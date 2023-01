Mercedes GLE e GLE Coupè, arriva il restyling

Si attendeva ormai da qualche mese l’arrivo della nuova generazione di Mercedes GLE. Ormai in carriera da diversi anni, risultava doveroso un aggiornamento dopo l’ultimo intervento effettuato nel 2018. Con ogni probabilità seguirà design e fisionomie di nuova Mercedes GLC, proponendo come da tradizione moltissime tecnologie al servizio del comfort massimo. La stessa casa tedesca comunica su Twitter la data di presentazione, il 31 gennaio, anticipando le linee con una foto teaser.

The #MercedesBenz #GLE is getting an update. Catch a first glimpse now and see the entire car on 31 January at 6 p.m. Stay tuned! pic.twitter.com/TPlRbdEkCj — Mercedes-Benz Press (@MB_Press) January 26, 2023

Cosa potrà cambiare?

Per prima cosa, come suggerisce l’immagine rilasciata, si attende una doppia presentazione: GLE e GLE Coupè, con un aggiornamento in toto per la gamma del celebre suv stellato. Possiamo intravedere nuovi gruppi ottici e nuovi paraurti, dal design più ricercato e, probabilmente, sarà presente anche una rivista mascherina frontale. Si tratterà comunque di migliorie marginali, dal momento che non si sta parlando di un nuovo modello bensì di un restyling.

Nuove appendici aerodinamiche per la parte inferiore della carrozzeria, soprattutto in veste AMG o AMG Line mentre potrebbero essere presentati nuovi design per i cerchi in lega. Se fosse seguita la strada di Classe A e B, o anche CLA, staremmo parlando di minor facelift, quindi piccole e giustapposte migliorie per rinfrescare il design, senza significativi stravolgimenti di gamma. Sarà inoltre rivisto il listino, con nuovi allestimenti e diversi mix tra dotazioni e accessori, con leggeri ritocchi a rialzo.

Non dovrebbero invece subire significative modifiche le motorizzazioni, dal momento che non è previsto un cambio di piattaforma e architettura, essendo sempre basata sul pianale MHA destinato a SUV di grandi dimensioni: riproposti benzina e diesel longitudinali da quattro a otto cilindri, con doppia sovralimentazione e/o modulo mild-hybrid a 48V. Riproposta anche la tecnologica motorizzazione ibrida plug-in diesel, fiore all’occhiello della tecnologia di Mercedes, arrivata al secondo stadio evolutivo e particolarmente apprezzata dai clienti abituati a percorrere lunghi tragitti.