Mobilità sostenibile, la partnership tra Fiat e Unieuro con la nuova Topolino

Fiat e Unieuro hanno stretto una collaborazione per promuovere la nuova Topolino, una soluzione di micro-mobilità urbana accessibile a tutti. Questa partnership enfatizza l'importanza del cliente e si basa su valori condivisi tra i due brand, come l'italianità, la tecnologia accessibile e la sostenibilità.

Il progetto

Sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia, scelti per le loro dimensioni e la vicinanza alle grandi città. Qui il pubblico potrà vedere la Topolino Dolcevita, la versione aperta del veicolo, esposta in un'area arricchita da una vasta gamma di accessori perfettamente coordinati con lo stile del nuovo modello. Con la Nuova Topolino, Fiat vuole rendere la guida in città più sostenibile, offrendo una soluzione di mobilità ideale sia per il caotico centro urbano che per i pittoreschi borghi marinari. Rivolta a un pubblico giovane a partire dai 14 anni, sempre più sensibile alle questioni ambientali, la Topolino rappresenta anche il sogno a quattro ruote per gli amanti della riviera, soprattutto nella sua versione Dolcevita.

La vettura

La Fiat Topolino è particolarmente compatta, infatti è lunga solo 2,53 metri ed è particolarmente adatta alla città. La vettura viene prodotta solo nel colore Verde Vita e vanta un approccio estetico degli interni. La velocità massima è di 45km/h. Entrambe le versioni sono equipaggiate con una batteria da 5,4 kWh che offre un'autonomia fino a 75 km e supporta una facile ricarica domestica. La Topolino si distingue per la sua abitabilità grazie ai due sedili disposti in modo asimmetrico, una vasta superficie vetrata che aumenta la percezione dello spazio interno e, soprattutto, vani portaoggetti strategicamente posizionati. Tra questi, uno situato tra il guidatore e il passeggero può contenere una valigia, garantendo complessivamente 63 litri di spazio di carico interno.

Quanto costa Fiat Topolino

Fiat consente di acquistare il modello Topolino completamente online. Il cliente può seguire l'ordine dal momento dell'acquisto fino alla consegna, che può avvenire a casa o presso il concessionario più vicino.

Topolino può essere guidata con undi 48 mesi offerto da Stellantis Financial Services, con una rata mensile a partire da 39€, simile al costo di un abbonamento ai trasporti pubblici. Inoltre, chi ordina la Topolino negli showroom Unieuro riceverà in omaggio unprogettato per integrarsi perfettamente nella plancia del veicolo.