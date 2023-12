Le migliori offerte del mercato auto di dicembre 2023: ecco 8 modelli da acquistare questo mese

Acquistare un'auto nuova è un passo da effettuare andando avanti con prudenza, senza colpi di testa, pensando a ogni aspetto con il massimo del giudizio. Ogni mese le case automobilistiche rilasciano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli in listino. Senza osservare scrupolosamente quello che propone il mercato, si potrebbe non cogliere una chance ideale per mettere le mani sulla macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di dicembre 2023.

Le offerte auto dallo sconto più alto

Controlliamo le offerte più scontate del panorama italiano dell'automotive, balzando da un marchio all'altro, toccando qualunque tipo di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza le vetture che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Audi Q3 : 35 TDI S tronic Identity Black a 47.840 euro solo aderendo al finanziamento Audi Value. Prezzo di listino 65.030 euro, prezzo scontato 47.890 euro. Sconto del 26%;

: 35 TDI S tronic Identity Black a 47.840 euro solo aderendo al finanziamento Audi Value. Prezzo di listino 65.030 euro, prezzo scontato 47.890 euro. Sconto del 26%; Audi Q3 Sportback : 35 TDI S tronic Identity Black a 51.450 euro. Prezzo di listino 65.030 euro, prezzo scontato 51.440 euro. Sconto del 21%;

: 35 TDI S tronic Identity Black a 51.450 euro. Prezzo di listino 65.030 euro, prezzo scontato 51.440 euro. Sconto del 21%; Skoda Scala : Ambition tua da 199 euro al mese aderendo al finanziamento Skoda Clever Value. Prezzo di listino 23.700 euro, prezzo scontato 18.816 euro. Sconto del 21%;

: Ambition tua da 199 euro al mese aderendo al finanziamento Skoda Clever Value. Prezzo di listino 23.700 euro, prezzo scontato 18.816 euro. Sconto del 21%; Skoda Fabia : a partire da 129 euro al mese con finanziamento Clever Value. Prezzo di listino 20.200 euro, prezzo scontato 16.324 euro. Sconto del 19%;

: a partire da 129 euro al mese con finanziamento Clever Value. Prezzo di listino 20.200 euro, prezzo scontato 16.324 euro. Sconto del 19%; Skoda Kamiq: Black Dots 1.0 TSI 95CV a 20.874 euro in 35 rate da € 169,00 + rata finale. Prezzo di listino 65.030 euro, prezzo scontato 51.440 euro. Sconto del 19%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di dicembre, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante.