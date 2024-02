Le nuove foto della Lancia Ypsilon 2024, aperti gli ordini della citycar italiana

Nuova Lancia Ypsilon 2024 si mostra senza veli a qualche giorno dalla presentazione ufficiale, prevista per il 14 febbraio. Conosciamo già molto sulla nuova compatta italiana, sia per “colpa” della fuga di notizie e immagini delle scorse settimane ma anche per la stretta parentela con altre piccole vetture già appartenenti all’universo Stellantis, tra cui Opel Corsa, Peugeot 208 e altre. Lancia ha però deciso di mostrare altri aspetti del nuovo modello, tramite un video pubblicato sui canali social, anticipando le forme e la linea in vista del possibile pre-ordine dell’edizione di lancio.

Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina

“Volevamo ricreare la sensazione di sentirsi a casa, in una bella casa italiana” e vengono mostrati alcuni materiali ricercati che andranno a impreziosire l’abitacolo, con pelle, tessuti, velluto blu e una piacevole sensazione di spazio. Si può facilmente comprendere la cura al dettaglio riposta dai designer e dagli ingegneri italiani nel rendere premium e appagante alla vista e al tatto tutto l’interno della nuova citycar. Si può anche apprezzare la forma del volante, anch’esso molto particolare, oltre alle dimensioni del display centrale del sistema multimediale, verosimilmente da circa 10”, come visto su altre vetture del Gruppo.

Al lancio si potrà ordinare in anticipo la versione “Cassina”, prodotta in 1906 unità, anno di fondazione del marchio italiano. Si tratta di un allestimento al monento disponibile con la sola versione 100% elettrica, con circa 403 km di autonomia e un motore elettrico verosimilmente da 156 CV. Non è ancora stato comunicato il prezzo ma dovrebbe aggirarsi sui 40 mila euro, esclusi inventivi.

Il “tavolino” nell’abitacolo

Come già anticipato da qualche foto spia, si può intravedere una sorta di mensola posta sotto alla plancia e che è volta a ricreare quel senso di comfort, di superficie d’appoggio, tipica di un salotto. Ha una classica forma a tavolino rotondo e ospiterà, molto probabilmente, la ricarica ad induzione del telefono oltre ad altre funzionalità. L’abitacolo giocherà anche su diversi chiaro/scuri assicurati dalle forme e dalle luci ambientali led. Si trova anche lo stesso motivo dei sedili presente anche sulle ultime lancia degli anni passati, con tanta maestria e artigianalità tipica del made in Italy.

Design audace

Diamo anche uno sguardo al design, dove nuova Ypsilon colpisce con forme originali, inedite, completamente differenti da quanto visto nel mondo automotive contemporaneo. I fari circolari posteriori sono un chiaro rimando alla celebre Stratos, incastonati in un fascione nero lucido che ricorda la forma del retro della celebre sportiva italiana dei Rally. Il frontale è piuttosto atipico, con un gruppo ottico sdoppiato e una linea led che genera una sorta di scudo anteriore molto riconoscibile, anche aggressivo. La forma della vista laterale ricorda invece la “cugina” Peugeot 208, con cui condivide il pianale, i motori, la tecnologia e alcune componenti degli interni (ad esempio la maniglia delle portiere, i display e alcuni tasti fisici, ad un primo sguardo).