MG4 Trophy Extended Range: la prova in autostrada

Auto elettriche trasformiste come lei non si trovano facilmente. Di cosa sto parlando? Della MG4. Oggi sono al volante della MG4 Trophy Extended Range, un'auto con una batteria da 77 kWh che rappresenta il livello di allestimento più alto per questo modello, la versione fatta per chi deve affrontare viaggi più lunghi.

Ma, e qui sta il punto di forza di MG4, all'interno della gamma c'è anche una versione che costa 10.000€ in meno, ha una batteria da 51 kWh con chimica LFP, quelle che potete ricaricare ogni giorno, ogni volta che volete senza preoccuparvi della sua durata, fatta per l'utilizzo quotidiano. Si chiama MG4 Electric Standard.

Non fatevi ingannare dal nome però: sarà anche standard, ma ha un motore elettrico posteriore da 170 cv e 250 Nm di coppia, significa stare sotto agli 8 secondi per lo 0-100.

I numeri della MG4 Trophy Extended Range

Con 170 cv sul modello d'ingresso, la Trophy Extended Range doveva per forza alzare l'asticella, e infatti ha un motore elettrico da sportivetta, parliamo del segmento della Golf GT, tra una Fiesta ST e una Hyundai i30 N se la paragoniamo al mondo termico: 245 cv e 350 Nm di coppia istantanea. Con questi numeri scatta da 0 a 100 in 6,5 secondi e si ferma a massimo 180 km/h, ben più della velocità a cui alcune elettriche tedesche ci limitano.

La batteria è quella per i viaggi: 77 kWh lordi, 74,4 kWh netti utilizzabili dall'utente e una ricarica che raggiunge un picco di 144 kW, nella realtà ho osservato massimo 140 kW ma mantenuti costanti a lungo se ricaricate dal 15 al 45%, non male.

Tutte le batterie di MG4

La gamma MG4 ha tre batterie tra cui scegliere, realizzate con due tipologie di chimiche. La LFP è quella più economica, utilizza la chimica litio-ferro-fosfato, pesa un po' di più delle NMC ma è perfetta per l'uso quotidiano, la ricaricate quando volete e quanto volete, anche al 100%, senza impattare sulla vita stessa dell'accumulatore.

Le NMC, nichel-manganese-cobalto, sono invece fatte per avere prestazioni maggiori, e per questo vengono associate ai motori più potenti, e il consiglio è di ricaricarle massimo all'80% se prevedete di lasciare parcheggiata l'auto a lungo. Nessun problema, invece, a ricaricarle al 100% il giorno prima per poi partire per un viaggio quello successivo.

Standard: 51 kWh, 170 cv , LFP, ricarica massima a 88 kW - autonomia WLTP: fino a 350 km

, LFP, ricarica massima a 88 kW - autonomia WLTP: fino a 350 km Comfort/Luxury: 64 kWh, 204 cv , NMC, ricarica massima a 135 kW - autonomia WLTP: fino a 450/435 km

, NMC, ricarica massima a 135 kW - autonomia WLTP: fino a 450/435 km Xpower: 64 kWh, 435 cv (doppio motore), NMC, ricarica massima a 135 kW - autonomia WLTP: fino a 385 km

(doppio motore), NMC, ricarica massima a 135 kW - autonomia WLTP: fino a 385 km Trophy Extended Range: 77 kWh, 245 cv, NMC, ricarica massima a 144 kW: autonomia WLTP: fino a 520 km

La prova dei 300 km in autostrada

Sulla standard ci torneremo dopo, ma è importante una premessa: con MG4 potete scegliere la Trophy Extended Range, la top con un solo motore per chi vuole la massima autonomia, o potete scegliere la XPower, la top con doppio motore e trazione integrale per chi vuole le massime prestazioni. A Prescindere dalla vostra scelta, entrambe rientrano nella soglia degli incentivi, fino a 5.000€ se avete un usato da rottamare. E ovviamente ci rientra anche la versione base, la Standard che per chi può rottamare e con le promo offerte da MG alla data di stesura di questo articolo, costa 21.790€ incentivata.

La domanda a cui dobbiamo rispondere, però, è la solita: MG4 riesce a fare almeno 300 chilometri in autostrada? L'ho portata in giro per il nord Italia, tra Torino, Milano e Verona. Rispetto agli altri modelli che abbiamo provato qui su ilGiornale, lei è stata un po' sfortunata perché è capitata in un periodo dalle temperature più fredde, tra i 4 e i 13°.

Certo, a darci più tranquillità c'è una batteria da 77 kWh e questo ha permesso alla MG4 di ottenere un buon risultato: 23 kWh / 100 km di consumo ad una media di 120 all'ora, cifra che sale intorno ai 25 kWh / 100 km nelle condizioni più critiche e a velocità maggiore.

