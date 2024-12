Mercedes EQE SUV: comfort, lusso e tecnologia 100% elettrico, fino a 607 km

Mercedes EQE SUV rappresenta una delle punte di diamante dell’offerta a zero emissioni della casa stellata, per quanto riguarda i SUV. Seguendo la nomenclatura del marchio, con la “E” si classificano le vetture al vertice della gamma, poco sotto alla “S” che rappresenta invece veicoli lusso, come Classe S, GLS, EQS ed EQS SUV. Con il “prefisso” EQ si evidenzia invece la natura 100% elettrica del modello. Fatta chiarezza su questo punto, EQE SUV rappresenta quasi un territorio raramente esplorato dalle “E” del marchio, con il mirino puntato direttamente verso i mercati asiatici. Spiccano infatti finiture di pregio, cromature e scelte estetiche che prendono ampiamente le distanze da altri modelli, significando perciò un cambio di passo e un ricollocamento del modello nella parte alta dei listini. E infatti il prezzo sale, partendo da una base di 91.955 euro, fino ad una soglia massima di ben 143.881 euro per i modelli più potenti e accessoriati.

Design e dimensioni

Non è di certo un’auto compatta o contenuta nelle dimensioni, come testimoniano i 4,86 metri di lunghezza, per 1,94 m di larghezza e 1,69 m di altezza. È realizzata a partire dalla piattaforma di alta gamma di Mercedes, adattata ai veicoli elettrici ma condivisa anche con i modelli di punta a benzina o diesel. Le linee sono eleganti e sinuose, come ormai ci ha abituato il marchio per i veicoli “EQ”. I gruppi ottici sono Full-Led di serie, ma si può optare anche per i più tecnologici LED Digital Light che si adattano al traffico, evitano di abbagliare le altre vetture e si muovono in funzione delle curve. Il pacchetto estetico può mutare a seconda degli allestimenti, con le versioni AMG Line (come nel nostro caso) ce guadagnano anche dei paraurti specifici e delle appendici aerodinamiche più pronunciate. I cerchi possono poi spaziare dai 19” di serie ai 22” riservati alle versioni AMG o agli allestimenti più alti in gamma.

Grande importanza poi all’illuminazione, con sagome LED pronunciate anche nel retro, dove si trova l’ormai iconica linea che congiunge gli estremi della carrozzeria da parte a parte. Grande attenzione anche all’aerodinamica, con una forma dolce e smussata delle linee, evitando tagli netti ed elementi di rottura: questo le permette di avere un Cx di solo 0,25, tra i più bassi della categoria. Infatti, le maniglie delle portiere sono a scomparsa e rientrano nella fiancata una volta avviata la marcia. Nel frontale si può anche avere la griglia schermata con le stelle cromate 3D a contrasto, dall’ottimo effetto scenico (optional da 366 euro per le versioni alla base del listino).

Interni e tecnologia

All’interno stupisce per lo spazio e la comodità, considerando un passo di ben 3,03 metri. Il margine per gambe e testa è considerevole, anche per i più alti e viaggiare con lei sarà uno spasso (soprattutto come passeggeri). Non manca un generoso bagagliaio a partire da 520 litri, fino ad un massimo di oltre 1.600 litri abbattendo la seconda fila di sedili. Manca però un vano anteriore, sotto al cofano quindi i cavi di ricarica si devono collocare dietro. Risponde presente il tetto panoramico e apribile e ovunque arrivino le mani (e gli occhi) si ritrovano materiali pregiati, assemblaggi solidi e forme raffinate, eleganti. Mercedes non teme i colori chiari, che possono caratterizzare tutto l’interno, tappettini e moquette bassa inclusa. L’impianto audio premium è di serie e si può equipaggiare il prestigioso impianto Burmester Sorround System 3D, con 15 altoparlanti, 710 watt di potenza e Dolby Atmos.

Il protagonista dell’abitacolo è però - senza dubbio - la plancia Hyperscreen, ovvero un pannello in vetro continuo che la attraversa da una portiera all’altra. Al suo interno tre diversi display (strumentazione da 12,3”, infotainment centrale da 17,7” e schermo per il passeggero da 12,3”). Risulta un optional solo per alcuni allestimenti, ma può essere integrato all’interno di un pacchetto decisamente completo da oltre 8 mila euro. Massima la connettività, le possibilità di integrazione con l’infrastruttura stradale e dispone anche della realtà aumentata per la navigazione. Non mancano anche le app native scaricabili direttamente dallo store. Difficile trovare cosa non può fare. Come chicca, è anche presente una scenografica illuminazione ambientale con infinite regolazioni per i colori, oltre al diffusore delle fragranze che opera direttamente con il sistema di climatizzazione automatica. Ovviamente presenti anche i sedili a regolazione elettrica, che possono essere anche ventilati, riscaldabili e massaggianti.

