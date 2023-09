Milano, scatta la nuova Area C: ecco tutte le novità

Da lunedì 2 ottobre la viabilità di Milano sarà sottoposta ad alcuni cambiamenti, grazie alle novità introdotte per l'Area B e l'Area C. Per gli automobilisti entreranno in gioco altri fattori da rispettare nelle aree a traffico limitato, perché la sicurezza e la lotta all'inquinamento passano anche da queste cose. L'Area B è controllata da 188 telecamere ed è previsto un divieto di accesso e di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (festivi esclusi); l'Area C è invece attiva dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 7:30 alle 19:30 e vi si accede a pagamento. Vediamo le nuove introduzioni.

Novità per l'Area B

Dunque, dal 1° ottobre 2023, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30, i veicoli M3 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e massa massima superiore a 5 tonnellate) e N3 (destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate) potranno circolare soltanto se provvisiti di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede e di emanare un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo che evidenzia il pericolo dovuto all’angolo cieco. I veicoli, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto di apparecchiature per il rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo, potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Per tutti i mezzi pesanti e furgoni (sia M2 e N2 sia M3 e N3) parte l’obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell’angolo cieco.

Per quanto riguarda i veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1, 2 e gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5, potranno usufruire del servizio Move-In. Il veicolo registrato avrà accesso alla circolazione libera in qualsiasi fascia oraria, fino a un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla sua tipologia e classe ambientale. La misurazione dei chilometri non conteggia gli orari e le giornate in cui Area B non è attiva: la percorrenza all'interno di Area B viene conteggiata nell'arco dell'intera settimana (inclusi sabato, domenica e festivi) e delle 24 ore. Invece, i veicoli a gasolio Euro 4 e 5 e Euro 2 a benzina dei residenti a Milano hanno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B, mentre per i non residenti le giornate scendono a 5. Per usufruire delle giornate di deroga è necessario inoltrare una richiesta sulla piattaforma di Area B ed effettuare la procedura online prima dell’accesso alla Ztl.

Area C di Milano, cosa cambia

Dal 1° ottobre partiranno dei nuovi divieti per gli autoveicoli destinati al trasporto cose e per gli autobus con alimentazione Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con FAP, Euro 5 diesel e EURO V diesel senza FAP e con FAP e particolato > 0,01 g/kWh (classe inferiore a Euro VI). Rimarranno invariati invece i divieti per le automobili per il trasporto persone. Dal prossimo 30 ottobre 2023, il ticket per l’ingresso in Area C avrà un costo maggiore, passando dai 5 euro ai 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio passerà da 3 a 4,50 euro. I ticket cartacei tutt'ora in circolazione saranno attivabili solo online (entro il 29 ottobre 2024), senza nessun sovrapprezzo.