Con questi consumi, anche in inverno, si sfiorano quasi 310 chilometri di autonomia autostradale a velocità da codice, ma MG4 è in grado di fare ancora meglio con qualche piccolo accorgimento (basta abbassare la media intorno ai 115 all'ora e si guadagnano 65 km di autonomia in più) e, molto probabilmente, d'estate, con punte di 375 chilometri con una ricarica.

Come va in città ed extraurbano?

Abbiamo visto l'autostrada, ma come si comporta nell'uso di tutti i giorni? Anche qui bisogna fare delle differenze tra questa e la standard, perché questa ha una potenza che ci invita spesso ad usarla, e in strada ci troviamo comunque con 245 cv su un'auto compatta e agile. Lo sterzo qui non è tarato da auto sportiva, e avrei preferito qualcosa con più grip, ma le prestazioni ci sono tutte e la semplicità d'uso, banalmente il comfort nelle manovre in città, ci sono tutte.

Nei miei spostamenti quotidiani, però, quando il traffico o la calma non ci inducono ad attingere ad un motore molto generoso per la fascia di prezzo, MG4 Trophy Extened Range viaggia intorno ai 16/18 kWh / 100 chilometri in un utilizzo misto tra città ed extra-urbano. In città, poi, riesce a scendere a 15 kWh/ 100 km, e questo mi fa ipotizzare che i 13/14 kWh ogni 100 chilometri d'estate siano facilmente raggiungibili, significa avere un'autonomia urbana di più di 500 chilometri in contesti congestionati. In pratica la ricaricate ogni due settimane ipotizzando percorrenze di 30 chilometri al giorno.

Scegliendo la Trophy, il modello fatto per il viaggi appunto, si ha poi accesso a una velocità di ricarica maggiore. Se è vero che la standard si ferma intorno agli 80 kW di potenza alle colonnine veloci, questa raggiunge picchi più alti. Provandola ad una colonnina veloce, a partire da una batteria con SoC del 15% (leggete qui se non sapete cosa significa SoC), ho visto una potenza di ben 140 kW fino al 50/55%, potenza che poi è scesa fino ai 60 kW all'80% con una media di un centinaio di kW complessivi e poco meno di 30 minuti per raggiungere questo risultato. Mi sono fermato all'80% perché la Trophy ha una batteria più fatta per le prestazioni, con chimica NMC, ma ricordatevi che la Standard monta celle LFP (litio ferro fosfato) e quindi non ha problemi a tenere il 100% anche quando resta ferma diversi giorni senza utilizzarla.

Quanto costa?

Vediamo quindi di fare i conti: MG4 Standard parte da 30.750€, la Trophy Extended Range invece ha un prezzo di listino di 40.290€. Potete usare gli incentivi e le promo MG, quindi scende fino a 31.290€, ed è molto ricca nella dotazione perché avete sedili anteriori e volante riscaldabili, la pompa di calore inclusa, la guida semi autonoma di livello 2, il tetto a contrasto e la videocamera a 360 gradi che si aggiungono al resto, ovvero full LED, V2L, cerchi in lega, vetri posteriori oscurati, infotainment, navigatore, carplay e android auto e la ricarica wireless per gli smartphone.



Insomma, la dotazione è completa, lei si guida bene, ma se si cerca un'auto più sportiva a livello di setup è meglio scegliere la XPower. Per l'utilizzo di tutti i giorni, anche in viaggio, ha una taratura azzeccata che punta al comfort dei passeggeri senza scadere nel rollio troppo fastidioso. Comodissime le videocamere a 360 gradi, di qualità discreta di notte (ma utilizzabili) e buona di giorno. E gli ADAS? Quelli per la sicurezza vanno bene mentre su quelli per la guida semi autonoma ci sono alcuni affinamenti da fare, nello specifico il punto debole è il centramento dell'auto in corsia che fa spesso tante piccole correzioni (è meno fluido di auto che però costano di più) e in diverse occasioni non era attivabile perché non leggeva la corsia. Qui andrà fatto un lavoro di taratura più accurato in previsione di un restyling.



Ve la consiglio? Se cercate un'auto elettrica completa, senza rinunce in termini di optional, lei è quella giusta. La Trophy per viaggiare, la Standard per viaggi più piccoli (comunque 200 chilometri in autostrada li fa) e per l'uso di tutti i giorni, meglio ancora se potete rottamare perché ve la portate a casa a meno di 26.000€ avendo di serie le luci LED, tutta la suite di ADAS e guida semi-autonoma di livello 2, il V2L per ricaricare altre auto o alimentare altri dispositivi e una ricarica in continua a 88 kW, tutto su un'auto a trazione posteriore.