Nuovo Mercedes-Benz Vito: non un semplice restyling

Il nuovo Mercedes-Benz Vito è frutto non di un semplice facelift.

Una gamma ben articolata e che offre non solo una maggiore tecnologia rispetto al passato ma anche una migliore flessibilità per chi lo utilizza per scopi personali e/o professionali: i nuovi Mercedes-Benz Vito ed eVito traghettano la Casa della Stella a Tre Punte in un futuro sostenibile e intelligente nel segmento dei van.

“Strategicamente concentrato, tatticamente flessibile, il nuovo Mercedes-Benz Vito è disponibile con motorizzazione termica ed elettrica”.

Andrea Verdolotti, Responsabile Marketing per i Veicoli Commerciali in Mercedes - Benz Italia: “L’endotermico continuerà ad esserci, la flessibilità sarà mantenuta adeguando l’offerta alla richiesta di mercato. Stiamo rinnovando l’eSprinter con nuove motorizzazioni. La piattaforma Van.EA nasce per l’elettrico e per due tipologie di target, la clientela privata e quella professionale. Per il Vito, prevediamo di immatricolare circa 2.000 unità entro fine anno, con una quota di mercato pari al 6,3%. Lo proponiamo sia in versione termica che elettrica. Il nuovo Vito endotermico è offerto nelle versioni Furgone, Mixto e Tourer, l’eVito è proposto nelle versioni Furgone & Tourer. Una quota importante dei clienti che acquistano un Vito lo scelgono nella versione Tourer, una configurazione che si affianca alla Classe V”.

Versioni

“Come viene presentato il Vito? Tre le tipologie di step”, continua Verdolotti: “Vito, Vito Pro, una versione intermedia che ad oggi è quella che sta ricevendo una maggior richiesta e Vito Select, allestimento top di gamma, disponibile anche sulla versione furgone”.

Una semplificazione di gamma che consentirà anche di configurare velocemente la versione desiderata.

La Casa della Stella a Tre Punte definisce il nuovo Vito:

intelligente , tutte le versioni hanno l’MBUX con touchscreen da 10,25”

, tutte le versioni hanno con touchscreen da 10,25” con una sicurezza premium : il nuovo Vito ha una dotazione di serie completa che comprende avanzati sistemi ADAS

: il nuovo Vito ha una dotazione di serie completa che comprende adatto a ogni esigenza: la motorizzazione OM654, offre cinque livelli di potenza, da 102 a 239 cavalli.

Nel corso delle prossime settimane sarà disponibile una nuova motorizzazione mild hybrid.

Cosa cambia rispetto al passato?

Cambia il frontale, rivista la griglia radiatore sia nella versione endotermica che elettrica. Il cambiamento più grande è nella strumentazione, con l’MBUX disponibile di serie.

Cambiano anche le colorazioni, sulle versioni furgone varie le tinte carrozzeria disponibili. Aggiornati anche i cerchi (dimensione e design).

Prezzi

Prezzi a partire da 31.110 euro + IVA e messa in strada per il nuovo Mercedes-Benz Vito 110 CDI Compact.

Anche in versione elettrica

Il nuovo eVito cambia nell’estetica ed è disponibile nelle varianti:

Furgone

Tourer.

L’eVito ha un pacco batteria da 60 kWh ed è spinto da un motore elettrico con potenza di picco da 116 cavalli e potenza continua di 95 cavalli. La sua autonomia è di 319 chilometri.

Maggiore potenza per l’eVito Tourer, in questo caso la potenza di picco sale a 204 cavalli. Due le dimensioni del pacco batteria, da 60 kWh e da 90 kWh, quest’ultima garantisce un’autonomia fino a 381 km nel ciclo WLTP.

Entrambe le configurazioni supportano la ricarica in corrente alternata (AC) in presenza di una wallbox o stazione di ricarica pubblica fino a 11 kW.

In corrente continua (DC) arriva fino a 110 kW con pacco batteria da 90 kWh e fino a 80 kW per l’eVito panel van ed eVito Tourer con batteria da 60 kWh.

Prezzi a partire da 55.750 euro + iva e messa in strada per il nuovo eVito Furgone 112 Long.

In caso di leasing, il nuovo Mercedes-Benz Vito Furgone viene offerto con una rata mensile di 230 euro + IVA e anticipo da 1.600 euro + IVA.

Nel caso del nuovo eVito, il canone mensile di leasing sale a 650 euro + IVA e anticipo di 6.000 euro + IVA.

Prova su strada

Abbiamo provato il nuovo Vito con allestimento Furgone.

Una configurazione che piacerà soprattutto a chi lo utilizza come strumento di lavoro, ma che cerca nel comfort e nella sicurezza, quelle sensazioni e quel piacere che una vettura di fascia medio alta è in grado di trasmettere.

Colpisce la presenza, vista anche la destinazione d’uso di questo veicolo, dell’MBUX, un sistema che nella sua continua e profonda evoluzione, negli anni è divenuto un riferimento in tema di connettività, facilità e praticità di utilizzo.

Se la configurazione Furgone è sinonimo di praticità, il Tourer ha quelle finiture e quelle comodità che sembrano prese in prestito dalla Classe V.

Sedili in pelle, regolazione elettrica dei sedili, tavolini ripiegabili e un comfort acustico da premium class.

Le motorizzazioni fanno affidamento sul collaudato OM654, un propulsore turbodiesel che vanta un’efficienza straordinaria e consumi particolarmente contenuti.

Il rinnovato Mercedes-Benz Vito pur non

rappresentando la nuova generazione di, quella che arriverà tra qualche anno, è più che un semplice restyling, perché anticipa di fatto un futuro fatto di comfort, connettività e sostenibilità.