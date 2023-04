Le migliori auto da famiglia (anche ibride) sotto i 30.000 euro

Acquistare un’auto nuova nel 2023 spendendo meno di 30.000 euro? Per molti automobilisti si sta rivelando una vera e propria “missione impossibile”, alla luce dei rincari che il settore auto sta vivendo costantemente da qualche anno a questa parte. La pandemia COVID-19 e la conseguente carenza di componenti, insieme al rincaro delle materie prime dovuto all’instabilità geo-politica (con la guerra in Ucraina in primis), hanno portato i costruttori ad uno spesso indiscriminato aumento dei prezzi di listino e a una razionalizzazione delle gamme prodotto, favorendo i modelli più remunerativi e riducendo, di conseguenza, la disponibilità dei veicoli “generalisti” e, in generale, degli allestimenti meno impegnativi dal punto di vista economico. Rispetto a qualche anno fa, quando la soglia psicologica che definiva il limite tra un’auto economica e una “costosa” si attestava intorno ai 20.000 euro, oggi questa soglia si è alzata notevolmente e, al contempo le auto tra cui scegliere sono sempre meno. Nella nostra lista abbiamo raccolto le migliori auto da famiglia - dunque con uno spazio adeguato per almeno cinque passeggeri, un bagagliaio minimo di 400 litri e un prezzo di listino inferiore ai 30.000 euro.

Dacia Jogger

Presentata a fine 2021 e ristilizzata pochi mesi dopo con l’introduzione del nuovo logo, Dacia Jogger è stata fin da subito l’auto perfetta per il momento di congiuntura che stiamo attraversando. Una multispazio lunga 4,54 m e capace di accogliere fino a 7 passeggeri, con un bagagliaio minimo di 160 litri che diventano 595 litri con cinque posti in uso e una gamma motori che spazia dal 1.0 turbo benzina da 110 CV (anche a GPL con 100 CV) al 1.6 full hybrid da 140 CV. Tutte le versioni hanno un prezzo di listino ampiamente al di sotto della nostra soglia psicologica: si parte da 17.600 euro.

Citroen C4 X

Il miglior rapporto tra spazio e prezzo in casa Citroën si trova nella nuova Citroën C4 X, versione “extra large” del crossover di segmento C con linee da coupé. Rispetto alla versione “classica”, la C4 X propone una lunghezza di 4,60 m e un bagagliaio di 510 litri, accessibile tramite un cofano tradizionale. La gamma motori si articola su una proposta a benzina 1.2 turbo da 130 CV, un diesel 1.5 turbo da 130 CV e un’elettrica da 100 kW/136 CV con 360 km di autonomia. I prezzi partono da 27.600 euro.

DR F35

Look grintoso e una ricca dotazione di serie per quanto riguarda il comfort rendono il C-SUV DR F35 una valida alternativa ai marchi più conosciuti. Il brand molisano di origine cinese, propone un modello lungo 4,43 m e con 414 litri di bagagliaio, spinto da un motore 1.5 turbo benzina (in alternativa anche a GPL) da 154 CV con cambio manuale. Il prezzo di partenza è di 25.900 euro.

Fiat Tipo

440 o 550 litri di bagagliaio? Con Fiat Tipo si può scegliere tra la versione hatchback e la più spaziosa Station Wagon, entrambe disponibili anche nell’allestimento rialzato Cross. Per tutte, spazio interno e bagagliaio generosi in rapporto alle dimensioni esterne (lunghezza di 4,36 m per la berlina e 4,57 per la SW) e un’ampia gamma di motori, dal benzina 3 cilindri al turbodiesel, passando per il recente “middle hybrid” a 48V, un mild hybrid con possibilità di percorrere brevi tratti in modalità elettrica. Prezzi da 21.000 euro per la berlina e 23.000 euro per la SW.

Ford Puma

L’unica Ford rimasta con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro e almeno 400 litri di bagagliaio è la Ford Puma, il crossover compatto dallo stile sportiveggiante e dalle soluzioni furbe, come nel caso del Megabox, il profondo pozzetto che estende la già generosità capacità del bagagliaio di 456 litri (in soli 4,18 m di lunghezza) con ulteriori 80 litri. I motori sono solo benzina mild hybrid, con prezzi a partire da 27.000 euro.

Hyundai Bayon

Bagagliaio di 411 litri a fronte di una lunghezza di 4,18 m: Hyundai Bayon convince anche per lo spazio per i passeggeri, grazie a una conformazione regolare della carrozzeria. I motori a benzina vanno da 82 CV (anche a GPL) a 100 CV (anche mild hybrid 48V), con prezzi a partire da 20.850 euro, mentre è ottima la dotazione di serie in termini di comfort e connettività.

Kia Ceed Sportswagon

La Kia Ceed in versione famigliare si rivolge a chi con l’auto intende fare lunghi viaggi: l’unica motorizzazione disponibile sotto i 30.000 euro, infatti, è la 1.6 turbo diesel mild hybrid 48V da 136 CV, proposta a 29.600 euro. Elevata la capacità del bagagliaio (625 litri a fronte di una lunghezza di 4.60 m) e convincente la dotazione tecnologica, al pari delle migliori concorrenti anche di categoria premium.

