MG Motor punta all’1,5% del mercato nel 2023

SAIC Motor Italy ha comunicato i risultati conseguiti nel corso del 2022, registrando un positivo andamento in crescita verso fine anno. Ben 7.375 clienti hanno scelto le vetture MG Motor, mentre la rete di vendita è in continua espansione. La celebre marca britannica MG è stata recentemente rilevata dal colosso automotive cinese SAIC Motor, con l’intento di rilanciare l’immagine di brand nel mondo rivoluzionando l’approccio industriale per proporre vetture con alimentazioni sostenibili, contemporanee e tecnologiche. Attualmente la gamma si compone di cinque modelli, con tre diverse carrozzerie e altrettante motorizzazioni ma l’obiettivo entro il 2025 è allargare la famiglia ad oltre dieci modelli.

La crescita e le novità del 2022

Vetture ben equipaggiate, con motorizzazioni intriganti e prezzi accessibili. Questa la chiave di MG, decisa ad ampliare gli orizzonti anche nel 2023, senza perdere il già elevato value-for-money che la contraddistingue. Nel corso dell’anno passato, la casa britannica ha presentato due importanti modelli che, nei prossimi mesi, andranno a popolare la parte bassa del mercato dell’elettrico. Stiamo infatti parlando di MG 4 ed MG 5, rispettivamente crossover/hatchback e station wagon (la prima SW 100% elettrica), entrambe completamente elettriche, dall’equipaggiamento decisamente ricco e con prezzi altamente concorrenziali.

Grande forza trainante per MG è stata anche la suv HS ed EHS, le due versioni a benzina o ibrida plug-in della medesima auto, piaciuta fin da subito alla clientela per il design particolarmente riuscito e l’interessante dotazione di bordo. Ma anche sicurezza, con sistemi attivi e passivi perfettamente allo stesso livello degli altri costruttore europei più noti, evidenziando l’elevata qualità costruttiva e tecnologica delle vetture di MG, come testimoniano anche la cinque stelle conseguite nei test Euro NCAP.

Così, Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di Saic Motor Italy commenta i risultati del 2022: “Vorrei per prima cosa ringraziare gli oltre 7.000 clienti che hanno deciso di dare fiducia al brand che rappresentiamo. In 12 mesi siamo riusciti a ottenere un risultato otto volte migliore del 2021, sicuramente grazie anche all’ottimo lavoro di tutto il giovane e preparato team di MG in Italia. E un grazie deve sicuramente andare alla rete dei partner commerciali, professionisti con lunga esperienza alle spalle che ha rappresentato un vantaggio concreto. Guardiamo ora al 2023, con l’obiettivo dell’1,5% del mercato”.

La gamma MG in Italia

Si parte con MG ZS, B-SUV compatto e perfettamente pensato per lo spostamento urbano, 100% elettrico con batteria da 51 o 72 kWh e nei ricchi allestimenti Comfort o Luxury. ZS è anche disponibile con due motori a benzina, 1.0 turbo da 111 CV o 1.5 aspirato VTI da 106 CV; anche per lei disponibili le versioni Comfort e Luxury mentre è possibile scegliere tra il cambio manuale o l’automatico a sei marce per entrambe le versioni.

Salendo di gamma, nel segmento C, si trovano diversi modelli: MG5, MG4 ed EHS. MG5 è la prima station wagon 100% elettrica a fronteggiare il mercato, con batterie da 51 o 61 kWh di batteria, fino a 400 km di autonomia e potenze da 156 o 177 CV. Una proposta interessante, con 4,6 metri di lunghezza e una bagaliaio a partire da 479 litri, mentre il listino è fissato a partire da poco più di 30 mila euro.

Passando a MG4, si tratta forse dell’auto più interessante per il nostro mercato. Hatchback-crossover, ripropone le forme quasi da monovolume ma in chiave moderna, massimizzando così lo spazio a bordo per i suoi 4,28 m di lunghezza. Design moderno, ricercato, sportivo mentre all’interno i buoni materiali e l’elevata tecnologia si pone al pari degli altri costruttori del Vecchio Continente. La nuova piattaforma MPS le conferisce ottima rigidità torsionale e, grazie al pacco batterie particolarmente sottile (da 51 o 64 kWh) assicura fino a 450 km di autonomia in WLTP. Prezzi a partire da 29.900 euro.

Al vertice della gamma si pone invece MG Marvel R, il crossover-suv che ha suscitato molto interesse fin dal debutto sul finire del 2021. Design particolarmente ricercato, sportivo e giovanile si mescola con un equipaggiamento ricco e al pari di un veicolo premium. Con 4,67 m di lunghezza si pone nella zona alta del listino, segmento D, con batterie da 79 kWh e 402 km di autonomia. Al vertice della gamma troviamo il potente powertrain fino a 288 CV con trazione integrale, mentre il listino parte da 42.690 euro.