Le migliori auto per neopatentati: la top 10

Una difficile scelta, che va ponderata con giudizio, perché spesso queste macchine finiscono a giovani automobilisti alle prime armi, e inevitabilmente senza esperienza. I neopatentati vengono sottoposti a un vincolo, una limitazione che si estende ai loro primi anni di guida. La norma che riguarda questa determinata categoria è contenuta nell'articolo 117 del Codice della strada. E cosa riguarda? Nel primo anno dal rilascio della patente, i novizi del volante potranno guidare solamente autoveicoli termici con una potenza specifica, riferita alla tara, inferiore a 55 kW/t o con potenza massima di 70 kW.

Questo almeno fino al 2023, con il nuovo Codice della strada, i neopatentati dovranno aspettare non un solo anno, bensì tre anni, prima di poter guidare auto con motore termico di potenza specifica riferita alla tara superiore a 55 kW/t e potenze massime pari o superiori a 70 kW o, in caso di veicoli elettrici o plug-in hybrid, pari a 65 kW/t, compreso il peso della batteria. Le nuove limitazioni valgono solo nei confronti di coloro che hanno conseguito la patente dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. Dunque, vediamo di muoverci con più disinvoltura nel mare magno delle proposte dell'usato delle auto per neopatentati, proponendo dieci modelli, che possono essere portati a casa con una spesa inferiore ai 12.000 euro.

Dalla decima alla sesta posizione

10 - Peugeot 108: piccola ma con cinque porte, dal design semplice ma personale. La Peugeot 108 potrebbe essere un'opzione felice per un neopatentato. Prodotta tra il 2014 e il 2021, la francesina è una citycar che si fa rispettare e dal comportamento sincero, ideale per chi è alle prime armi. Il motore ideale è il 1.0 VTi da 72 CV alimentato a benzina. Prezzi a partire da 6.900 euro per i primi esemplari.

piccola ma con cinque porte, dal design semplice ma personale. La Peugeot 108 potrebbe essere un'opzione felice per un neopatentato. Prodotta tra il 2014 e il 2021, la francesina è una citycar che si fa rispettare e dal comportamento sincero, ideale per chi è alle prime armi. Il motore ideale è il 1.0 VTi da 72 CV alimentato a benzina. Prezzi a partire da 6.900 euro per i primi esemplari. 9 - Opel Corsa : la Opel Corsa è una delle evergreen del mercato, presente sulle strade di tutto il mondo da una miriade di tempo, nelle sue più svariate generazioni. L'utilitaria del "Blitz" è un veicolo dalla buona dinamica di guida, robusto e versatile. È ancora in commercio, ma pescando tra l'usato si possono trovare delle opportunità a buon prezzo, anche di qualche anno fa. Il motore ideale è il 1.2 da 75 CV a benzina. Per un esemplare del 2016, il prezzo medio è di 9.000 euro.

: la Opel Corsa è una delle evergreen del mercato, presente sulle strade di tutto il mondo da una miriade di tempo, nelle sue più svariate generazioni. L'utilitaria del "Blitz" è un veicolo dalla buona dinamica di guida, robusto e versatile. È ancora in commercio, ma pescando tra l'usato si possono trovare delle opportunità a buon prezzo, anche di qualche anno fa. Il motore ideale è il 1.2 da 75 CV a benzina. Per un esemplare del 2016, il prezzo medio è di 9.000 euro. 8 - Ford Fiesta : da poco abbiamo assistito a un addio impensabile, per un'amica di lunga data come la Ford Fiesta. L'utilitaria del colosso di Detroit non verrà sostuita, ma il suo spazio dentro al cuore ci resterà per sempre. La Fiesta, oltre a essere un'utilitaria solida come poche altre, è un veicolo ideale per i neopatentati. Il motore per i driver ancora in erba è il 1.1 benzina da 75 CV. Per un esemplare del 2016 ci vogliono circa 8.900 euro.

: da poco abbiamo assistito a un addio impensabile, per un'amica di lunga data come la Ford Fiesta. L'utilitaria del colosso di Detroit non verrà sostuita, ma il suo spazio dentro al cuore ci resterà per sempre. La Fiesta, oltre a essere un'utilitaria solida come poche altre, è un veicolo ideale per i neopatentati. Il motore per i driver ancora in erba è il 1.1 benzina da 75 CV. Per un esemplare del 2016 ci vogliono circa 8.900 euro. 7 - Volkswagen Polo : un'altra icona del mondo dell'automobile, un'altra utilitaria dall'affidabilità proverbiale. La Volkswagen Polo è un'auto dura a morire, presente ancora adesso nei listini del colosso di Wolfsburg senza battere ciglio. Rovistando tra l'usato si possono trovare esemplari a buon prezzo, anche di generazioni precedenti. Come motore, in questo caso, si può avere anche un 1.4 TDI da 75 CV a gasolio, ma non è l'unico, perché ci sono anche i benzina. Per un esemplare del 2015 ci vogliono circa 10.700 euro.

: un'altra icona del mondo dell'automobile, un'altra utilitaria dall'affidabilità proverbiale. La Volkswagen Polo è un'auto dura a morire, presente ancora adesso nei listini del colosso di Wolfsburg senza battere ciglio. Rovistando tra l'usato si possono trovare esemplari a buon prezzo, anche di generazioni precedenti. Come motore, in questo caso, si può avere anche un 1.4 TDI da 75 CV a gasolio, ma non è l'unico, perché ci sono anche i benzina. Per un esemplare del 2015 ci vogliono circa 10.700 euro. 6 - Lancia Ypsilon: la Lancia Ypsilon è pronta a cambiare pelle in questo 2024, con una quarta generazione nata su piattaforma STLA Small. Finora, però, l'utilitaria chic torinese gode di ottima saluta e può essere presa in considerazione come auto per neopatentati. Ben rifinita, compatta e a cinque porte, la piccola di casa Lancia sa ben difendersi. Tra i motori, due le opzioni: 1.0 hybrid da 70 CV e 1.2 da 69 CV a GPL. Prezzo di 9.600 euro per un esemplare del 2016.

La top 5 delle auto per neopatentati