Mazda CX-30

Gli amanti del design minimale e delle finiture curate troveranno nella Mazda CX-30 il loro modello ideale. Il crossover giapponese è lungo 4,39 m e offre un bagagliaio di 430 litri, con una buona disponibilità di spazio e una dotazione di serie tra le più ricche del segmento fin dalla versione d’ingresso. I motori sono tutti benzina mild hybrid a 24V aspirati e propongono una potenza minima di 122 CV, con l’elasticità e la progressività nell’erogazione che solo i 4 cilindri 2 litri possono assicurare. Il prezzo parte da 27.720 euro.

MG HS

Il C-SUV MG HS si distingue per un design curato e buone finiture, ma soprattutto per l’ottima dotazione di serie (sia per la connettività sia per l’assistenza alla guida) che caratterizza tutte le vetture del marchio inglese di proprietà cinese da poco giunto in Italia. Il motore di questo modello, lungo 4,57 m e dotato di un bagagliaio di 463 litri, è un 1.5 turbo benzina da 162 CV. Prezzi a partire da 24.990 euro.

Mercedes Classe T

Parente stretto di Renault Kangoo e Nissan Townstar (che costano leggermente meno), il nuovo Classe T è l’unico modello Mercedes-Benz attualmente proposto a meno di 30.000 euro (per la precisione 28.088 euro). Il bagagliaio di questo multispazio è ovviamente il suo punto di forza: a fronte di una lunghezza di 4,49 m, offre 517 litri di capacità minima. I motori di Mercedes Classe T spaziano dai 95 ai 130 CV, sia diesel sia benzina. Disponibile anche la versione elettrica EQT.

Nissan Qashqai

Una lunghezza di 4,42 metri e un bagagliaio di 504 litri rendono il nuovo Nissan Qashqai uno dei C-SUV più spaziosi. L’ultima generazione del popolare modello giapponese propone nuovi motori elettrificati mild hybrid a 12 V oppure un particolare powertrain elettrico (e-POWER) ricaricabile non con la classica presa esterna ma attraverso un motore termico scollegato dalla trazione. Il prezzo di partenza di 28.080 euro si riferisce alla variante benzina mild hybrid da 140 CV.

Opel Astra

La nuova generazione di Opel Astra, più leggera ed efficiente di prima, offre un bagagliaio di 422 litri a fronte di una lunghezza di 4,37 m e al suo interno propone gli ultimi ritrovati tecnologici della casa tedesca di Stellantis. Sotto al cofano pulsano i motori 1.2 turbo benzina da 110 CV o 130 CV e 1.5 turbo diesel da 130 CV, proposti a partire da 25.400 euro. Sopra i 30.000 euro troviamo le versioni ibride plug-in con potenza massima di 225 CV. Per chi volesse più spazio è disponibile anche la versione Sports Tourer, con bagagliaio di ben 608 litri.

Peugeot 2008

Il B-SUV francese dal look distintivo offre un bagagliaio di 405 litri con una lunghezza di 4,30 metri, una buona dotazione di serie e un’ampia gamma di motori (benzina, diesel ed elettrico da 100 a 136 CV) con prezzi a partire da 26.440 euro.

Renault Captur



Con 536 litri, ottenibili facendo scorrere in avanti il divanetto posteriore, il bagagliaio di Renault Captur è uno dei più generosi in rapporto alle dimensioni esterne (4,22 m di lunghezza). Ottime finiture interne e una vasta gamma motori (dal benzina al GPL, passando per il mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid) rendono il B-SUV francese una scelta adatta a diversi tipi di utenti, con prezzi a partire da 22.250 euro.

Seat Ateca

Il C-SUV spagnolo è tra i modelli meglio rifiniti di questa lista, oltre che uno dei più completi sotto il profilo della dotazione tecnologica. Spazioso, con una lunghezza di 4,38 m e 485 litri di bagagliaio, Ateca propone un motore d’ingresso 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 110 CV a partire da 27.150 euro.

Skoda Octavia

A 29.100 euro ci si può mettere in garage una delle vetture più spaziose, meglio rifinite e più ricche di questa lista: la Skoda Octavia Wagon. Lunga 4,68 m, offre un bagagliaio di ben 640 litri e una dotazione di serie che include tanti ADAS e un sistema di infotainment tra i più evoluti, oltre a tutte le “chicche” Simply Clever che facilitano la vita quotidiana.

Suzuki S-Cross

Il SUV compatto Suzuki S-Cross dispone di 430 litri di bagagliaio a fronte di una lunghezza di 4,30 m. Disponibile con motori mild hybrid a 48V oppure full hybrid a 140V, parte da 26.990 euro e propone una dotazione piuttosto completa, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Prevista anche l’opzione della trazione integrale.