MG Motor a marzo entra nella top ten italiana con 6.616 unità

MG Motor celebra un risultato importante nel primo trimestre del 2025, con un incremento delle vendite che sfiora il 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con 15.438 unità immatricolate, il brand ha raggiunto una quota di mercato del 3,45%. Il mese di marzo, in particolare, è stato il migliore di sempre per MG, con 6.616 unità vendute e una quota di mercato vicina al 4%, posizionando il marchio nella top ten del mercato italiano.

I risultati ottenuti

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha commentato: "Il 2025 è stato definito l'anno della complessità, ma il nostro primo trimestre ha dimostrato che, nonostante le difficoltà del settore automotive, MG ha ottenuto performance eccezionali, raggiungendo traguardi straordinari. La nostra gamma ampia e diversificata è senza dubbio un vantaggio, e vedere i nostri modelli al vertice dei rispettivi segmenti ci riempie di orgoglio. Questo è solo l'inizio: ci aspettano tante novità entusiasmanti per il resto dell'anno".

MG ZS, MG HS e MG3 ai vertici delle rispettive categorie

Il successo di MG in Italia è stato alimentato da una gamma che ha conquistato i consumatori. I modelli MG ZS, MG3 e MG HS hanno raggiunto risultati straordinari, conquistando il podio nei rispettivi segmenti. MG ZS 1.5 litri: Con 3.775 unità vendute a marzo, il B SUV MG ZS, nella versione a benzina 1.5 litri, si è piazzato al settimo posto tra le auto più vendute in Italia. Da sempre il modello più venduto da MG dal 2021, la ZS è apprezzata per la sua versatilità e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. La sua capacità di offrire tanto spazio e comfort a bordo, unita alla competitività, la rende una scelta vincente.

MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+

L’innovativa tecnologia ibrida MG Hybrid+ ha fatto guadagnare a entrambi i modelli, MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+, il secondo posto nelle rispettive categorie di berlina e suv del segmento B full hybrid. Questi veicoli offrono prestazioni brillanti, un'efficienza straordinaria nei consumi e un comfort di guida di alto livello, oltre a una ricca dotazione di sicurezza grazie al sistema MG Pilot.

MG HS a benzina

A marzo, il suv MG HS a benzina ha raggiunto il gradino più alto del podio nel segmento C, confermando il suo successo tra i consumatori italiani.

La versione aggiornata del MG HS, che utilizza una nuova piattaforma, offre più spazio e comfort a bordo e vanta una motorizzazione potente e performante. Con il motore 1.5 turbo da 170 CV, il MG HS a benzina si distingue per l’efficienza e le prestazioni, grazie anche alla trasmissione automatica a doppia frizione, che migliora la fluidità delle cambiate.