Mini, da 65 anni sempre controvento

Ribelle, creativa, indomabile, anticonvezionale, avanguardista. Una che va sempre controvento. Quando è nata 65 anni fa MINI era il simbolo della swinging London, dei Beatles e di Mary Quant. Poi ha attraversato i decenni trasformandosi in un'icona di moda. Di stile. Di libertà. Sempre uguale a se stessa ma sempre differente dall'originale, anche sempre pronta ad anticipare le tendenze e a interpretare società e modelli culturali.

Per festeggiarla all'House of BMW in via Montenapoleone, a Milano, MINI è stata ambientata nelle tante epoche che ha contraddistinto, tra passato e futuro, tra due secoli, dal jukebox a Paul Smith che ne ha firmate più di una versione, dall’esemplare della Morris Mini-Cooper S Works Rally del 1965 alla nuova MINI Cooper, dagli oggetti di neon art ai poster pubblicitari con claim che raccontano ancora bene lo spirito di chi si mette al volante, con l’inconfondibile go-kart feeling: “E tu sei uno dei Mini o uno dei tanti?”.

Un viaggio nel tempo che è un lungo appassionante flashback da quando nel 1954 Alec Issigonis la disegnò rivoluzionando il mondo delle auto, al futuro prossimo venturo: “Tre elementi fondamentali hanno garantito il successo di MINI attraverso le decadi: design, innovazione, comunicazione. MINI è entrata nel portafoglio di prodotto di BMW Group nel 2001 con un ruolo fondamentale: attrarre una clientela diversa, più giovane e trendsetter che ampliasse il nostro target di riferimento”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato BMW Italia durante l’inaugurazione di questo percorso non soltanto iconografico che resterà aperto nel centro di Milano sino al 27 settembre. “Una sfida vinta ma oggi ne abbiamo davanti altre ugualmente importanti: conservare l’iconicità di MINI e proiettarla nel futuro per assicurarci che il brand continui ad essere di successo e un punto di riferimento nel mercato dell’automobile e del lifestyle”.Una sfida che riparte da tante novità del brand, come la Nuova MINI Aceman, esposta dal 16 settembre sempre alla House of BMW, un crossover 5 porte 100% elettrico dalle dimensioni compatte ma con tanto spazio possibile all’interno, in pratica un ingombro minimo combinato con un concept di guida moderno. Un altro modo per non passare inosservati al volante di una MINI. Always ahead. On the road again.