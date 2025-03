Mobilità elettrica Niu: scooter, moto e la nuova minicar MM500

Ascolta ora 00:00 00:00

Niu lancia una serie di edizioni speciali dei suoi modelli elettrici, tra cui gli scooter NQiX 150, 500 e 1000, lo scooter FQi 500, le moto RQi Sport e XQi3. Questi veicoli si distinguono per design esclusivi e prestazioni avanzate, pensati per offrire soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa. In aggiunta, Niu entra anche nel mercato delle microcar con il lancio della minicar MM500, un veicolo elettrico compatto e versatile, ideale per la mobilità urbana.

Il percorso in Italia

Michael Castellano, Country Manager Italy di Niu, racconta il percorso dell’azienda in Italia: “Siamo entrati direttamente nel mercato italiano partendo dalla nostra città di origine e da lì abbiamo continuato a crescere. Oggi, siamo quasi 10 persone in Italia, riuscendo a garantire soluzioni rapide sia per la logistica che per l’assistenza”, afferma Castellano.

Le configurazioni NQiX

I modelli NQiX si distinguono per diverse configurazioni: l’NQiX 150 ha un motore da 2 hp, velocità massima di 45 km/h e autonomia di 70 km, mentre l’NQiX 500, con motore da 6,7 hp, raggiunge i 100 km/h e offre 95 km di autonomia. Il top di gamma, l’NQiX 1000, offre un motore da 13,4 hp, velocità massima di 125 km/h e un’autonomia di 178 km. “Il prodotto è completamente rivisitato con nuove tecnologie, per ottimizzare le prestazioni in base alla configurazione scelta”, aggiunge Castellano.



L’FQi 500 e le RQi Sport e XQi3

L’FQi 500 è uno scooter con un motore da 6,7 hp, sospensioni posteriori doppie e un sistema di frenata combinato (CBS), con una velocità massima di 95 km/h e un’autonomia di 91 km.

Le motociclette RQi Sport e XQi3, pensate rispettivamente per l’asfalto e l’off-road, rappresentano la continua innovazione di Niu, con potenze e prestazioni adatte a ogni esigenza.

Minicar MM500

Una grande novità in casa Niu è la minicar MM500. Con una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 70 km, la minicar è dotata di batteria rimovibile e offre spazio per due batterie extra. Grazie al sistema di ricarica in circa 4 ore, la MM500 è la soluzione ideale per chi cerca un veicolo elettrico per la città.

“Un prodotto che ci consente di entrare nel mercato delle microcar, con un prezzo competitivo grazie alle sue caratteristiche avanzate”, sottolinea Castellano. Il prezzo di partenza della MM500 è di 5.999€, ma con l’eco bonus, il costo può scendere a circa 4.600€, escluso il prezzo delle batterie, che possono essere acquistate separatamente.