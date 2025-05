Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+: potenza, lusso e sportività in una berlina tuttofare

La Mercedes Classe E è da sempre l’incarnazione della berlina di segmento E “classica” con la stella sul cofano: elegante, autorevole, lussuosa e capace di adattarsi alle esigenze dei clienti più esigenti. Con l’arrivo della sesta generazione, la tradizione incontra (ancor di più) la tecnologia e la sportività, soprattutto nella variante firmata AMG, ovvero la E 53 4MATIC+ Plug-in Hybrid. Un’auto che promette prestazioni da supercar, senza rinunciare al comfort da ammiraglia e all’efficienza della propulsione ibrida plug-in. Il risultato? Un capolavoro di versatilità, che non tradisce mai la sua doppia anima. Salgono i listini, a partire da 117.404 euro.

Design ed esterni

Con i suoi 496 cm di lunghezza, la Mercedes-AMG E 53 si posiziona esattamente nel cuore della gamma berlina della Casa di Stoccarda, tra la più compatta Classe C e l’imperiosa Classe S. Le proporzioni sono quelle della classica tre volumi, ma con uno sviluppo muscolare e grintoso che la differenzia nettamente dalle versioni standard. Il frontale è dominato dalla calandra Panamericana, marchio di fabbrica AMG, affiancata da ampie griglie nel paraurti che aumentano il flusso d’aria per raffreddare motore e freni. I gruppi ottici Digital Light (di serie su Advanced Plus) disegnano una firma luminosa elegante e aggressiva, con oltre un milione di specchi che interagiscono con l’ambiente e indirizzano il fascio luminoso per evidenziare situazioni di pericolo, l’ingombro della carreggiata e molto altro. Le minigonne laterali, i quattro terminali di scarico e lo spoiler posteriore in fibra di carbonio (incluso nel pacchetto Edition 1) enfatizzano ulteriormente la vocazione sportiva del modello.

Non passano inosservati i cerchi forgiati da 21 pollici, con pneumatici differenziati (265 mm all’anteriore e 295 mm al posteriore) che assicurano una presa al suolo eccezionale, specialmente con le Michelin Pilot Sport 4S di cui era dotato il nostro esemplare. Rispetto alle altre versioni, la AMG E 53 trasmette un'impressione di autorevolezza, potenza e dinamismo.

Interni e tecnologia

All’interno, la Mercedes-AMG E 53 offre un ambiente raffinato, tecnologico e sportivo. I materiali sono di altissimo livello: pelle, microfibra, fibra di carbonio e metallo si fondono armoniosamente, mentre le cuciture a contrasto gialle e le cinture dello stesso colore (solo per Edition 1) richiamano l’anima sportiva dell’auto. I sedili AMG Performance offrono una seduta contenitiva ma confortevole, con regolazioni elettriche, riscaldamento e ventilazione. Bellissimi alla vista ma anche comodi per delle tratte medio-corte. Il tunnel centrale ospita inserti in carbonio e comandi intuitivi, mentre la plancia è un’esplosione di tecnologia: sotto una superficie unica in vetro curvato convivono tre display — uno per la strumentazione da 12,3”, uno centrale da 14,5” e uno opzionale per il passeggero.

Il sistema infotainment MBUX è aggiornato all’ultima generazione e supporta realtà aumentata per la navigazione, assistente vocale avanzato e gestione personalizzata dei profili utente. L’interfaccia è moderna, ma a tratti richiede più passaggi del necessario per azioni semplici. Bene però la presenza dei tasti per il clima sempre a vista nella zona bassa del display centrale, per interagire facilmente con le regolazioni. Ottimo l’impianto audio Burmester (di serie sulla Premium), mentre il cruscotto 3D e l’head-up display sono disponibili solo sulla Premium Plus. L’abitabilità posteriore è ottima per quattro adulti, meno per il quinto passeggero, penalizzato dal tunnel centrale all’interno del quale passa l’albero di trasmissione della trazione 4Matic+. Il bagagliaio è sacrificato rispetto alle versioni termiche: la batteria riduce la capacità da 540 a 370 litri, con un vano profondo ma poco alto. Di certo non dei più sfruttabili e non quanto ci si aspetterebbe da un’auto di questo segmento.

Prova su strada

La E 53 AMG è un vero esempio di dualismo meccanico e caratteriale. Il powertrain plug-in hybrid è composto da un 3.0 sei cilindri in linea biturbo da 449 CV, abbinato a un motore elettrico da 163 CV integrato nel cambio automatico a nove rapporti AMG Speedshift (convertitore di doppia). La potenza combinata arriva a ben 585 CV, con un picco temporaneo di 612 CV utilizzando la funzione Race Start, che ottimizza lo scatto da fermo concentrando tutta la coppia della parte elettrica per qualche secondo. L’erogazione è fluida e vigorosa: in modalità Comfort si viaggia in un silenzio quasi irreale, spesso solo in elettrico (fino a 140 km/h se la batteria è carica), mentre nelle modalità Sport e Sport+ la risposta diventa immediata, l’assetto si irrigidisce e l’auto si trasforma in una belva da autostrada e, sorprendentemente, anche da misto veloce.

Nonostante il peso imponente (oltre 2.300 kg), la E 53 AMG si muove con sorprendente agilità grazie anche all’asse posteriore sterzante: fino a 100 km/h le ruote posteriori girano in controfase per facilitare le manovre, sopra quella soglia si muovono in fase per aumentare la stabilità, nella stessa direzione. Il differenziale posteriore autobloccante (nel pacchetto Edition 1) migliora ulteriormente la trazione in uscita di curva, rendendo la gestione della coppia progressiva e prevedibile. Sebbene si riconoscano dei tratti di esuberanza tipici delle vettura a marchio AMG (come ad esempio la precedente E63 S AMG), questa E 53 ibrida assume un comportamento più versatile, a seconda delle modalità di guida impostate. Ma con le regolazioni più estreme attivate, risulta piatta al suolo, secca ed estremamente affilata, cancellando quasi completamente i kg in eccesso. La spinta è quasi esplosiva, merito della coppia extra istantanea assicurata dal sistema ibrido, dispnibile anche in caso di batteria scarica grazie ad un powertrain capace di recuperare rapidamente energia in ogni circostanza (sia dalla frenata che dalle dispersioni del sei cilindri biturbo). Il cambio AMg Speedshift risponde bene sia in automatico sia in manuale con le palette al volante, sebbene alle volte risulti incerto in alcuni cambi marcia, senza una ragione particolare. Solo nelle scalate rapide mostra un leggero ritardo. Lo sterzo è preciso ma tende a essere troppo leggero e filtrato nella guida più aggressiva: avremmo infatti gradito un comando più solido e “pesante”. La dinamica complessiva è eccellente: l’auto è facile da guidare con ritmi sostenuti, molto stabile, con una frenata impeccabile (soprattutto con i dischi carboceramici AMG del pacchetto Edition 1) e perfettamente controllabile anche su fondi imperfetti (grazie ad un’elettronica sopraffina, che ti permette di guidare in sicurezza senza intaccare il divertimento).

Quanto ai consumi, l’autonomia in elettrico dichiarata è di 101 km, grazie alla batteria da 28,4 kWh (di cui netti 21,2 kWh) di ma in un utilizzo normale, si arriva a percorrere circa 70/80 km a zero emissioni. In un utilizzo combinato autostrada-extraurbano, si possono percorrere anche 11,7 km/l, ma a batteria scarica si scende intorno ai 9,7 km/l, venendo meno la spinta costante della parte elettrica. Guidando in maniera energica e senza troppa batteria residua, però, i consumi possono scendere intorno ai 6/7 km al litro, più che contemplabile considerando massa e potenze in gioco. Sul fronte ricarica, il sistema supporta in AC fino a 11 kW o, optional (610 €), in corrente continua fino a 60 kW: in quest’ultimo caso si ricarica dal 10 all’80% in circa 20 minuti, molto comoda per poter sfruttare sempre il massimo della potenzialità dell’auto.

Prezzi ed equipaggiamento

La gamma della Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ si articola in tre allestimenti principali. Advanced Plus (da €117.404) che include i fari Digital Light, navigatore con realtà aumentata, sedili sportivi, pelle e microfibra, clima a tre zone, assistenza alla guida di livello 2 e cerchi da 19". Si sale poi alla versione Premium (€120.692) che aggiunge l’impianto audio Burmester, finiture interne esclusive e illuminazione ambientale avanzata. Al vertice l’allestimento Premium Plus (€130.086) che include anche il cruscotto 3D, l’head-up display e dettagli estetici e funzionali di pregio.

Infine, il(da noi provato) aggiunge numerosi elementi estetici e tecnici (inclusi cerchi forgiati da 21", spoiler in carbonio, differenziale posteriore sportivo, dischi carboceramici, modalità Race Start) ed è necessario. Infine, per gli irrinunciabili, l’AMG Driver’s Package (2.318 €) aumenta la velocità massima da 250 a 280 km/h, confermando l’indole da GT di questa berlina tuttofare.