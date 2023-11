Moto Guzzi, Aprilia e Vespa: Piaggio protagonista indiscusso dell'Eicma

L'italianissimo Gruppo Piaggio è uno dei protagonisti dell'Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, l'appuntamento di punta dell'intero settore. Primo produttore europeo di motocicli, Piaggio al 30 settembre ha venduto 454.400 veicoli in tutto il mondo, registrando un fatturato di 1.626,2 milioni di euro. Numeri importanti che ridanno fiducia al settore e che riportano il produttore italiano sulla scena dopo alcuni anni di appannamento. Per capire il momento d'oro di Piaggio, va sottolineato che l'utile netto allo stesso periodo è stato di 85.7 milioni di euro, mai così alto nella storia della casa produttrice.

La quota di mercato europea è del 23.1% mentre sul mercato nordamericano degli scooter, Piaggio ha il 29.5%. Il merito è di un catalogo sicuramente interessante per il pubblico e di strategie di vendita vincenti, che hanno saputo adattare la produzione alla volubilità del mercato in continua evoluzione. Piaggio Beverly e Piaggio Medley, due scooter a ruota alta, sono tra i modelli a ruota alta che registrano le migliori performance di vendita. Poi c'è la Vespa, che però merita un discorso a parte: icona e simbolo della casa produttrice ma, soprattutto, del Made in Italy nel mondo, quest'anno ha avuto un incremento di vendita a doppia cifra nel mercato europeo. Un segno di apprezzamento importante per l'industria motoristica italiana, che ha saputo affrontare la crisi del passato rilanciandosi in grande stile. Al salone italiano, sono state presentate le nuove Primavera e Sprint, versioni della Vespa che guardano al futuro, disponibili anche nella versione elettrica.

Ma Piaggio non domina solamente nel comparto degli scooter, perché anche nel mercato delle moto sa dire la sua, come dimostra il successo del rilancio del marchio Moto Guzzi, che sta tornando a farsi notare dopo un periodo in ombra. Il modello V100 Mandello sta riscuotendo un grande interesse tra gli appassionati di moto. All'Eicma, Piaggio ha portato in anteprima la nuova Moto Guzzi Stelvio, nome mitologico tra le moto da turismo. Ma la casa italiana ha presentato anche la nuova gamma V85, dotata di motore innovativo in due versioni.

È indubbio che Piaggio conti molto sulle due ruote a marchio Aprilia nel comparto moto, soprattutto dopo l'introduzione del nuovo motore da 660 cc, che nel Campionato Italiano Motorally ha portato alla vittoria la scuderia e il pilota Jacopo Cerutti a bordo del modello Tuareg, mentre il modello RS 660 è stato protagonista della Twins Cup del prestigioso campionato USA MotoAmerica, dove due piloti Aprilia hanno guadagnato due gradini del podio. All'Eicma è stata presentata la RS 457, moto sportiva dalle piccole dimensioni, leggera e adatta per i nuovi mercati.