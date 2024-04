Milano Design Week 2024, tutti gli eventi automotive da non perdere

La Milano Design Week 2024, conosciuta anche come “Fuorisalone”, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi tra gli eventi del panorama italiano ed internazionale e il mondo dell’automotive ovviamente non poteva che essere uno dei protagonisti indiscussi di questa kermesse. Numerosi Costruttori internazionali sono presenti al Fuorisalone con numerose anteprime di prodotti, ma anche con istallazioni ed eventi strettamente legati al mondo dell’automobile. Di seguito alcuni degli appuntamenti da non perdere dedicati all’automotive che si svolgeranno nel capoluogo meneghino da lunedì 15 a domenica 21 aprile.

Audi

Audi stupirà il pubblico della Design Week con una lunga serie di eventi e novità, infatti all’interno di House of Progress negli iconici spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia 11,, si svolgerà la mostra-evento INTERNI CROSS VISION. Spicca l'installazione “Reflaction”, un vero e proprio invito a riflettere su come ogni azione del singolo rifletta il suo essere e sia lo specchio della sua esistenza per lasciare una traccia alle generazioni future. Non mancherà inoltre la presenza Audi Q6 e-tron in, anteprima mondiale, nella Piazza del Quadrilatero.

Alfa Romeo

La nuovissima Alfa Romeo Milano, appena presentata e modello che rende omaggio al capoluogo Lombardo, sarà visibile al pubblico nel cuore del Quadrilatero, ovvero nell’esclusiva la Boutique Larusmiani, in via Verri 10.

Bmw

Negli spazi di “House of Bmw” in via Montenapoleone 12, troveremo l’installazione Future of Joy, svelata lunedì alle 18, che avrà come protagonista la Neue Klasse, futuristica anteprima dei futuri modelli della Casa di Monaco.

Car Design Award 2024

Il 17 aprile alle ore 17.00 si svolgerà la premiazione del Car Design Award 2024 organizzato da Auto & Design presso l’ADI Design Museum di Milano, in Piazza Compasso d’Oro. Al termine della premiazione, sempre all’ADI, il celebre marchio “Alcantara” organizzerà una esposizione dal titolo “Driving into endless customizations”.

Citroen

L’ormai celebre e anticonformista Citroën AMI, quadriciclo 100% elettrico, si trasformerà in occasione della Design Week in un cubo di Rubik, in modi da celebrare i 50 anni dell'iconico rompicapo diventato simbolo della cultura pop internazionale. Una Citroën AMI brandizzata Rubik's, sarà esposta nella Maison Citroën in Coin Milano 5 Giornate. In queta location sabato 20 aprile sarà possibile incontrare Carolina Guidetti, campionessa di speedcubing, star sui social da milioni di followers e brand ambassador di Rubik's.ù

Cupra

CUPRA Garage Milano, Piazza XXV Aprile e Galleria Garibaldi: saranno i tre access point presidiati da CUPRA in occasione della Mila o Design Week. In esposizione dal 15 al 21 aprile dalle 10.00 alle 22.00 troveremo l’installazione “The Rebel Side of Design”.

Italdesign

La concept di Italdesign battezzata “Asso di Picche in Movimento” sarà protagonista di una premiere mondiale sotto i riflettori dell’Opificio 31, in via Tortona 31.

Kia

Il museo della Permanente, in via Filippo Turati 34, ospiterà la stupefacente mostra Opposites United, capace di descrivere in maniera originale l’attuale e futura visione filosofica e stilistica del brand asiatico.

Lancia

Nello showroom Bredaquaranta, in via Fatebenefratelli 10, sarà esposta la Ypsilon Edizione Limitata Cassina viene esposta, simbolo della collaborazione tra la Casa torinese e l’atelier specializzato nell’arredo contemporaneo.

Lexus

Quest’anno, Lexus sarà presente negli spazi di Superstudio Più di Milano, presso l'Art Point e l'Art Garden, dal 16 al 21 aprile, con “Time”, l’installazione composta di due opere che esprimono tutta la potenza visionaria di Lexus e del suo design software-enabled. e opere esposte saranno “BEYOND THE HORIZON" di Hideki Yoshimoto/Tangent e “8 minutes and 20 seconds" della solar designer olandese Marjan van Aubel.

Mercedes

La Casa della Stella a tre punte spicca alla kermesse con l’opera del celebre e visionario fotografo David LaChapelle che ha realizzato ispirandosi all’imponente e lussuosa Maybach. Martedì sera, in occasione del vernissage in Galleria Meravigli, potremmo assistere alle sue nuove opere.

Honda

Honda sarà protagonista del "Giardino delle idee" di Vanity Fair Italia alla Design Week di Milano dal 16 al 21 aprile, presentando i benefici di un design di prodotto basato sull’utilizzo di materiali più sostenibili che prende forma con i Concept SUSTAINA-C e Pocket, a cui si aggiunge lo scooter SH Vetro.

Porsche

A palazzo Clerici (via Clerici 5), Porsche sarà protagonista con “Lines of Flight”, uopera d’arte monumentale e interattiva frutto del collettivo artistico Numen/For Use.

Non mancherà anche l’anteprima statica della nuova Porsche Macan, in mostra all’interno del Dmvb Showroom, in via Carlo Poma 38.