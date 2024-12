Brembo e Michelin siglano un accordo globale per rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e migliorare la sicurezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l’uscita dal capitale di Pirelli, Brembo ha deciso di concentrarsi sui pneumatici Michelin, siglando un accordo globale con il gruppo francese. L’intesa mira a unire le soluzioni più innovative delle due aziende, sfruttando le sinergie per migliorare le prestazioni dei veicoli. L’obiettivo principale è offrire ai conducenti i più elevati standard di sicurezza e comfort, attraverso l’implementazione di tecnologie avanzate che combinano le competenze di Brembo nelle soluzioni frenanti e l’expertise di Michelin nei pneumatici e nei materiali compositi.

La collaborazione

La collaborazione in questione combina l’esperienza di Brembo nei sistemi frenanti e nell’intelligenza artificiale con la competenza di Michelin nella modellazione dei pneumatici e nello sviluppo di algoritmi, offrendo soluzioni concrete per una guida più sicura ed efficiente. Il sistema Sensify di Brembo, concepito per essere compatibile con qualsiasi veicolo moderno, introduce un nuovo standard nei sistemi frenanti e può essere facilmente integrato in diversi modelli di auto. Sensify combina i tradizionali componenti frenanti di Brembo con un sistema digitale avanzato che utilizza intelligenza artificiale, algoritmi sofisticati e sensori per controllare ogni ruota in modo indipendente. Questo sistema garantisce prestazioni di frenata eccezionali, migliorando sia la sicurezza che l’esperienza di guida.

Le soluzioni Michelin

Le soluzioni connesse di Michelin, invece, si fondano sull’esperienza consolidata dell’azienda nella modellazione e simulazione per lo sviluppo di pneumatici. Grazie alla sua competenza unica nell’analisi dei dati dei veicoli in tempo reale, Michelin ha sviluppato una serie di software in grado di fornire al veicolo informazioni immediate, come l’usura del pneumatico (Michelin SmartWear), il carico (Michelin SmartLoad) e l’aderenza (Michelin SmartGrip). Questi strumenti sono compatibili con pneumatici di ogni marca.

I test iniziali

I test iniziali, condotti sia virtualmente che fisicamente, hanno dato risultati promettenti.

In una prima fase, gli algoritmi e i modelli di pneumatici Michelin sono stati integrati con i sistemi frenanti intelligenti di Brembo e sottoposti a simulazioni in un ambiente virtuale. Successivamente, i test fisici svolti presso le piste del Centro di Ricerca Michelin hanno confermato i risultati delle simulazioni.