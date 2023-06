Mini Elettrifigata: nuova edizione speciale della piccola anglo-tedesca elettrica

Mini regala in esclusiva al mercato italiano la nuova serie speciale “Elettrifigata”, dedicata alla Mini Full electric, realizzata per celebrare l’omonima ed eccentrica campagna di marketing presentata dal Gruppo Bmw. Realizzata in tiratura limitata, la Mini Elettrifigata punta a sottolineare che anche se tutte le auto elettriche sono prestazionali e rispettose dell’ambiente, solo alcune si distinguono per il loro stile esclusivo e per l’elevato piacere di guida.

Estetica personalizzata

Dal punto di vista estetico, questa speciale Mini Full Electric si distingue perla livrea esterna “Nanuq White” abbinata a calotte degli specchietti in contrasto “Energic Yellow”. Ls personalizzazione dell’auto passa anche dalla presenza della scritta “Elettrifigata”, seguita dalle “Side Stripes” che corrono lungo tutta la fiancata e ritrae l’icona della presa elettrica. Non manca inoltre un set di cerchi in lega da 17 pollici aerodinamici che sottolineano la sportività del modello.

Ricca dotazione

La ricca dotazione di serie comprende anche i cristalli posteriori oscurati, finiture esterne in Piano Black e il Premium Mid Package. Quest’ultimo comprende dispositivi importanti come il Comfort Access, la retrocamera, il bracciolo anteriore, la connettività Bluetooth e la ricarica wireless per smartphone. All’interno dell’abitacolo spicca il volante sportivo rivestito in pelle Nappa con Badge Electric che esalta il lato premium di questa vettura.

Meccanica potente e “green”

Dal punto di vista tecnico e meccanico, la Mini Elettrificata non subisce variazione rispetto alla “normale” MINI Cooper SE già presente sul mercato. La vettura sfrutta una batteria da 28,9 kWh che alimenta il potente motore elettrico da 184 CV. L’autonomia dichiara dal Costruttore raggiunte i 200 km con un pieno di energia, mentre per quanto riguarda le prestazioni, la Mini elettrica scatta da 0 a 100 km/h in appena 7,3 secondi.

Ricordiamo che il prossimo anno verrò presentata una nuova generazione della Mini elettrica che verrà declinata nelle versioni Cooper E e Cooper SE, con potenze rispettivamente pari a 184 CV e 218 CV, inoltre sarà possibile optare tra due differenti batterie, ovvero da 40,7 kWh o da 54,2 kWh che garantiranno un’autonomia d’esercizio stimata tra i 300 e i 400 km con una carica.

Dove acquistare la Mini Elettrificata

Prodotta in una tiratura limitata di appena 37 esemplari, la versione speciale Elettrifigata può essere acquistata in concessionaria o utilizzando il Garage Online, ovvero il portale ufficiale del marchio. I prezzi di listino della vettura al momento non sono ancora stati comunicati ufficialmente.