Su strada è agile come non ti aspetti

Ciò che sorprende di questa EQE SUV 500 4Matic non è tanto il peso in ordine di marcia (2.610 kg), né le dimensioni e nemmeno la potenza complessiva (408 CV). Grazie al sistema a quattro ruote sterzanti, stupisce la maneggevolezza e l’agilità in marcia, assicurata in primis dalla strabiliante coppia messa a disposizione dai due motori elettrici, di ben 858 Nm istantanei, oltre ad un sistema sospensivo davvero raffinato. Questo può contare su due aspetti importanti: uno schema di tutto rispetto, con quadrilatero alto all’avantreno e multilink posteriore, oltre a degli ammortizzatori pneumatici adattivi Airmatic (2.135 euro), a controllo elettronico. L’insieme di queste soluzioni rende EQE SUV gestibile con un semplice dito dal volante, che risulta morbido e diretto al tempo stesso. Sorprende come una massa così importante possa muoversi con tanta disinvoltura e agilità.

Lo scatto sullo 0-100 km/h è poi significativo, con soli 4,7 secondi, fino ad una velocità massima di ben 210 km/h. A qualsiasi velocità assicura tanto silenzio a bordo e completo isolamento dalle vibrazioni del manto stradale. I doppi vetri caratterizzano ogni superfice vetrata, con uno strato di resina che isola dal rumore e dalla temperatura esterna. L’ampio materiale fono assorbente e le poltrone soffici concludono poi il lavoro. Si viaggia indisturbati tanto in città quanto in autostrada. Vantando poi sull’asse posteriore sterzante (optional per 1.586 euro), è in grado di sterzare in uno spazio decisamente ristretto, agevolando in tutte le manovre per i parcheggi e svolte, oltre a risultare più stabile e precisa nelle curve ad alta velocità.

Ricarica, autonomia e consumi

La piattaforma non nativa elettrica a 400V risulta un limite per un’auto di questa categoria, considerando una batteria di 90,4 kWh. La ricarica ultra-fast arriva ad un massimo di “soli” 170 kW, mentre altre rivali riescono a fare meglio. Compensa però sul fronte ricarica alternata, spingendosi fino a 22 kW, ovvero il massimo disponibile alle colonnine pubbliche più “lente”. Parlando quindi di tempistiche, sono richiesti circa 32 minuti (teorici) per una ricarica dal 20 all’80% da colonnine rapide e circa 4 ore e mezzo da colonnina AC a 22 kW.

Passando al capitolo autonomia, i 558 km promessi in ciclo WLTP per questa versione 500 4Matic risultano difficilmente traguardabili, soprattutto con una temperatura esterna di circa 11 gradi. Non siamo riusciti a spingerci oltre i 440 km reali, con dei consumi medi di 21 kWh/100 km in un percorso misto, modalità Eco e piede molto gentile. In autostrada, come è lecito aspettarsi, i consumi salgono fino ad una media di 28 kWh/100 km, portando così l’autonomia reale intorno ai 310 km.

Prezzi e considerazioni finali

EQE SUV è indubbiamente una delle auto più comode, accessoriate e prestigiose del mercato auto elettrico, con una forma apprezzabile e una qualità percepita da segmento lusso. La macanza di una piattaforma nativa elettrica la penalizza su alcuni aspetti, quali efficienza in marcia, potenza di ricarica, peso e possibilità di sfruttare lo spazio a bordo al massimo. Risponde però con una dinamica di guida turistica ma apprezzabile, oltre ad uno scatto brillante e corposo, al pari di un’agilità fenomenale: l’asse posteriore sterzante fa davvero la differenza sia sulla percezione di guida che negli spazi di manovra. Da non lasciarsi scappare assolutamente.

Sul fronte prezzi, i listini hanno ormai subito un’impennata senza controllo negli ultimi anni e Mercedes EQE SUV non è esente da tale fenomeno di mercato. Il listino parte da una base di 91.955 euro per la versione 300 Advanced (245 CV e trazione posteriore). Salendo in gamma, si trovano le versioni 350+ che, sempre a trazione posteriore, offrono 292 CV e un’autonomia massima di ben 607 km, da 95.371 euro.

Tuttavia la possibilità di personalizzazione e la disponibilità di allestimenti è davvero elevata, con oltre 40 possibili combinazioni. L’auto in prova, 500 4MATIC AMG Line Premium Plus si colloca nella parte alta del listino, da 123.713 euro, un gradino sotto alle sole versioni AMG con doppio motore, trazione integrale e 408 CV di potenza.