Le migliori offerte auto di gennaio 2025: 20 modelli da comprare

Comprare un'auto nuova di zecca è un'operazione che richiede grande attenzione e dovizia, senza compiere passi affrettati, valutando ogni tassello utilizzando il massimo del giudizio. Ogni mese le case automobilistiche realizzano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli presenti in listino. Senza osservare in modo scrupoloso ciò che propone il mercato, si potrebbero perdere delle occasioni utili per comprare la macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di gennaio 2025.

Le offerte auto con il maggior sconto

Valutiamo le offerte più scontate del panorama italiano delle quattro ruote, passando da un marchio all'altro, toccando ogni tipologia di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza i modelli che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Dunque, passiamo in rassegna i veicoli dallo sconto maggiore a gennaio 2025:

Fiat Panda: 1.0 Hybrid offerta a 138 euro al mese con finanziamento Stellantis Financial Services. Prezzo di listino di 15.950 euro, prezzo scontato a 9.950 euro. Sconto del 38% .

. DR 6.0 : Plug-in Hybrid in offerta a 26.900 euro con incentivi statali e Super Bonus DR. Prezzo di listino di 38.900 euro. Sconto del 31% .

: Plug-in Hybrid in offerta a 26.900 euro con incentivi statali e Super Bonus DR. Prezzo di listino di 38.900 euro. . BMW i7 : xDrive60 a 1.000 euro al mese solo con BMW WHY-BUY. Prezzo di listino di 151.700 euro, prezzo scontato a 108.288 euro. Sconto del 29% .

: xDrive60 a 1.000 euro al mese solo con BMW WHY-BUY. Prezzo di listino di 151.700 euro, prezzo scontato a 108.288 euro. . Suzuki Across : 10.000 euro di contributo statale + 4.500 euro di sconto offerto dalla rete delle concessionarie Suzuki su Across Plug-in, da 399 euro/mese. Prezzo di listino di 55.400 euro, prezzo scontato a 40.900 euro. Sconto del 26% .

: 10.000 euro di contributo statale + 4.500 euro di sconto offerto dalla rete delle concessionarie Suzuki su Across Plug-in, da 399 euro/mese. Prezzo di listino di 55.400 euro, prezzo scontato a 40.900 euro. . Fiat 600: 1.2 100cv Hybrid da 226 euro al mese in caso di rottamazione. TAN (fisso) 8,75% - TAEG 11,02%. Prezzo scontato di 18.950 euro, prezzo di listino di 25.200 euro. Sconto del 25%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di gennaio, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante. Ecco altri 10 interessanti proposte: