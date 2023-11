Le migliori 5 berline da famiglia: la nostra classifica

Questo segmento sta vivendo un appannamento irreversibile, per merito del forte ascendente dei SUV sulla massa, ma per tanto tempo è stato il vero punto di riferimento per gli automobilisti con famiglia. Le berline quattro porte sono la rappresentazione migliore del veicolo che riesce ad abbinare le qualità di comfort e sportività, spazio e sicurezza. Dunque, vediamo quelle che in questo scorcio finale di 2023 sono tra le migliori esponenti della categoria, con la nostra top 5.

5° posto: Jaguar XE

La Jaguar XE è la berlina da famiglia che rappresenta la porta d'accesso al prestigioso mondo del marchio britannico. Le sue dimensioni sono quelle più tipiche della categoria (lunghezza di 468 cm, larghezza 197 cm e altezza 141 cm). Il bagagliaio, invece, si attesa sui 285 litri. Con il più recente restyling, il comparto tecnologico è stato aggiornato e migliorato, al pari dei dispositivi di sicurezza, adesso più ricchi e moderni. Lo stile, ovviamente, resta elegante e raffinato, tanto fuori quanto dentro, mentre alla guida il suo comportamento è schietto e sincero, con una leggera prevalenza al comfort rispetto alla sportività, che di certo non manca. Sicuramente un oggetto che potrebbe fare gola a tanti, nonostante la crisi del segmento delle tre volumi classiche. Motorizzazioni ibride e a benzina.

Prezzo a partire da 56.800 euro

4° posto: Volvo S60

È la prima Volvo a essere prodotta negli Stati Uniti ed è ancha la prima a rinunciare ai motori a gasolio. Per il resto, la S60 è la più classica delle berline del marchio di origine scandinava, con le sue linee tese e scolpite. Dunque, sotto al cofano possiamo trovare una lunga lista di motori ibridi a benzina, con una cavalleria che spazia da 145 CV fino a raggiungere i 455 della T8 plug-in, la più estrema di tutte. La trazione può essere anteriore o integrale, a seconda della versione. Il suo punto di forza, come sempre quando si parla di questo brand, è la sicurezza. Di serie la vettura offre: la frenata automatica d’emergenza, il controllo della stanchezza del guidatore, l’assistenza all’evitamento degli ostacoli, il sistema Pilot Assist e il mantenimento di corsia. Dentro all'abitacolo la razionalità e il minimalismo riempiono l'occhio, ma la qualità degli assemblaggi resta altissima. Infine, le dimensioni sono notevoli: lunghezza 478 cm, larghezza 185 cm e altezza 143 cm. Bagagliaio da 442 litri.

Prezzo a partire da 48.100 euro

3° posto: Mercedes-Benz Classe C

Prima di tutto viene l'eleganza, esaltata dalla sua silhouette slanciata, poi arrivano il comfort e la tecnologia. Questo è il biglietto da visita della Mercedes-Benz Classe C, berlina media di Stoccarda, e punto di riferimento della categoria grazie al suo comparto multimediale. La quattro porte tedesca è una vettura connessa e con un infotainment intelligente, mentre gli aiuti alla guida sono all'avanguardia. L'abitacolo è un vero salotto dallo stile classico, esaltato dalla cinque bocchette del climatizzatore di forma circolare e dai materiali ricercati che tappezzano tutto lo spazio interno. Ampia la disponibilità di motori, tutti elettrificati, a benzina e gasolio. Su strada si apprezzano sia il dinamismo che la morbidezza, grazie alle sospensioni con molle pneumatiche e al retrotreno sterzante. Dimensioni: lunghezza 475 cm, larghezza 182 cm e altezza 144 cm. Bagagliaio di 315 in modalità standard.

Prezzo a partire da 54.069 euro

2° posto: Alfa Romeo Giulia

Chi sceglie Alfa Romeo Giulia sa che il suo pezzo forte sono le doti di guida, studiate per chi al volante vuole ancora provare emozioni sincere. La piattaforma Giorgio, che equipaggia questa quattro porte, è un piccolo capolavoro che ha portato la vettura del Biscione a brillare all'interno della sua categoria per prestazioni, tenuta di strada e precisione di sterzata. L'abitacolo è ben curato e con l'ultimo restyling è diventato persino digitale e connesso, per accontetare quella fetta di clienti che non accetta più l'anima analogica. Sotto al cofano motori solo diesel e benzina, compreso il V6 da 520 CV della versione Quadrifoglio. Dimensioni: lunghezza 464 cm, larghezza 186 cm e altezza 144 cm. Bagagliaio da 480 litri.

Prezzo a partire da 47.050 euro

1° posto tra le berline: BMW Serie 3

La BMW Serie 3 è un faro, un punto di riferimento all'interno del segmento delle berline da famiglia, perché combina egregiamente le doti da stradista raffinata a quelle di comfort, tecnologia e avanguardia. Stilisticamente è la più classica delle vetture bavaresi, con il cofano motore lungo, l'abitacolo arretrato e la coda corta. La mascherina, vero simbolo della casa, possiede il doppio rene ancora di dimensioni contenute. L'interno è molto curato e ben rifinito, con un sistema di infotainment coinvolgente ed efficace, grazie allo schermo da 14,9 pollici al centro della plancia. Con lei si possono affrontare lunghi viaggi divertendosi o rilassandosi, con un livello di comfort molto elevato. Le motorizzazioni vanno dalla classica benzina, ai mild hybrid benzina e gasolio, al plug-in benzina. Dimensioni: lunghezza 471 cm, larghezza 183 cm e altezza 144 cm. Bagagliaio da 375-480 litri.