MG HS Hybrid+, primo contatto con il full hybrid che costa poco

MG HS Hybrid+ aggiunge l'ultimo tassello mancante nella gamma con la versione full hybrid che vuole sfidare i concorrenti in un settore certamente competitivo. Ce la farà? E soprattutto riuscirà a proporre consumi contenuti?

I numeri di MG HS Hybrid+

Le dimensioni crescono: ora è lunga 4,67 metri e ha un passo di 2,77 metri, migliorando lo spazio a bordo e con un buon bagagliaio da 441 litri di capacità. L'abitacolo non sfoggia particolari soluzioni di design ma è piacevole nella scelta dei materiali, con plastiche dure presenti ma ben nascoste alla vista perché posizionate nella parte bassa dell'abitacolo. I comandi sono accessibili tramite tasti al voltante ma, eccezion fatta per alcune scorciatoie rapide, la maggior parte delle funzioni si gestisce infotainment touch.

Sono due gli schermi da 12,3", uno per la strumentazione e uno per l’infotainment, con Android Auto e Apple CarPlay, un touch reattivo e un'interfaccia semplice e davvero intuitiva. Peccato per la scelta di non proporre tasti fisici per il climatizzatore (sull'elettrica MG S5 invece ci sono): si può usare il widget sul touchscreen, ma non c'è una fascia "touch" che rende questo comando sempre accessibile e per variare la temperatura, quando si usa il navigatore, bisogna fare troppi passaggi.

Full hybrid vero, niente microibrido: prova su strada

Il cuore della versione Hybrid+ è un full hybrid che abbina un motore turbo benzina 1.5 da 143 CV a un motore elettrico da ben 198 CV, con una potenza complessiva di 224 CV e 340 Nm di coppia. La trasmissione automatica è a due marce, e le prestazioni sono interessanti in termini di accelerazione perché l'auto risulta sempre fluida e brillante nei contesti tradizionali. Va un po' in crisi solo quando la si forza: diversi colleghi che hanno messo alla frusta l'Hybrid+ in una breve sessione in pista, non certo il suo ambiente, riportavano di un calo delle prestazioni dovute all'uso intenso e non realistico su strada. Nella guida di tutti i giorni, però, complice la batteria raffreddata a liquido e l'eventuale apporto del motore termico, l'auto mantiene il suo equilibrio e fa lavorare bene i due motori, con l'elettrico che da un apporto importante in termini di coppia istantanea.

MG dichiara consumi medi di 5,5 litri ogni 100 chilometri, ma su questo aspetto dovremo tornare in un secondo momento perché il primo test, un percorso extra-urbano da Pavia a Milano, ha fatto registrare sì un consumo di soli 4,9 l/100 km ad una media totale di poco meno di 50 km/h, ma mancava lo scenario autostradale necessario per avere il quadro completo su un ciclo misto. Se il vostro percorso quotidiano affronta spesso condizioni simili, con provinciali lente e spesso trafficate, sappiate però che si possono percorrere tranquillamente 20 chilometri con un litro di benzina e il climatizzatore attivo a combattere un caldo monstre.

Il sistema full hybrid lavora come un ibrido serie-parallelo: il motore elettrico muove l’auto in molte condizioni, il termico entra in gioco quando serve e il generatore mantiene carica la piccola batteria raffreddata a liquido da 1,83 kWh.

Non ci si può aspettare una dinamica sportiva: queste sono auto fatte per viaggiare senza forzare tra le curve nonostante il motore sia in realtà potente abbastanza da invogliarci a farlo. Rispetto ai primi approcci di MG in Italia, parliamo di anni fa e delle primissime generazioni, il lavoro di affinamento si nota, un passo avanti enorme nel rendere la vettura vicina ai gusti occidentali.

Lo sterzo è morbido e con una buona reattività, mentre l'assorbimento punta al comfort: l'auto subisce il rollio se si esagera ma, in generale, mostra una taratura turistica azzeccata se consideriamo anche la destinazione familiare tipica dei SUV di questo tipo.

Dotazione completa e ADAS di livello 2

Già la versione base Comfort offre fari full LED, accesso keyless, cruise control, clima, sensori posteriori e infotainment completo. Ma è soprattutto negli ADAS che la nuova HS Hybrid+ fa un bel passo avanti con MG Pilot proposto di serie.

Bisogna però fare una distinzione importante perché, purtroppo, c'è una grande differenza nelle prestazioni anche se nominalmente si tratta di un Livello 2 della guida (semi) autonoma. Il sistema di MG è completo, è vero, ma allo stesso tempo è ancora arrivato a raggiungere prestazioni d'eccellenza.

Durante il test, abbiamo notato come in leggera discesa il cruise control adattivo non sia stato in grado di mantenere la velocità uniforme in maniera fluida: se il limite era di 60 km/h, l'auto faceva piccole frenate come succedeva sui cruise control di tanti anni fa. I sistemi più moderni, ormai da anni, hanno risolto questo problema. C'è anche il centramento dell'auto in corsia che funziona in combinazione con il cruise adattivo, ma non è il più raffinato: dove altri hanno raggiunto un livello 2 consapevole delle curve, in grado di rallentare quando ci si avvicina a una rotonda, integrato anche con le mappe e proattivo nell'intervento, qui ci troviamo con una suite di guida (semi) autonoma che fa il suo senza queste malizie. Insomma, quello che gli altri fanno pagare, o includono in allestimenti più ricchi, è un Livello 2 che vale la differenza di prezzo.

Sul modello Luxury si arriva anche ad avere la videocamera a 360 gradi, e qui MG si prende una grande rivincita rispetto ad alcuni concorrenti (anche europei) proponendo una qualità delle immagini di alto livello.

Prezzo e conclusioni

Il listino parte da 31.490 euro per la versione Comfort e sale a 34.990 euro per la più accessoriata Luxury. Come tutte le MG, anche la nuova HS è coperta da una garanzia di 7 anni o 150.000 km, ottimo incoraggiamento per gli acquirenti.

In un mercato dove i full hybrid sono spesso costosi, la HS Hybrid+ ha le carte in regola per conquistare chi cerca un SUV concreto e spazioso. L'unica critica riguarda proprio la volontà di pubblicizzare l'auto come quella economica che ha tutti gli optional delle vetture più costose. Perché da un lato è assolutamente vero, ma dall'altro (e per la guida semi-autonoma), il sistema di MG deve ancora crescere prima di raggiungere le prestazioni granitiche dei concorrenti.

Se, però, si tratta di una caratteristica di cui fareste anche a meno, ecco che a quel punto una Luxury in promozione a 29.990€ diventa molto interessante, così come la Comfort a 27.490€.

Ovvio, parliamo delle promozioni dell'era moderna dell'auto, quelle ormai legate alche in questo caso propone 35 rate da 249€ al mese (, interessi totali di 4.283€), un anticipo di 6.120€ e una rata finale di 18.234,50€ che può essere eventualmente rifinanziata e rappresenta esattamente il valore futuro garantito.