di immatricolazioni, con un incremento modesto dell'1,5% rispetto al 2023. Anche per il 2025 si prevede un mercato sostanzialmente piatto, a 1,6 milioni di unità, ben lontano dai circa 2 milioni del 2019. Tra le auto più vendute, invece, spicca ancora la Fiat Panda.

Fattori che influenzano il mercato automobilistico

Diversi fattori contribuiscono a questa situazione, tra cui:

l'indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie;

delle famiglie; la riduzione dell'80% del Fondo automotive prevista nella Legge di Bilancio , che secondo l'UNRAE rappresenta un ostacolo alla transizione ecologica del settore;

, che secondo l'UNRAE rappresenta un ostacolo alla transizione ecologica del settore; La necessità di una revisione della fiscalità delle auto aziendali per incentivare la diffusione dei veicoli a zero emissioni.

L'UNRAE esprime forte preoccupazione per la decurtazione del Fondo automotive e invita il Governo a rivedere la sua decisione. L'associazione sottolinea la necessità di rifinanziare l'Ecobonus e di introdurre nuove misure per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'UE.

Per quanto riguarda la tassazione dei fringe benefit, l'UNRAE accoglie con favore la riduzione delle aliquote al 10% e 20% per i veicoli BEV e PHEV, ma propone di applicare tali aliquote in base alle emissioni di CO2 anziché all'alimentazione. Inoltre, l'associazione ritiene eccessivamente penalizzante l'aumento dell'aliquota al 50% per le vetture con emissioni tra 61 e 160 g/Km e suggerisce di mantenere l'attuale aliquota del 30% almeno per il triennio 2025-2027.

Analisi mercato per alimentazioni

A ottobre 2024, la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) è ferma al 4,0%, in calo rispetto al 5,2% di settembre. Anche i veicoli ibridi plug-in (PHEV) rimangono stabili al 3,4%, per un totale di veicoli elettrificati (ECV) pari al 7,4%.

Ilconferma la sua leadership con il 27,5% di quota a ottobre, seguito dalal 13,1%. Le vetture ibride salgono al 42,8% di share. L'analisi delle emissioni medie di CO2 delle nuove immatricolazioni a ottobre mostra una crescita dello 0,3% a 119,3 g/Km.

Le auto più vendute a ottobre 2024, Fiat Panda leader

Fiat Panda (7.052 unità) Dacia Sandero (4.948) Jeep Avenger (4.584) Toyota Yaris Cross (3.314) Peugeot 208 (3.304) Renault Clio (3.171) Toyota Yaris (2.755) Opel Corsa (2.672) Volkswagen T-Cross (2.583) Ford Puma (2.384)

Le auto a benzina più vendute

Volkswagen T-Cross (2.583) Opel Corsa (2.424) Peugeot 208 (2.316) Jeep Avenger (2.016) Toyota Aygo X (2.010) Citroen C3 (1.912) Mg ZS 1.657 (1.657) Volkswagen T-Roc (1.333) Hyundai i10 (1.302) Volkswagen Polo (1.190)

Le auto diesel più vendute

Volkswagen Tiguan (1.570) Mercedes Gla (942 ) Bmw X1 (916 ) Volkswagen Golf (864 ) Audi Q3 (783 ) Volkswagen T-Roc (692 ) Bmw Serie 1 (672 ) Alfa Romeo Tonale (595) Fiat Tipo (581) Mercedes Classe A (505)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (7.049) Toyota Yaris Cross (3.314) Toyota Yaris (2.649) Ford Puma (2.348) Jeep Avenger (2.372) Kia Sportage (1.797) Toyota C-HR (1.335) Fiat 600 (1.129) MG3 (1.040) Suzuki Swift (1.019)

Le auto plug-in più vendute

Ford Kuga (333) Byd Seal U (286) Toyota C-HR (239) Volvo XC60 (235) Jeep Renegade (205) Audi Q5 (179) Jeep Compass (177) Bmw X1 (174) Porsche Cayenne (124) Cupra Formentor (124)

Le auto elettriche più vendute

Volvo EX30 (450) Porsche Macan (316) Tesla Model Y (261) Peugeot 208 (249) Renault 5 (220) Tesla Model 3 (212) Jeep Avenger (196) Bmw iX1 (164) Citroen C3 (151) Mercedes EQA (144)

Le auto a GPL più vendute