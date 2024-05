Le migliori offerte del mercato auto di maggio: ecco 10 modelli da acquistare

Acquistare un'auto nuova di zecca è un'operazione che va realizzata con meticolosa attenzione, senza colpi di testa, calcolando ogni passo con il massimo del giudizio. Ogni mese le case automobilistiche realizzano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli in listino. Senza guardare in modo attento ciò che propone il mercato, si potrebbe perdere un'occasione per comprare la macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di maggio 2024.

Le offerte auto con maggior sconto

Verifichiamo le offerte più scontate del panorama italiano delle quattro ruote, passando da un marchio all'altro, toccando ogni tipologia di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza i modelli che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Audi Q4 e-tron : 45 e-tron S line edition da 60.320 euro solo con Audi Value. Prezzo di listino 63.980 euro, prezzo scontato di 60.320 euro. Sconto del 6%;

: 45 e-tron S line edition da 60.320 euro solo con Audi Value. Prezzo di listino 63.980 euro, prezzo scontato di 60.320 euro. Sconto del 6%; Audi Q5 Sportback : 50 TFSI e quattro S tronic S line edition da 599 euro al mese aderendo al finanziamento Audi Value. Prezzo di listino 73.310 euro, prezzo scontato di 73.310 euro. Sconto del 2%;

: 50 TFSI e quattro S tronic S line edition da 599 euro al mese aderendo al finanziamento Audi Value. Prezzo di listino 73.310 euro, prezzo scontato di 73.310 euro. Sconto del 2%; Ford Puma : 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium offerta a 22.150 euro, solo in caso di acquisto tramite finanziamento IdeaFord e rottamazione di un veicolo di 10 anni. Prezzo di listino di 27.500 euro, prezzo scontato di 22.150 euro. Sconto del 19%.

: 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium offerta a 22.150 euro, solo in caso di acquisto tramite finanziamento IdeaFord e rottamazione di un veicolo di 10 anni. Prezzo di listino di 27.500 euro, prezzo scontato di 22.150 euro. Sconto del 19%. Honda CR-V Full Hybrid da 43.900 euro con 6.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta o rottamazione;

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di maggio, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante.