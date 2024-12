Le armi di Mercedes-Benz per difendere le auto dai ladri

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercedes-Benz Connect Package è un sistema di protezione totale del veicolo.

Era il 1896 quando a distanza di sette anni dal famoso viaggio di Bertha Benz a bordo della Benz Patent Motorwagen avvenne il primo furto di un’automobile.

Un fenomeno che, visto anche il rapido diffondersi dei veicoli a propulsione termica e il boom economico che negli anni ’50 avrebbe coinvolto l’intera Europa, assumerà sempre più un “ruolo” preponderante nel mondo automotive, tanto da divenire una vera e propria piaga sociale.

Con l’avvento della connettività e di tecnologie sempre più evolute, i sistemi di protezione auto da furti e atti vandalici, hanno assunto una fetta importante nello sviluppo di nuovi servizi di assistenza clienti da parte dei grandi costruttori automobilistici.

Alcuni dati relativi ai furti d’auto denunciati in Italia sono sufficienti a rappresentare la vastità e complessità di un fenomeno in ascesa, e quindi da tenere in considerazione.

Nel 2023 sono stati quasi 100.000 i furti di auto avvenuti in Italia, di cui per il 44% dei casi il veicoli è stato ritrovato grazie ai supporti satellitari e a funzionalità digitali sempre più evolute e connesse.

Guardando il mercato europeo, l’Italia è al secondo posto dopo la Francia, per numero di furti avvenuti.

Mercedes-Benz ha messo in campo una serie di sistemi tecnologici in grado di amplificare la portata e l’efficacia di tre sue tecnologie:

Connect Package

Protezione vettura GUARD 360° plus

Pacchetto parcheggio con telecamera 360°.

In occasione della conferenza stampa che si è svolta presso Palazzo Cinquecento a Roma, Sebastian Guaycan, Product Manager Digital Extras, Charging & EVA2 di Mercedes-Benz Italiana ha dichiarato che le moderne vetture della Stella sono in grado di inviare automaticamente delle notifiche allo smartphone del proprietario in caso di rimozione della stessa, rottura di un vetro e tentativo di furto.

Tramite il service partner Vodafone Automotive, i dati di localizzazione della vettura sono inviati direttamente alle forze dell’ordine.

Acquistando una nuova vettura del Marchio, per i primi 3 anni è disponibile gratuitamente il Mercedes-Benz Connect Package, servizio che offre fino a 40 Digital Extras suddivisi in cinque categorie di servizi:

remoto

navigazione

intrattenimento

personalizzazione e sicurezza

navigazione EV.

All’interno di questo menù è possibile selezionare diversi servizi di “protezione” per l’auto:

Chiusura porte / finestrini da remoto

Assistenza in caso di furto della vettura

Localizzazione veicolo

Tracking geografico del veicolo

Disattivazione della chiave di emergenza o di tutte le chiavi.

Per chi desidera l’allarme antifurto antiscasso è disponibile il Pacchetto vettura GUARD 360° Plus che include:

allarme antifurto antiscasso

anti rimozione con segnale ottico e acustico

protezione volumetrica dell’abitacolo con allarme

rilevamento di movimenti all’interno della vettura

notifica di furto con rilevamento danni da parcheggio.

Il Pacchetto parcheggio con telecamera 360° è una tecnologia in grado di scattare cinque foto intorno alla vettura, al fine di consentire al proprietario in caso di atti vandalici o semplice furto di avere una prova documentale.

Per chi acquista una Mercedes-Benz nuova, attraverso un pacchetto di assicurazione personalizzato è possibile scegliere tra tre differenti livelli di copertura:

Premium

Base

Base light.

Le coperture

consentono di avere una protezione della vettura anche da furti parziali, con restituzione del valore pari al nuovo fino a 24 mesi (quest'ultima opzione, solo per la copertura Premium).