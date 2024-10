Fiat Panda è ancora la più venduta a settembre, Dacia Sandero insegue

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato dell'auto in Italia vive un altro mese di profonda crisi, dopo un agosto in affanno anche settembre non è da meno: appena 121.666 immatricolazioni, che valgono un -10,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante un periodo estivo che anche nella coda finale non ha riscosso molto successo, i primi nove mesi dell'anno valgono per il momento una crescita complessiva del +2,1% - in paragone all'anno scorso - grazie a 1.202.122 unità. Meglio, invece, non scomodare l'ultimo periodo pre-pandemia perché il raffronto è veramente amaro: -18,1%. Osservando le case auto fa rumore il tracollo di Stellantis, anche se la Fiat Panda resta regina del mercato.

Il Presidente di UNRAE Michele Crisci ha detto: “È fondamentale definire al più presto sia la strategia europea per il settore automotive nel suo complesso, sia quella che il Governo italiano intende adottare per accompagnare la transizione con un piano di sostegno pluriennale, per dare certezze a consumatori e imprese nelle loro scelte di acquisto. Bisogna partire subito – prosegue Crisci – a lavorare su un tema rilevante che solleviamo da anni: la necessità di una riforma fiscale per le auto aziendali, chiedendo che detraibilità dell'IVA e deducibilità dei costi siano parametrate alle emissioni di CO2 e il periodo di ammortamento sia ridotto a 3 anni; misure che devono essere realizzate tramite i Decreti attuativi della Delega Fiscale”.

Crescita delle auto elettriche a settembre

Nel mese appena concluso le auto elettriche hanno registrato un aumento a doppia cifra rispetto al 2023 (+29%), collocandosi al 5,2% del totale, anche se parliamo di volumi sempre molto bassi: da 4.989 a 6.437 unità. Le ibride plug-in sono invece calate del 25,5% nel mese attestandosi al 3,4% di quota (da 5.553 a 4.136 unità) e le ibride hanno conservato la loro posizione: da 54.792 a 53.975 unità, -1,5%.

Le auto a benzina sono scese del 23% (da 40.600 unità nel 2023 a 31.260 unità a settembre scorso), attestandosi intorno al 25,4% di quota e le diesel hanno perso il 27,3% (da 21.493 a 15.

634 unità; la quota di mercato si è fermata al 12,7%). Lehanno guadagnato il 2,9% (sono passate da 11.121 a 11.447 unità) e quelle a metano sono praticamente sprofondate: appena 9 esemplari immatricolati.

La classifica dei modelli più venduti a settembre 2024, Fiat Panda davanti

Fiat Panda (7.030 unità) Dacia Sandero (4.131) Jeep Avenger (3.959) Toyota Yaris Cross (3.241) Peugeot 208 (3.191) Renault Clio (3.187) Renault Captur (3.053) Dacia Duster (3.002) Volkswagen T-Roc (2.520) Opel Corsa (2.518)

Le auto a benzina più vendute

Opel Corsa, 2.348 Peugeot 208, 2.257 MG ZS, 1.872 Volkswagen T-Cross, 1.686 Jeep Avenger, 1.660 Volkswagen T-Roc, 1.436 Peugeot 2008, 1.388 Toyota Aygo X, 1.180 Dacia Sandero, 1.171 Kia Picanto, 1.157

Le auto diesel

BMW X1, 1.144 Volkswagen T-Roc, 1.084 Volkswagen Tiguan, 1.018 Audi Q3, 954 Mercedes GLA, 917 Alfa Romeo Tonale, 872 Volkswagen Golf, 613 Fiat Tipo, 580 BMW X2, 577 Skoda Octavia, 502

Le auto ibride

Fiat Panda, 7.026 Toyota Yaris Cross, 3.241 Ford Puma, 2.391 Toyota Yaris, 2.376 Jeep Avenger, 2.109 Kia Sportage, 1.685 Suzuki Swift, 1.455 Toyota C-HR, 1.294 Fiat 600, 1.077 Nissan Qashqai, 1.042

Le auto plug-in

Ford Kuga, 280 Toyota C-HR, 256 BMW X1, 248 Audi Q5, 240 Volvo XC60, 220 Jeep Renegade, 158 Mercedes GLA, 118 Volkswagen Tiguan, 116 Jeep Compass, 109 Volkswagen Golf, 108

Le auto elettriche

Tesla Model 3, 1.284 Tesla Model Y, 600 Volvo EX30, 418 Peugeot 208, 374 Ford Explorer, 219 BMW iX1, 217 Audi Q4, 212 Jeep Avenger, 190 Volkswagen ID.3, 162 Fiat 500, 127

Le auto a GPL

Dacia Sandero, 2.960 Dacia Duster, 1.914 Renault Captur, 1.795 Renault Clio, 1.520 DR 5.0, 852 Dacia Jogger, 409 Hyundai i20, 288 DR 3.0, 241 DR 6.0, 231 Kia Sportage, 225

Le auto a Metano